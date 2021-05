Conform informațiilor obținute de Evenimentul Zilei, CS U Craiova, echipa finanțată de controversatul om de afaceri Mihai Rotaru, a obținut semnătura lui David Lazar. Oltenii au plătit Astrei pentru portarul și căpitanul echipei 200.000 de euro.

David Lazar va câștiga 10.000 de euro la Craiova

Portarul de 29 de ani a căzut la un acord cu formația din Bănie să semneze un contract pe patru ani, salariul portarului fiind de 10.000 de euro pe lună.

După finalul Cupei României, disputată între Astra și CS U Craiova, David Lazar a lăsat să se înțeleagă că sunt șanse mari să fie prezentat oficial la proaspăta câștigătoare a Cupei României.

”Încă sunt jucătorul Astrei și, dacă o să fie, să dea Domnul să mă duc la Universitatea Craiova, vedem după terminarea campionatului.

E o echipă care își dorește mereu să câștige trofee, ar fi un pas înainte. Au fost mai multe oferte, dar vom vedea, conducerea a spus că vorbim mai multă după acest meci”, a declarat David Lazar.

David Lazar mai avea contract cu Astra până în 2022, dar formația din Giurgiu a preferat să îl vândă acum, pentru a primi ceva în schimbul portarului de 29 de ani.

David Lazar a debutat în Liga 1 pe 4 mai 2011, în meciul FCM Târgu Mureș – Pandurii Târgu Jiu 1-0.

„Îmi aduc aminte că era antrenor domnul Petre Grigoraș, iar Pandurii se lupta pentru salvarea de la retrogradare. Mi-a dat încredere, deși miza era imensă. Am primit gol în al patrulea minut de prelungiri. După aceea am apărat până la finalul sezonului și am reușit să ne salvăm”, menționa David Lazar.

David Lazar, de la handbal la fotbal

Primii pași în fotbal i-a făcut la Tileagd, localitatea natală. „Eram portar de handbal și domnul Ioan Boniș a fost cel care m-a îndrumat spre fotbal la FC Tileagd. Am mai lucrat și cu Kiraly Geza, după care am plecat la Paleu și am intrat pe mâna lui Ioan Pap-Deac, care era la un alt nivel”, povestea David Lazar pentru Bihon.ro.

„La 15 ani l-am văzut într-un meci amical și l-am adus de la Tileagd la Paleu. Aici a progresat foarte mult și a făcut pasul spre Voința Sibiu. David este un băiat muncitor, un băiat care a știut ce a vrut și a ajuns unde merită”, l-a caracterizat fostul portar Ioan Pap-Deac.