Exclusiv. Războiul lui Putin e foarte personal. Adrian Cioroianu, despre concesiile făcute de Occident pentru a evita conflictul. Video

Invitat în podcastul România lui Cristache, Adrian Cioroianu a declarat că, în mod contrar părerii larg răspândite că Occidentul a favorizat decizia lui Vladimir Putin de a ataca Ucraina, în realitate concesiile făcute au fost importante.

Concesiile făcute de Occident vizau să îi arate un câștig lui Putin

„Opinia mea e că multe dintre concesiile care s-au făcut, inclusiv Nord Stream 2, erau menite să-l determine pe Putin să înțeleagă că poate fi o cale prin care poate să câștige. Iertați-mă, ce înseamnă Nord Stream 1, Nord Stream 2? Ocolire a Ucrainei, au țipat și țările baltice, în fine Poloniei nu i-a convenit. Eu cred că au fost concesii care să-l determine pe Putin să nu înceapă războiul. Plus că exista în subsidiar speranța Occidentului că nici Putin nu e de neînlocuit. A fost o cursă de a câștiga timp în condițiile în care tuturor le era din ce în ce mai clar că ceva se întâmplă”, a argumentat invitatul jurnalistului Ionuț Cristache.

CIA a încercat să îl facă pe Putin să dea înapoi

În aceeași intervenție, istoricul a devoalat o acțiune mai puțin știută a CIA, din noiembrie 2021, care a precedat primele informații oficiale date de americani că Rusia ar putea ataca Ucraina.

„S-au dus la Moscova, probabil CIA și FSB au discutat față în față, bă băieți, vedeți că ieșim și spunem public. Mai organizăm o întâlnire Biden-Putin, cum a mai fost și în 2021. (…) Astea sunt informații clare, acuma starea lui de sănătate, câte soții are, analizele nu pleacă de aici (…) Există expresia care apare și în memoriile lui Churchill, the fog of war. În ceața războiului se pierd lucruri importante”, a conchis Adrian Cioroianu.

Cioroianu: Eu nu-mi fac iluzii cu foștii ofițeri din KGB

Invitatul în arena EVZ-Capital a făcut și o mărturisire surprinzătoare: acum 14 ani a avut ocazia să-l cunoască personal pe controversatul lider de la Kremlin, însă impresia pe care i-a lăsat-o e destul de ambiguă.

„Mi s-a comunicat că vine, președintele Băsescu era prins cu o treabă, premierul Tăriceanu era în altă întâlnire și în aceste condiții ministrul de Externe e cel care se duce la aeroport. L-am primit, a coborât din avion, i-am urat «un summit plăcut» și asta a fost, l-am condus la mașină, era ambasadorul Rusiei, bineînțeles. O discuție diplomatică, amabilă, de 3 minute (…) „Spre deosebire de George W. Bush, care a privit în ochii domnului Putin și a văzut o icoană, eu sincer, n-am privit în ochii lui decât foarte profesional, și ca profesor de istorie nu-mi fac iluzii cu foștii ofițeri din KGB, adică dacă ești o dată acolo, rămâi acolo toată viața”, a observat invitatul.

Emisiunea integrală: