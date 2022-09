Exclusiv. Regele Charles al III-lea ar putea conduce România?! „Am putea avea o șansă!”

„Singurul lucru avantajos pentru România ar fi să ne declarăm dominion al Imperiului Englez. A 51-a țară din Commonwealth. Ei, și ce? Australia poate fi, Canada poate fi, Noua Zeelandă…

„Uite am putea să ne ducem cu o jalbă în proțap: «Ia-ne sub aripa monarhiei». Atunci România ar putea avea o șansă”, e de părere actorul, care amintește că Regele Charles al III-lea are o afinitate pentru țara noastră, în care și-a cumpărat mai multe proprietăți și de care spune că este legat mai mult decât sufletește, ci chiar se mândrește că e descendent al lui Vlad Țepeș.

„Să vedem cu noul rege Charles al III-lea, ce valoare va avea Viscriul”, se întreabă maestrul Florin Zamfirescu, care crede că România n-ar fi avut nevoie de niciun ajutor extern, dacă am fi avut alți conducători în ultimii 30 de ani.

„În 89 n-am fi mers pe la nicio curte. N-aveam niciun leu datorie, niciun dolar. Și în 89 a venit tovarășul Iliescu și ne-a pus capac și ne-a dus de nas. Și noi ne-am lăsat duși, prostiți de 45 de ani de comunism.”, a mai spus actorul.

Vine cea mai grea iarnă din istorie?!

„Vom traversa cea mai grea iarnă care ne-a fost vreodată pusă-n față. Câți om mai trăi, să vedem.”, se arată pesimist Florin Zamfirescu. „Lumea a sesizat că ne-am întors de unde am plecat. Ba mai rău! Pentru că amenzi dacă consumăm mai mult curent, nu s-au anunțat niciodată. Atunci plăteai mai mult. Dar acum să-ți dea amendă pentru că ți-ai încălzit copilul, casa?”

Dacă războiul fizic încă nu a cuprins toată lumea, mai există și un război mondial ideologic, care începe să bată în retragere.

„S-a cam ajuns la fundul sacului. S-a ajuns la fundul prăpastiei, nu al sacului. Și de acum, pe nesimțite, vom începe să urcăm. Nu mai coborâm. Și cu moralitatea. Lumea știe la ce mă refer. Pot să și-o spun, dar mi-e teamă de niște colegi de-ai mei, prieteni, care mă urmăresc de la CNA. Oricum, nu vreau să-mi aprind paie-n cap, nu vreau să mă lovească unu cu mașina-n parcare. Vreau să mai trăiesc ca să văd. Încep să se schimbe părerile oamenilor despre ce face școala”, e de părere Florin Zamfirescu.