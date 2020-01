Într-un interviu pentru EVZ, ministrul Dezvoltării, Ștefan Ion, a povestit cum, până să ajungă afacerist și politician, a fost ”omul de la cablu”, a scris foi de parcurs pentru tiruri și a devenit vameș de interior.

Ministrul Ștefan Ion, absolvent de Marină, alături de viitorii baroni ai generației

Ștefan Ion este un prosper om de afaceri , deși ar fi putut ajunge, mai întâi, ofițer de marină, navigând pe mările și oceanele lumii, precum Traian Băsescu. A absolvit Institutul de Marină Constanța, fără să fi navigat vreodată. Iar casa submarină, pe care a proiectat-o pentru diploma de ofițer de marină, a realizat-o, nu la Constanța ci pe un lac, în județul Neamț.

EVZ: Am înțeles că ați fost coleg de facultate cu Radu Mazăre

Ștefan Ion: Da, coleg de Institut de Marină, nu am fost coleg de an. Eu am terminat Institutul în 1992. Într-adevăr, l-am prins pe Radu Mazăre în Institutul de Marină, am auzit despre el. Nu am fost un apropiat al lui Radu Mazăre.

Dar îl știați? S-a remarcat în vreun fel, atunci?

Am auzit în perioada 90- 92 de Radu Mazăre. Era un tip activ, avea o chestie cu ziarul Contrast, parcă. Ce să vă spun, eu sunt născut la țară, în comuna Milcovul, județul Vrancea, venit aici în Constanța. La institut am întâlnit și oameni din București cu familii bune, eu făceam parte dintr-o familie înstărită…știți?

Dar pe ceilalți doi, Sorin Strutinsky și Nicușor Constantinesci, îi țineți minte?

Pe Strutinski chiar nu mi-l aduc aminte. Dar de Constantinescu îmi aduc aminte. Era un tip solid, ținea discursuri în fața Prefecturii. Era un anticomunist convins, atunci, și pentru mine, de la Vrancea, am rămas surprins de dragostea lui din urmă, PSD. Nu l-am înțeles niciodată. Un om cu viziuni de dreapta, în anii 90, ce l-a determinat să se apropie de această structură roșie?

Știți, între timp a ajuns în închisoare..

Dacă a ajuns în închisoare, a ajuns pe greșelile lui și, pot spune așa, chiar pe lăcomie. Deci, baronii ăștia sunt cam lacomi, asta e caracteristica de bază, lăcomia.

Vă aduceți aminte cum făceau băieții ăștia de numai ei conduceau Liga Studenților?

Domle, erau perseverenți și cu ștate vechi și în trecut.

A lăsat marinăria și a devenit șomer de Focșani

Ștefan Ion se jură că nu a avut pile când, după ce a trecut prin șomaj și alte meserii la privat, a ajuns vameș.

EVZ: Dar de ce nu v-ați continuat cariera de navigator, dacă tot ați făcut Institutul de Marină?

Ștefan Ion: În anul 1992, când am terminat Institutul de Marină Civilă Constanța, era vorba despre Navrom, locuri scoase (la repartiție). Din amintiri, cred că am terminat al 22 lea din generație. Și atunci era o vorbă că sunt doar șase locuri scoase la concurs pentru angajare. Eu am avut ca temă de proiect, la finalizare institutului, o casă submarină. Da, da (râde) o casă submarină la 150, respectiv la 300 de metri adâncime.

Ați propus-o dumneavoastră sau ați primit temă?

Nu, am primit temă să proiectez casa respectivă și am găsit un sprijin de documentare în județul Neamț, pe lacul Potoci. Universitatea Iași avea un un batiscaf acolo și am mers pentru documentare o perioadă de timp. Și, din discuții cu domnul profesor Miron, am fost încântat să merg asistent la Universitatea Iași. Am fost încântat, am apucat să plec din Constanța, am ajuns acasă la Focșani și m-am transformat într-un șomer. Șase luni am fost șomer (iar râde). A fost primul meu contact cu cuvântul bugetul de stat. Nu s-a aprobat bugetul de stat…

Și după aceea v-ați reorientat? Ați renunțat de tot la marinărie?

Da, am fost câteva luni șomer, după care am lucrat în mediul privat. La vremea respectivă era la modă televiziunea prin cablu. Am întins cabluri, așa (râde), am mai lucrat la o societate de transport tiruri. Făceam foile de parcurs. Și, într-un final, am participat la un concurs la Vama Focșani. O vamă de interior. Au fost scoase la concurs 10 posturi, am fost 40 de candidați, s-au ocupat 7 locuri și eu am intrat primul.

Nu ați avut pile..

Nu, nu, dar chiar am intrat primul și s-a întâmplat în așa fel că la examenul oral nu am fost prezent . Adică până am mers eu să văd rezultatele afișate la sediu vămii, concursul, proba a fost dată cu o zi înainte.

Nu înțeleg. Și atunci?

Și atunci am fost primit cu alt județ. Și dacă vă spun cu ce județ… cu județul Sibiu. Adică.. (râde de se prăpădește). Așa s-a întâmplat la vamă, așa am ajuns eu la vamă. Am lucrat vreo doi ani și ceva în Vama Focșani, iar într-o situație mai complicată prin care a trecut Vama Focșani, când mi s-a propos să fiu șeful vămii, eu mi-am dat demisia.

De ce, domnul ministru?

Că înaintea acestei propuneri, trei șefi de vamă fuseseră arestați. Care mai de care cu mai multă experiență. Unul din Vama Giurgiu, unul de la București, unul cu altă experiență ș.a.m.d. Și eu, un tânăr de 26 -27 de ani să fiu șef de vamă… Deci eram ținta piept numărul 2. Se luau grade în secunda 1 și atunci am ales să merg în mediu privat. Și chiar de atunci, până la o nouă experiență politică din 2016, chiar mi-am desfășurat activitatea normal.

Vila din Focșani, casa în care Ștefan Ion locuiește cu drag

Ministrul Dezvoltării recunoaște, senin, că el este de vină pentru scandalul cu suprafața casei sale din Focșani, în care locuiește. Chiar el a semnat, în declarația de avere, că vila are 910 mp.

Dar de ce a ieșit scandalul cu casa dumneavoastră? Chiar are 900 de metri pătrați? Ce e asta, palat?

Nu, nu, nu. Nu e adevărat. Casa, și spre surprinderea mea , nu a fost niciodată prezentată în imagini. E foarte simplu să intrați pe Google, Predeal numărul 11, și vedeți despre ce este vorba. E simplu ca bună ziua. Este o casă mare, dar nu e de 910 metri pătrați .

Cât e? Câte încăperi are?

Chiar are puține, chiar foarte puține. Dacă stau bine și le număr așa..nu am decât trei dormitoare.. Și am patru co… am trei copii și am trei dormitoare (râde). Deci nu e cine știe ce..

Dar cine a ieșit cu povestea asta?

Cum s-a întâmplat? Undeva există un sâmbure de adevăr. Să nu ne ascundem după… există un sâmbure de adevăr. În declarația de avere, vă dați seama, e trecută suprafața de 910 metri pătrați.

Dumneavoastră ați trecut-o?!

Eu am semnat-o. Recunosc.

Așa, ca primarul?

Da, într-adevăr scrie 910 metri pătrați, s-a mers 910 și asta e situația. Mi-am asumat-o. Dar erau 910 mp, terenul, nu casa. Și, de aici…întreg tam-tam-ul. Și interviul cu grinda a fost luat acum doi ani și ceva. Eram undeva pe la Piatra Neamț, cu mașina, în vizită, și am primit un telefon. Eu răspund la toate telefoanele, nu am datorii la bănci, nu am credite și, ca atare, nu am pentru ce să mă ascund. Am răspuns. Ăla, domle, casa. Da, domle. Și într-adevăr exact, și acum repet, într-adevăr casa este mult prea mare pentru un tânăr așa cum eram eu atunci în anii 2000 când am construit-o.

Și locuiți în ea..

Daa, locuiesc acum în ea. Mi-e dragă.

În Focșani…

Da, Predeal numărul 11

Faceți naveta?

Da, naveta.

Mulțumesc!

Săru’ mâna!

