Exclusiv. Radu Mazăre acuză Înalta Curte de Justiție pentru felul în care aplică decizia CCR cu privire la prescripție

Cei doi frați nu sunt în același dosar, dar solicită același lucru și anume casarea sentințelor și eliberarea din închisoare, în baza deciziei CCR privind prescripția. Radu Mazăre atacă o sentință de 5 ani de închisoare, iar fratele său, Alexandru, o pedeapsă de 3 ani. Ambii au fost condamnați pentru fapte de corupție, comise cu mulți ani în urmă.

Din motive procedurale și de interpretare a deciziilor CCR, unul dintre frați are șanse reale să iasă din închisoare în timp ce celălalt depinde de interpretarea pe care o vor da cei cinci judecători deciziilor CCR.

Din dosarul lui Radu Mazăre a lipsit încheierea ultimei ședințe de judecată, din care reieșea că doi judecători au făcut opinie separată

În primul dosar, judecătorii completului de 5 judecători ai Secției penale de la ÎCCJ, au luat în discuție solicitările lui Radu Mazăre și Sorin Strutinski, de constatare a prescripției în cauza în care au fost deja condamnați.

Președintele completului de judecată a vrut să știe unde se află Sorin Strutinski, în condițiile în care pe Radu Mazăre îl vedea pe ecranul destinat videoconferinței. “Se află în penitenciarul Mnotario, regiunea Verona, Italia, unde s-a predat și își ispășește pedeapsa”, a răspuns avocatul acestuia.

După consemnarea acestei situații, președintele completului a dat cuvântul avocatelor lui Radu Mazăre. Acestea au invocat faptul că la dosarul cauzei nu există încheierea de la termenul anterior, document necesar în construirea apărării, deoarece au existat două opinii separate din cinci, cu privire la acceptarea acțiunii fostului primar din Constanța. Procuroarea DNA a confirmat lipsa încheierii de ședință însă s-a opus acordării unui nou termen, așa cum a cerut apărarea. “Dacă există divergențe în privința opiniei judecătorilor cu privire la cererea noastră, ar fi un incident în ceea ce privește compunerea completului de judecată”, a replicat apărătoarea lui Radu Mazăre.

Instanța a suspendat ședința pentru a delibera. În unanimitate, instanța a hotărât respingerea acordării unui nou termen așa că s-a trecut la concluzii.

Avocații lui Mazăre susțin încălcarea dreptului la apărare

În pledoarie, avocatele lui Radu Mazăre au încercat să demonstreze că pentru faptele pentru care a fost condamnat clientul lor termenul de prescripție s-a împlinit înainte de pronunțarea instanței de apel, în 2017 pentru o faptă, și în 2018 pentru cealaltă faptă. A fost invocată și legea mai favorabilă, care ar trebui să i se aplice lui Radu Mazăre.

”Suntem într-o situație absolut atipică. Decizia CCR prin care a fost impusă maniera de interpretare, respectiv aplicarea globală a legii penale mai blânde, a fost motivată pe jurisprudență CEDO. Legea mai blândă este aplicată într-o cauză de încetare, iar nu cauza de încetare după ce a fost aleasă legea mai blândă. În apel, judecătorii au costat inexistența unei cauze de încetare și mai apoi a fost identificată legea mai blândă”, a arătat avocata lui Mazăre.

De asemenea, avocatele apărării au mai arătat că în faza de apel, Radu Mazăre, spre deosebire de Sorin Strutinscki, nu a solicitat constatarea prescripției, ceea ce înseamnă că în această fază procesuală nu se poate considera că a existat o soluție de respingere a cererii de încetare a procesului penal din acest motiv. “În acest moment, ar fi o încălcare a dreptului la apărare pentru Radu Mazăre, dacă s-ar considera altfel”, a spus avocata fostului primar.

Mazăre susține că aplicarea prescripției este discriminatorie, așa cum se aplică acum

“Domnule președinte, am să fiu foarte scurt, pentru că au vorbit deja avocații. Prima chestiune, referitor la faptul că Strutinski a solicitat constatarea prescripției și eu nu am solicitat. Nu am cunoștințele juridice vaste, ca ale dumneavoastră, dar am citit și am sintetizat astfel. Punctul 74 din Decizia CCR din 2022, spune că aplicarea legii prin analogie duce la încălcarea Constituției și a articolului 7 din CEDO. De asemenea, articolul 1, aliniatul 2 din Codul de Procedură Penală, spus că armele de procedură penală șut făcute tocmai pentru a fi respectată Constituția și tratat privind Drepturile Omului.

Din aceste două considerente, simplu și logic, a fost o eroare de procedură la momentul la care instanța a aplicat această pedeapsă și nu a ținut cont de prescripție, așa cum a fost ea delegată în 2022, ca fiind valabilă din 2018. Un singur lucru mai spun, cred că ar fi o discriminare. Am colegi în închisoare, condamnați după Noul Cod Penal, care răsuflă ușurați pentru că nu au invocat avocații lor chestiunea prescripției. Eu stau și mă frământ, ce vină am eu că altcineva a invocat prescripția și eu sunt pedepsit pentru acest lucru?”, a spus în ultimul cuvânt Radu Mazăre.

Dosarul fostului senator Alexandru Mazăre a fost amânat până la soluția ÎCCJ privind prescripția

Instanța a rămas în pronunțare în dosarul lui Radu Mazăre, pentru data de 24 Octombrie. În schimb, în dosarul lui Alexandru Mazăre, instanța a propus amânarea cauzei pentru data de 5 Decembrie.

Dosarul lui Alexandru Mazăre face parte din lotul de dosare pentru care Înalta Curte de Casație și Justiție urmează să se pronunțe pe dezlegarea unor chestiuni de drept cu privire la aplicare Deciziei CCR despre prescripție, pe data de 11 Noiembrie