O româncă îi face pe spanioli să râdă în hohote. E ardeleancă din Sighișoara, are 37 de ani și se pricepe de minune să îi binedispună pe oameni. Bianca Kovacs s-a consacrat ca prima româncă din Spania care a reușit într-un domeniu al scenei extrem de competitiv. Ea face Stand-up Comedy. O face atât de bine încât nu are egal. E iubită deopotrivă de conaționalii care îi văd spectacolele, și care apreciază că vorbește despre situațiile din viața imigranților. Dar e cu adevărat adorată de spanioli.

Odată cu relaxarea restricțiilor, actrița se poate întoarce deja pe scenă. Luna aceasta are deja programate cinci spectacole. Românca este extrem de apreciată de spanioli pentru replicile sale acide dar amuzante. Are un temperament aparte și un umor care nu lasă niciun om din public să stea sobru după ce își începe reprezentația.

Bianca Kovacs este singura româncă din stand-up comedy-ul spaniol. Când a ajuns în Spania era doar o adolescentă. A plecat de acasă cu ideea de a-și face un viitor „afară”. Iar începutul nu a fost deloc ușor.

„Am dormit trei săptămâni și jumate pe stradă”

„Am ajuns în Madrid şi am dormit trei săptămâni și jumate pe stradă. Noroc că am ajuns în iunie. Dar la vârstă care o aveam, m-am adaptat repede la situaţie şi ştiam că e ceva provizoriu. După aceea am lucrat două zile în construcţii la un român acasă şi mi-am făcut bani de drum ca să ajung în Andalucia”.

