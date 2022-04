EXCLUSIV. Se schimbă harta Europei! Dezvăluirea care pune la pământ Ucraina. Vladimir Putin, marele câștigător (VIDEO)

Ionuț Cristache, Victor Ciutacu, Robert Turcescu și Mirel Curea au făcut show într-un podcast de excepție despre aberațiile politice din epoca post-adevăr. O astfel de absurditate este în Ucraina, unde drama umanitară nu pare să-l impresioneze prea tare pe Volodimir Zelenski.

Turcescu: Are cineva curajul să îi spună lui Zelenski să cedeze teritorii?

Moderatorul podcastului EVZ Play s-a întrebat – deși a recunoscut că sună retoric – dacă există cineva la nivel NATO să îi spună președintelui Ucrainei: „Zelenski, noi nu te putem ajuta mai mult de atât. Ți-am dat așa, arme, am încercat cutare. Nu putem să te ajutăm mai mult că declanșăm al Treilea Război Mondial. Va trebui să cedezi niște teritorii. Istoria e nedrepată, am pățit-o toți pe pielea noastră, și românii și bulgarii și turcii. Dar are cineva curajul să spună opiniei publice mondiale așa ceva? Rusul nu va pleca de-acolo fără Donbas”.

Fostul realizator TVR Ionuț Cristache a pus în arena EVZ o întrebare care îi preocupă pe mulți și pare de domeniul evidenței: cât va mai rezista Zelenski? „Propagandistic el nu poate să spună asta. Sunt convins că scenarii (n.r. – de armistițiu) există. Ucraina va duce războiul ăsta cât vrea NATO să-l ducă. Rusia are capacitatea de a duce războiul ăsta a la longue, Ucraina nu”.

Ciutacu: Când îți moare poporul, tu nu stai bă să faci ședințe foto

La rândul său, jurnalistul Victor Ciutacu a observat că Zelenski cere arme gratis din toată lumea, predică guvernelor lumii, dă lecții Ungariei sau Israelului, însă neglijează să aprindă o lumânare la sacii de morți, în vreme ce face ședințe foto cu o mină de erou printre moloz.

„Robert, mă lași să zic eu opinia nepopulară? Când îți moare poporul, tu nu stai bă să faci ședințe foto. Mor ăia pe capete. Primim scrisori de la rezistența de la Mariupol, care zice trimite-ți-ne arme și ăla zici că e Claudia Schiffer, cu o bucă pe scară. Acolo 10 milioane au plecat în bejenie, mor zeci de mii de oameni, e o țară distrusă. Voi l-ați văzut vreodată pe eroul popular să se ducă cu o lumânare la morții ăia?

Îți dau o veste proastă, Putin joacă în deplasare, Putin nu își distruge țara. Una sunt sancțiunile economice și una sunt orașele rase la blană. Ce se întâmplă se întâmplă la Zelenski acasă. Ce face el se cuantifică în rezultate. Să nu se bată cu ăla mai mare, asta ar putea să facă. Zelenski s-a ocupat cu treaba de a provoca un război”, a izbucnit realizatorul România TV. „La ucraineanul de rând te-ai gândit că s-ar putea să vrea să nu mai moară?”, a conchis pe un ton furibund Victor Ciutacu.