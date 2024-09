EVZ Special Exclusiv. Scenariul lui Ion Cristoiu. Cum ar putea schimba dronele rusești alegerile prezidențiale. Video







Pe canalul de YouTube „Hai România” a fost difuzată o nouă ediție a podcastului moderat de către Robert Turcescu. Alături de el astăzi a fost jurnalistul Ion Cristoiu, iar cei doi au dezbătut subiectele actuale din sfera politică din România.

Pentru a introduce publicul în subiect, Robert Turcescu menționează: „Dumneavoastră încă mai susțineți că s-au aliniat planetele și că Nicolae Ciucă devine ușor, ușor președinte. Mi-a plăcut o remarcă a dumneavoastră, și anume că se pregătește un soi de cascadă de evenimente. A fost această poveste cu semnătura lui Nicușor Dan, apoi retragerea lui Cristian Diaconescu pentru un post de senator la București. Ce ar mai putea să mai urmeze? Clasa muncitoare, clasa antreprenoare să-l susțină pe Ciucă?” Toate acestea sunt caracterizate de către Ion Cristoiu drept „lovituri strategice”.

„Perioada următoare este cea a loviturilor strategice”

În cadrul podcastului, Ion Cristoiu a menționat că, în perioada următoare, candidații la alegerile prezidențiale nu mai au multe opțiuni de manevră. Însă, totul se poate schimba într-o fracțiune de secundă, datorită unor factori neașteptați.

„În perioada următoare, candidații nu mai pot face nimic. Singurul lucru la care să fim atenți este la cine va fi candidat din partea Forței Drepte și PMP. Perioada următoare este a loviturilor strategice. Cum este aceasta cu Nicușor Dan. Sau Geoană renunță la candidatură, în favoarea domnului Ciolacu. Acestea aduc schimbări în vot. Altfel nu se mai poate întâmpla nimic. Și totul depinde de o dronă rusească.”

Cum ar putea schimba dronele rusești alegerile prezidențiale?

Această mențiune a lui Ion Cristoiu nu este întâmplătoare. Comentariile sale au adus în discuție un scenariu ipotetic în care o dronă rusească ar putea influența decisiv rezultatul alegerilor prezidențiale din România. În plus, jurnalistul a oferit și o analiză a principalilor candidați și perspectivele lor electorale. Cristoiu a evidențiat situațiile critice pentru liderii politici și evoluția lor pe scena politică, subliniind că unele figuri și-au atins deja potențialul maxim.

„La ora actuală intră dronele. Eu vă propun următorul scenariu. O dronă rusească cade peste o casă de pescari. Și mor 3-4 oameni. Cum vedeți România? În acel moment, Nicolae Ciucă a câștigat alegerile prezidențiale. Putin va alege viitorul României.

Hai să-i luăm pe fiecare. Situația cea mai nefavorabilă o are domnul Ciolacu. El nu mai are de unde să crească. El trebuie să-și conserve ceea ce are deja. Are și un avantaj, faptul că este premierul țării. Apoi, Elena Lasconi și-a atins punctul maxim. Ea de acum încolo va coborî, inevitabil. La ea a fost ca și la Piedone. O explozie mediatică.”

