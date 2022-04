EXCLUSIV. Pericol uriaş pentru România! Dezvăluirea care ne dă fiori. Suntem expuşi dacă Rusia ne atacă (VIDEO)

Invitatul ediției speciale a podcastului EVZ Play, generalul Mircea Mîndrescu este fostul comandant NATO, șef al JALLC, Centrul comun de analiză și lecții învățate Monsanto – Lisabona (JALLC).

Gen. Mândrescu: România nu mai are industrie de apărare

În această calitate generalul Mîndrescu are o expertiză specifică inclusiv în ceea ce privește anticiparea capacității României de a face față unei eventuale agresiuni din partea Rusiei.

„Avem de ales între două variante mari, cu rușii la graniță sau cu ucrainenii la graniță. România nu poate fi de acord cu agresiunea Rusiei. (…) Noi nu mai avem industrie de apărare. Cei care ar putea să răspundă complet (n.r. – cât de pregătită e România pentru un război) sunt cei care au avut imaginea completă a Armatei României. Noi toți ceilalți avem feliuțe. E o întrebare extrem de dificilă”, a observat expertul militar.

„Slavă Domnului că suntem în NATO, dar atenție atenție atenție! Există un articol 3″

Însă marea îngrijorare a fostului comandant român în NATO provine chiar din interiorul acestei entități. Mai exact e vorba de punctul 3 al tratatului din 1949, care lasă deschisă posibilitatea ca un stat să fie nevoit să se apere singur.

„Tratatul, care are 14 articole, înainte de articolul 5 (n.r. – care stipulează intrarea imediată a NATO în război în cazul atacvării unei țări membre) are un articolul 3 care spune self help. Până vine cavaleria trebuie să reziști”.

Poate rezista România în primele 48 de ore ale unui atac militar?

Provocat de moderatorii Dan Andronic și Mirel Curea să anticipeze forța de reacție a țării în condițiile unui atac al Rusiei, stat agresor în Ucraina, Mircea Mîndrescu a atras atenția că, în condițiile în care România ar fi atacată, ca stat NATO din prima linie, va fi un plan foarte elaborat și desfășurat pe multiple planuri care ne-ar pune în mare dificultate în primele 48 de ore, cruciale în orice război. „Un asemenea atac e pregătit bine rău de tot. Ce înseamnă asta? Bombardate aeroporturile, făcut tot ca la carte să fie foarte greu să reziști și foarte greu de primit forțele care vin”, a conchis generalul Mîndrescu.