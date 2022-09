Exclusiv. Prima condamnare în dosarul deconturilor de milioane de lei pentru falși bolnavi de TBC. 8 ani și 6 luni pentru unul dintre inculpații care și-a recunoscut faptele

Unul dintre inculpați și-a recunoscut faptele și a primit 8 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru săvârșirea, în concurs, a infracțiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată (501 acte materiale), fals material în înscrisuri oficiale, în formă continuată (36 de acte materiale), fals intelectual în forma instigării, în formă continuată (133 de acte materiale), uz de fals, în formă continuată (331 de acte materiale).

Prin aceeași hotărâre a fost menținut arestul la domiciliu al inculpatului.

Anchetatorii spun că activitatea infracțională a grupului s-a desfășuat pe mai multe paliere. Primul era acela în care a avut loc angajarea cu caracter fictiv la anumite societați comerciale a mai multor persoane.

Al doilea palier era obținerea unor documente medicale, cu ajutorul unor medici de familie și a unor medici specialiști care să ateste ca persoanele angajate sufereau de tuberculoză. A fost aleasă această boală pentru că nivelul decontării este aproape de cel al salariului primit. De altfel și salariile fictive stabilite erau de 15.000-17.000 de lei. Pe ultimul palier erau cei de la casele județene de asigurări de Sănătate de unde s-a beneficiat în mod fraudulos de diferite sume de bani.

Prima condamnare în dosarul deconturilor de milioane de lei pentru falși bolnavi de TBC

Povestea a ieșit la iveală în vara anului trecut, când unui angajat al Casei Județene de Asigurări de Sănătate (CJAS) Harghita i s-a părut suspect că două firme, cu sediul la aceeași adresă din orașul Bălan, aveau toți angajații în concediu medical, fiind bolnavi de tuberculoză.

A urmat o anchetă cerută de șefii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate care a vizat casele județene de sănătate din Harghita, Neamț și Iași. Verificările au evidențiat faptul că cele două firme din Harghita, plus alte două cu sediul în Iași aveau angajate aceleași persoane, toate în concediu medicale, fiind, în acte, bolnave de tuberculoză.

În plus, fiecare angajat avea salariul de încadrare puțin sub 20.000 de lei, adică aproape de plafonul maxim care poate fi decontat pentru TBC. Un simplu calcul arată că doar pentru un singur angajat, CJAS-ul deconta aproximativ 240.000 de lei/an, adică aproximativ 48.000 de euro. Au fost descoperite și falsuri, respectiv parafele falsificate ale unor medici pe certificatele medicale. De asemenea, s-a constatat că nu au fost anunțați reprezentanții DSP-ului cu privire la numărul mare de bolnavi de TBC etc.

Ceilalți inculpați din dosar vor fi judecași în continuare pentru ca ei nu și au recunoscur faptele.