EXCLUSIV. Procurorii trag de timp în anchetarea șefilor Poliției implicați în dosarul dublei crime de la Onești. DOCUMENT

Moroșan i-a omorât pe cei doi după aproximativ cinci ore, timp în care i-a ținut ostatici, legați și întinși pe podea, negociind cu forțele de poliție, aflate în număr mare la fața locului.

În timpul negocierilor purtate cu oficiali ai Poliţiei, agresorul a cerut să discute telefonic cu ministrul Justiţiei şi cu cel de Interne, dar şi cu un reprezentant au Chimcomplex Borzeşti, firma care i-a executat silit apartamentul din cauza unei lipse în gestiune a soţiei sale.

După cinci ore în care a stat legată, una dintre victime l-a lovit pe agresor peste picioare. Acesta a ripostat înjunghind-o cu cuţitul în repetate rânduri, timp în care al doilea muncitor s-a refugiat în altă cameră. Şi el a fost înjunghiat de mai multe ori.

După crimă, aflat în spital, criminalul i-a declarat unui poliţist că cineva de la forţele de ordine i-a făcut semn muncitorului să îl lovească, „că ei sparg uşa” şi a susţinut că i-au „sărit dracii” când a fost lovit.

Despăgubirile

Fratele unei dintre victime, care a fost în timpul evenimentelor în fața blocului, nu și-a închipuit că atâția polițiști aflați la fața locului nu vor reuși să salveze viețile celor doi electricieni.

El s-a constituit parte civilă în procesul criminalului și a cerut, prin avocatul Adrian Cuculis, două milioane de euro de la Poliția Română pe care o consideră vinovată pentru moartea fratelui său.

Primul termen în proces a avut loc la Bacău, în 29 octombrie.

Avocatul Cuculis, după ce a făcut plângere penală împotriva polițiștilor pentru abuz în serviciu și neglijență, a cerut de trei ori să consulte a dosarului în care sunt cercetați șefii Poliției Române, dar procurorul a refuzat să-i dea acces la dosar.

Plângerea penală făcută de avocatul Cuculis îi vizează pe Chestor Vasile Oprișan, având funcția de Șef al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău la data săvârșirii faptelor, Comisar Șef Adrian Tuluc, Sef-Adjunct al Inspectoratului de Poliție Județean, Comisar Șef Cristinel Andries, Sef al Poliției Onești, Comisar Șef Iuri Meresan, Sef-Adjunct al Poliției Onești, Chestor Eduard Miritescu, Seful Inspectoratului General al Poliției Române, și Chestor Alexandru Scurtu, Directorul Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale (SIAS).

„Nu avem inculpați”

Cum spuneam, avocatul Adrian Cuculis a făcut o plângere la parchet împotriva șefilor politiștilor care au acționat la Onești, iar acum, în sfârșit, a primit răspuns.

„Acum se înțelege de ce secretismul acesta în dosarul cercetării șefilor poliției române în legătură cu dosarul crimelor de la Onești! După multe solicitări, am documentul care arată că, de fapt, Parchetul de pe lângă ICCJ, a solicitat dosarul penal în vederea ANALIZARII PRELUĂRII în București, pentru continuarea urmăririi penale. Deși nu se spune nimic despre calitatea părților, care după părerea mea ar putea fi și suspecți deja, totuși se arată că nu s-a pus în mișcare Urmărirea Penală, deci nu avem inculpați.

Adresa Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău arata clar că deja dosarul este la PICCJ unde probabil este deja conexat cu plângerea noastră penală pe abuz și neglijență în serviciu”, ne-a declarat avocatul Cuculis.

Plângerea împotriva șefilor Poliției

Impotriva domnului Chestor Vasile Oprisan, avand functia de Sef al Inspectoratului de Politie Judetean Bacau la data savarsirii faptelor, domnului Comisar Sef Adrian Tuluc, avand functia de Sef-Adjunct al Inspectoratului de Politie Judetean Bacau la data savarsirii faptelor, domnului Comisar Sef Cristinel Andries, avand functia de Sef al Politiei Onesti, domnului Comisar Sef Iuri Meresan, avand functia de Sef-Adjunct al Politiei Onesti, domnului Chestor Eduard Miritescu, Seful Inspectoratului General al Politiei Romane si a domnului Chestor Alexandru Scurtu, Directorul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale (SIAS),

Prin care va aducem la cunostinta savarsirea de catre numitii antementionati a urmatoarelor infractiuni, dupa cum urmeaza

Chestorul Vasile Oprisan, Comisarul-Sef Adrian Tuluc, Comisarul-Sef Cristinel Andries si Comisarul-Sef Iuri Meresan, pentru savarsirea infractiunii de “Neglijenta in serviciu”, prevazuta la art. 298 Cod Penal

Si

Chestorul Eduard Miritescu si Chestorul Alexandru Scurtu, pentru savarsirea infractiunii prevazuta la art. 297 Cod Penal, respectiv “Abuzul in serviciu”

In fapt, la data de 01 Martie 2021 a avut loc unul dintre cele mai tragice evenimente criminale petrecute in ultima perioada pe teritoriul Romaniei, in urma caruia Silviu Istoan, in varsta de 38 de ani si Dan Patatu, in varsta de 55 ani si-au pierdut viata intr-un mod oripilant, dupa mai bine de 6 ore in care au fost tinuti ostatici.

Cei doi efectuau reparatii la reteaua electrica in cadrul fostului apartament al inculpatului, Gheorghe Morosan, care a fost supus in urma cu mai bine de 10 ani procedurii de executare silita cu privire la imobilul in care a avut loc dubla crima, conservandu-si in tot acest timp dorinta neincetata de razbunare. Fiind anuntat de catre un vecin din bloc cu privire la faptul ca in apartament se afla persoane straine, inculpatul a pornit spre locul in care avea sa ii macelareasca pe cei doi muncitori complet nevinovati si straini de aceasta pricina.

Incunostintarea autoritatilor a fost realizata chiar de catre inculpatul Gheorghe Morosan. Astfel, la ora 11:58, acesta a apelat numarul 112 si a anuntat ca tine ostatici doua persoane, pe care le va ucide cu sange rece daca cererile sale nu vor ascultate si indeplinite intocmai.

Primele echipaje au ajuns foarte rapid, insa negociatorul, a carui prezenta era imperios necesara, a ajuns dupa aproximativ 2 ore. In tot acest timp, Gheorghe Morosan, in repetate randuri, ameninta fara sfiala ca uciderea celor doi muncitori reprezinta o varianta extrem de practica pentru el, pe care o va aborda fara urma de indoiala.

Cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta de art. 298 Cod Penal, “Neglijenta in serviciu”, savarsita de catre Chestorul Vasile Oprisan, Comisarul-Sef Adrian Tuluc, Comisarul-Sef Cristinel Andries si Comisarul-Sef Iuri Meresan, facem urmatoarele precizari.

Art. 298: Neglijenţa în serviciu

Încălcarea din culpă de către un funcţionar public a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea ei defectuoasă, dacă prin aceasta se cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amendă.

Coordonarea la fata locului a intregii operatiuni a fost efectuata de catre Comisarul-Sef Iuri Meresan, la momentul respectiv avand functia de Sef-Adjunct al Politiei Onesti. Din pacate insa, inca de la debutul acesteia, evaluarea situatiei a fost vehement eronata, motiv pentru care, in mod evident, nici importanta acordata nu a fost cea cuvenita. Desi existau suficiente probe din care rezulta fara putinta de tagada caracterul violent al inculpatului, acesta avand nenumarate postari in mediul online in care afirma public faptul ca isi doreste sa se razbune pentru pretinsa nedreptate ce i-a fost cauzata, ca sa nu mai discutam despre constatarile de la fata locului, care evidentau cu ochiul liber atitudinea nevrotica a agresorului si multitudinea de amenintari cu moartea pe care le aducea la adresa celor doi, autoritatile nu erau prea interesate de aceste aspecte. Mai mult, agresorul avea 4 dosare penale, in cadrul carora se efectuau cercetari cu privire la infractiuni savarsite cu violenta, unul dintre aceste dosare fiind inregistrat chiar din anul 2021. Cu toate acestea, din relatarile martorilor oculari, mai multi politisti aflati la fata locului, lucratorii din cadrul politiei aflati la fata locului, sub directa coordonare a Comisarului-Sef Iuri Meresan, erau mai preocupati de glume decat de viata celor doua victime.

Superficialitatea cu care a fost tratata intreaga operatiune este incompatibilia cu atributiile organelor de politie, in mod realmente nefondat. Nu putem sa intelegem, nici pana in aceasta clipa, cum a fost posibil ca doua persoane imobilizate sa fie amenintate cu moartea, sub privirile tuturor celor aflati in fata respectivului imobil, iar politistii sa glumeasca pe seama agresorului si sa fumeze la coltul blocului, de parca nu era in plina desfasurare o actiune in care exista ostatici.

Avand in vedere dispozitiile legale invocate anterior, in cuprinsul dispozitiilor art. 298 Cod Penal, suntem indreptatiti sa afirmam faptul ca in prezenta cauza sunt indeplinite intocmai elementele constitutive ale infractiunii de “Neglijenta in serviciu”, forma de vinovatie fiind, in mod evident, culpa fara prevedere, imbracata in forma lipsei totale de profesionalism si deficitate in modul de actionare.

Un alt motiv pe care consideram ca l-au avut in vedere reprezentantii politiei in cantarirea eronata a situatiei este varsta relativ inaintata a agresorului, respective 68 de ani si neavand o constitutie fizica atletica. Astfel, cel mai probabil, intreaga scena creata de acesta a fost inteleasa ca o incercare esuata de a-si spune doleantele, iar pe fondul varstei sale, cu siguranta nimeni din cei chemati sa salveze situatia nu l-a considerat pe Gheorghe Morosan capabil sa si materializeze toate amenintarile sale.

De aceea, este mai mult decat evident faptul ca cei chemati in ajutorul celor doi muncitori nevinovati, Chestorul Vasile Oprisan, Comisarul-Sef Adrian Tuluc, Comisarul-Sef Cristinel Andries si Comisarul-Sef Iuri Meresan, se fac vinovati pentru intreaga desfasurare rusinoasa si defectuoasa a operatiunii de salvare, apreciind in mod ireal de gresit gravitatea situatiei si mizand, in mod cinic, pe faptul ca inculpatul nu se va tine de cuvant. Astfel, credem ca viata unui om nu poate, in absolut nicio situatie, sa reprezinte un pariu tocmai pentru cei obligati sa actioneze. Nu este posibil ca intr-o situatie de aceasta natura, in care exista si varianta ca cel putin viata unei persoane sa fie curmata, autoritatile sa isi imagineze ca au de ales, acceptand practic posibilitatea producerii unei tragedii, asa cum este si in situatia de fata.

Cu privire la savarsirea infractiunii prevazuta la art. 297 Cod Penal, respective “Abuzul in serviciu”, de catre Chestorul Eduard Miritescu si Chestorul Alexandru Scurtu, facem urmatoarele precizari:

Art. 297: Abuzul în serviciu

(1) Fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, nu îndeplineşte un act sau îl îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o pagubă ori o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau ale unei persoane juridice se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică.

Asa cum bine stim, Directia Serviciul pentru Interventii si Actiuni Speciale (SIAS), ce a luat nastere in anul 1993 este unitatea centrala a Politiei Romane care gestioneaza activitatea cunoscuta sub conceptul de “interventii si actiuni speciale”, fiind extrem de necesara in fata situatiilor de criza ce implica luarea de ostatici si rapirea persoanelor. Aceasta Directie este constituita in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, condus la acea vreme de catre Chestorul Eduard Miritescu. Dar din anul 1995 este o unitate independenta si complet operationala, fiind condusa la acea vreme de catre Chestorul Alexandru Scurtu.

Pregatirea profesionala a luptatorilor din cadrul SIAS este unanim cunoscuta, acest aspect fiind de notorietate, datorita diverselor interventii televizate, aduse la cunostinta publicului larg. Urmare a faptului ca aceasta unitate reprezinta practic o Directie in cadrul IGPR, actiunea acestora ar fi trebuit sa fie, in mod normal si in conformitate cu scopul Serviciului, rapida, fara intarziere si eficienta.

Initial, a existat o comunicare intre organelle de politie de la fata locului si reprezentantii SIAS de la Bucuresti, acestia din urma fiind pregatitati si afirmand ca vor actiona, insa ulterior au revenit asupra deciziei, preferand sa coordoneze situatia telefonic, oferind indicatii de la distanta ofiterilor de politie aflati la fata locului. Avand in vedere atributiile de serviciu, stabilite prin Regulamentul de functionare al SIAS, cat si gravitatea extrema a situatiei, ce nu suporta amanare, suntem de parere ca Serviciul si le-a incalcat, in mod flagrant, prin pasivitatea in care a ales sa ramana, fara sa actioneze, desi avea, pe de o parte, toate motivele sa o faca, iar pe de alta parte, toate parghiile legale pentru exercitarea intocmai a atributiilor de serviciu.

Chestorul Alexandru Scurtu, fiind liderul unei Directii de forta din cadrul IGPR, avea indatorirea de a actiona in fata unui pericol iminent, dar a ramas in pasivitate, alegand insa sa coordoneze intreaga activitate operationala telefonic, de la distanta.

Mai mult, conchidem prin prezenta asupra intrunirii elementului constitutiv al infractiunii de Abuz in serviciu prin omisiune si in sarcina domnului Chestor Eduard Miritescu, la acea data aflandu-se la conducerea I.G.P.R., institutie in cadrul careia SIAS este parte integranta. Domnul Chestor Eduard Miritescu avea indatorirea sa emita de urgenta ordinul prin care Serviciul condus de Chestorul Alexandru Scurtu sa demareze actiunea contra-cronometru pentru salvarea victimelor.

Ne punem astfel intrebarea care este cu adevarat scopul Serviciului pentru Interventii si Actiuni Speciale, daca in fata unui pericol iminent, in care viata unor persoane este amenintata in mod clar, evenimentul fiind deja puternic mediatizat in acele momente, nu s-a intervenit conform unicului scop pe care il are si pentru care a fost infiintat.

Solicitam astfel ca in cadrul cercetarilor ce se vor efectua, urmare a prezentei, sa se analizeze in mod temeinic obligatiile legale ale SIAS, motivele in care acest Serviciu trebuie sa actioneze, precum si protocoalele de colaborare si informare dintre SIAS, IGPR si eventual alte institutii de forta ale statului, pentru a observa care era, de fapt, procedura legala de urmat intr-o operatiune cu luare de ostatici.

Pe data de 01.03.2021, Silviu Istoan si Dan Patatu au decedat, urmare a multiplelor plagi formate prin injunghiere, iar la momentul decesului lor, intre IGPR si SIAS inca nu exista o colaborare unitara si un deznodamant cu privire la cine, cand si cum va actiona sau, din pacate, daca va actiona, pentru ca aceasta tragedie este, asa cum am afirmat in repetate randuri, dovada clara a lipsei de profesionalism, a superficialitatii si lipsei vadite de comunicare intre acele institutii care au rolul primordial de a proteja viata cetatenilor acestui stat.

Astfel, asa cum rezulta intocmai din prevederile art. 297 Cod Penal, actionarea in aceasta situatie reprezenta o indatorire de serviciu, in fata careia reprezentantii SIAS, aflat in directa subordonare a IGPR au ramas in deplina pasivitate, iar urmarea directa a fost decesul a doi oameni nevinovati, care doar s-au aflat in locul nepotrivit si la momentul nepotrivit.

In concluzie, dorim ca organele abilitate sa efectueze cercetarile si toate demersurile care se impun, pentru a sanctiona nerespectarea procedurilor legale care se impun in astfel de situatii, estimarea complet gresita a gravitatii situatiei si lipsa de coerenta a institutiilor implicate, pentru ca, speram, noi, aceste aspecte sa nu se concretizeze, in viitor, intr-o practica periculoasa pentru oricare dintre cetatenii acestei natiuni.

ISTOAN PAUL, ISTOAN IRINA, ISTOAN PATRICK, ISTOAN CLAUDIA, PATATU CRISTINA-LUMINITA, PATATU TUDOR-GEORGE

Prin reprezentant conventional

SCPA Cuculis&Asociatii

DOMNULUI PRIM-PROCUROR AL PARCHETULUI DE PE LANGA CURTEA DE APEL BACAU