Exclusiv. Repudiat de Iohannis, onorat de Zelenski! Vasile Dîncu la HAI România: La Kiev nu se ține cont de manevrele politice de la noi. Video

Bomba zilei de miercuri este știrea că unul dintre liderii PSD, Vasile Dîncu, fost deținător al portofoliului Apărării până în octombrie 2022, a primit o decorație de la președintele Volodimir Zelenski.

Criticat crunt de Iohannis

După cum se știe, fostul ministru și-a dat demisia în urma unor declarații controversate, care se pare că i-au atras furia șefului statului. Mai exact, Dîncu a fost criticat atât de premierul Nicolae Ciucă și președintele PSD, Marcel Ciolacu, cât și de președintele Klaus Iohannis. Dîncu l-a criticat, la rândul său, în anunțul privind demisia din data de 24 octombrie 2022, pe șeful statului.

Vasile Dîncu și-a motivat gestul „prin perspectiva imposibilității colaborării cu Președintele României, comandantul suprem al Armatei”. Disensiunea cu președintele Iohannis a fost generată de un interviu public acordat de pesedist, în care acesta sugera necesitatea păcii în războiul din Ucraina.

„Războiul va mai continua (…) singura şansă a păcii poate să fie negocierea cu Rusia. Sigur, e vorba de o negociere complexă (…) Ţările lumii, NATO, Statele Unite să negocieze pentru Ucraina garanţii de securitate şi o pace cu Rusia. Singură Ucraina nu va putea să negocieze cu Rusia, deoarece clasa politică din Ucraina în momentul acesta nu poate să îşi permită, să-şi asume (…) pierderea de teritorii, o pierdere injustă până la urmă de teritorii. Ar fi o înfrângere prea mare pentru politică”, a declarat Vasile Dîncu, la Prima TV.

Dîncu: Decorația a fost trimisă de anul trecut

Într-o intervenție în direct în studioul EVZ-Capital, politicianul a clarificat situația. Acesta a precizat că ceremonia de decernare a medaliei din partea liderului Ucrainei va avea loc joi, 2 martie, la Ambasada Ucrainei. Însă în realitate medalia i-a fost oferită de anul trecut, a mărturisit Dâncu.

„Mâine va fi o festivitate la ambasadă. Eu am amânat (n.red. – festivitatea). Decorația a fost trimisă de anul trecut din august. Aveam programat să merg într-o vizită la Kiev. Nu am găsit eu momentul să facem această festivitate. (..) Decorația nu avea nicio legătură cu ceea ce s-a întâmplat în România în acea perioadă. Ceea ce am făcut eu în colaborare cu administrația de la Chișinău a fost apreciat. Sigur că la Kiev nu se ține cont de ceea ce se întâmplă la noi, de manevrele politice care se întâmplă la București. Care nu aveau legătură, de fapt, cu ceea ce făceam eu sau alții la Ministerul Apărării sau la alte ministere”, a declarat liderul pesedist, în exclusivitate la HAI România.

Va candida pentru a fi succesorul lui Iohannis?

Chestionat de jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu dacă în spatele evenimentului de a fi decorat de președintele Zelenski – un personaj extrem de popular în întreaga lume la acest moment – se leagă o viitoare campanie electorală, politicianul a negat. Social-democratul de la Cluj a infirmat zvonul potrivit căruia și-ar pregăti candidatura la alegerile prezidențiale din anul 2024.

„Nu candidez. Probabil unii s-au gândit la asta. Și această decorație din partea Ucrainei, am văzut că nu a fost primită cu entuziasm de unii din clasa politică”, a comentat politicianul.

„Domnului Iohannis sunt convins că i-a stricat somnul”, a replicat Robert Turcescu pe marginea subiectului decorației primite de Vasile Dâncu din partea lui Volodimir Zelenski.