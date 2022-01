EXCLUSIV Șoareci pe holurile clădirii, frig și mirosuri grele: Colegiul Tehnic din Adjud riscă o anchetă scrutătoare a Corpului de Control. În ce condiții învață elevii VIDEO

UPDATE: Directorul adjunct al Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” Adjud a precizat că, în opinia sa, cea mai bună soluție în contextul de față este ca elevii să intre în sistem de învățământ online.

Potrivit poziției directorului general Mariana Bîrlă, la momentul redactării acestor rânduri, în instituția școlară amintită se desfășoară o ședință a Consiliului de Administrație.

Știre inițială: Frig, șoareci și mirosuri greu de suportat – acestea sunt condițiile în care învață elevii Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș”, Adjud, județul Vrancea, potrivit unei scrisori redactate de unul dintre copiii care învață la instituția școlară în cauză. Elevul a pus la dispoziția jurnaliștilor și fotografii și materiale video care susțin acuzațiile aduse.

Condițiile lamentabile în care învață elevii la Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” Adjud

Nu este, însă, un caz singular, multe dintre școlile din țară, în special cele din mediile defavorizate, aflându-se într-o astfel de situație. Evenimentul Zilei a documentat situația de la Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” din Adjud și a aflat mai multe nereguli, care, potrivit unor surse sigure din cadrul instituției de învățământ, datează de câțiva ani de zile.

„Sunt un elev al Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” Adjud. Încă de la începutul anului am fost anunțați că vom fi, în cuvintele doamnei director, o clasă „fluturaș”, asta însemnând că nu vom avea o clasă proprie, ci ne vom muta din clasă în clasă, oră de oră, zi de zi. Directorul adjunct, însă, a decis că ar fi mai bine dacă ne-ar trimite într-un corp retras de liceu, spunându-ne că ne-ar fi mult mai ușor, întrucât suntem în ultimul an de liceu.

„Corpuri de șoareci găsiți de noi pe holul clădirii”

Acolo ne-am confruntat cu noi probleme: nu există căldură, băile se află într-o condiție deplorabilă și ocazional un miros respingător își face apariția din țevi sau de la corpurile șoarecilor găsiți de noi, într-o dimineață, pe holul clădirii.

I-am cerut domnului director (n.r. Mariana Bîrlă), cât și (domnul) director adjunct (n.r. Mitrofan Valentin Marian), cooperarea. Aceștia au adus diverse scuze, fără metode de a repara situația la început. Au spus că „e doar o iarnă” și trebuie să suportăm condițiile. Am încercat să acceptăm situația, să ne îmbrăcăm mai gros, să ne încălzim cu ce aveam la dispoziție.

Fie o plită electrică, fie un reșou, dintre care niciunul nu a reușit să ajute un colectiv de șaisprezece elevi. Am ajuns la situația în care a fost necesar să fac pauze pentru a-mi încălzi mâinile în timp ce scriam, întrucât altfel nu o puteam face.

În urma plângerilor noastre, directorul adjunct ne găsea ocazional clase în liceu, însă nu mai mult de două- trei zile, sau doar câteva ore pe zi, noi ajungând tot în corpul lipsit de căldură. Au existat zile în care nu am mai putut suporta situația și am părăsit incinta școlii. Erau fie frigul, fie mirosul de nesuportat de vină.

Directorul adjunct, totuși, a refuzat să ne înțeleagă situația, amenințându-ne, astfel, că ne va pune absențe”, se arată în scrisoarea adresată Ziarului de Vrancea.

Elevii din Adjud mergeau la toaletă la restaurantul de peste drum

Potrivit unor surse sigure din cadrul instituției de învățământ, problemele de igienizare datează la nivelul școlii încă din perioada 2011-2012. „Erau elevi care refuzau să meargă la toalete din cauza condițiilor oribile în care se aflau băile. O parte dintre ei treceau la restaurantul de peste drum, la Mica Italie, doar ca să folosească toaleta. Nici regulile sanitare anti-COVID nu sunt respectate”, au declarat surse pentru Evenimentul Zilei.

Din motive de obiectivitate, ziarul a luat legătura cu reprezentanții Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” din Adjud, cărora le-a solicitat un punct de vedere cu privire la cele prezentate anterior. Directoarea instituției, Mariana Bîrlă, și-a exprimat nedumerirea. „Chiar acum eram cu Poliția aici, în legătură cu o altă problemă, și chiar se minunau că în școală este bine, este cald, nu sunt șoareci, nu sunt șobolani, nici reșouri, nici nimic”, a spus Mariana Bîrlă.

Directorii colegiului își dau cu stângu-n dreptul: Când și cât de des are loc deratizarea?

„Școala noastră este în reabilitare termică. Clădirea de laboratoare și clădirea de săli de clasă au fost închise, nu avem voie să intrăm acolo. Și suntem puțin îngrămădiți în școală. La una dintre clase am propus să intre în online, ori să stea în clădirea din laboratoare, ne-a dat voie constructorul doar într-un laborator.

Reabilitarea termică se face pentru că stăm foarte prost cu rețeaua termică. Se pierde o tonă de apă pe zi de la centrală până acolo, în spațiul unde este laboratorul respectiv. A fost vacanță zece zile, s-a răcit, au dat drumul oamenii la căldură, vă dați seama, până se încălzește durează. Și eu nu am știut de problema asta. Nu au venit niciodată să se plângă copiii, că le rezolvăm orice problemă. Chiar am fost dimineață și le-am spus: „Copii, de ce nu ați venit să-mi spuneți?”.

Domnul director adjunct a avut ieri dimineață prima oră cu ei. Eu m-am dezbrăcat, mi-am dat haina jos, nu era extraordinar de frig, era ca și cum vii din vacanță de zece zile. Și au spus că le este frig și imediat după ce a plecat domnul director, care nu i-a amenințat cu nimic, toată clasa a plecat acasă. Nu a venit nimeni să spună nimic. Eu le-am spus…

„Se mai găsește câte un șoricel”/„A fost unul, nu mai mulți”

Videoclipul acela (n.r. se face referire la acuzațiile referitoare la șoareci) este din toamnă. Un videoclip este din toamnă. Când se fac deratizări, se mai găsește câte un șoricel. O dată la două săptămâni face Primăria deratizare. Deci la două săptămâni, cred, face deratizare. Toamna se face foarte des”, a declarat directoarea Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” din Adjud, Mariana Bîrlă, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei.

Pe de altă parte însă, directorul adjunct al Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș”, Mitrofan Valentin Marian, l-a contrazis pe directorul general, precizând că deratizarea a avut loc la începutul anului școlar.

„În primul rând, fotografia cu șoarecele este de când am făcut noi deratizarea, de la începutul anului școlar. (n.r. De unde știți că e de la începutul anului fotografia?) Mi-au arătat-o copiii, în ziua în care au făcut-o. Deci, noi am făcut deratizare pentru că așa se procedează la începutul anului, șoarecii au ingerat substanța respectivă și bineînțeles că copiii au găsit unul mort acolo. Și a fost unul singur, nu au fost mai mulți șoareci.

Școala noastră se află într-un proiect de construcție a unui campus pentru învățământul prof și tehnic. Noi am predat trei din cele patru clădiri ale școlii către cel care implementează acest proiect. Am reorganizat programul, pentru că am redus spațiul și cu toate acestea, nu am avut spațiu suficient.

Noi avem 15 formațiuni de studiu și doar 13 disponibile. Am convenit cu constructorul să ne lase să trimitem două clase în corpul cu laboratorul și ateliere, care și el face parte din proiectul respectiv. Noi am aplicat și am obținut finanțare de un milion de euro, tocmai pentru că toate instalațiile erau la limita de avarie.

Această sală de clasă unde învață elevii este în corpul de laboratoare, la capătul unei coloane care pierde agentul termic, o tonă de apă, noi o reîncălzim, dar mergem cu centrala la 70 de grade, se ridică la 30 de grade, Astea sunt condițiile pe care le putem oferi la ora aceasta. Nu ține de noi, proiectul este în derulare, instalația se va înlocui complet și sperăm ca la toamnă să avem o școală modernă.

Nu am amenințat elevii. Ei au părăsit de mai multe ori orele, au plecat de la școală în timpul orelor. Nu i-am amenințat, i-am informat. Este măsura legală”, a spus directorul adjunct al Colegiului Tehnic „Gheorghe Balș” din Adjud, Mitrofan Valentin Marian.

Colegiul Tehnic Adjud riscă să fie anchetat de Corpul de Control de la Ministerul Educației: „Scandalos!”

Evenimentul Zilei a luat legătura cu ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, pentru a-i prezenta situația în cauză și a-i cere un punct de vedere în acest sens. Oficialul ne-a redirecționat către secretarul de stat Ion Sorin, care ne-a transmis că instituția guvernamentală ia în calcul inclusiv trimiterea Corpului de Control la Colegiul Tehnic „Gheorghe Balș” din Adjud.

„Ministerul Educației asigură finanțarea școlilor și pentru categoria de bunuri și servicii pentru întreținere, fonduri pentru personalul care se ocupă de curățenie, dar trebuie să avem în vedere și partea care ține de autoritatea locală. Fiecare primărie are școala pe care și-o merită. O astfel de situație este evidentă în legătură cu grija pe care o are pentru școlile copiilor lor, că sunt copiii comunității.

Nu putem tolera așa ceva. Trebuie să vedem care este vina directorului, care trebuie să aibă grijă de curățenie, dar și vina autorității locale. Vom verifica informația”, a declarat, în primă fază, secretarul de stat Ion Sorin, pentru Evenimentul Zilei.

În urma vizualizării materialelor și a informațiilor furnizate presei, reprezentantul Ministerului Educației a transmis: „Este scandalos! Vom lua în calcul și o anchetă a Corpului de Control, cu siguranță, pe de o parte. Pe de altă parte, vom contacta autoritățile locale, având în vedere că fiecare dintre noi are partea lui de responsabilitate, iar din ce văd în imaginile acestea… Ministerul Educației asigură bani, investițiile sunt la autoritatea locală. Școala are nevoie de investiții, nu doar de zugrăvire”, a declarat secretarul de stat Ion Sorin pentru Evenimentul Zilei.