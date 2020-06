Deputatul USR de Constanța, Stelian Ion, reacționează dur față de politica liderului Dan Barna de excludere a mai multor membri ai partidului. El spune că nu a semnat scrisoarea celor 17 membri de partid pentru că, pe această temă, preferă să își exprime opiniile exclusiv în interiorul formațiunii politice. El admite totuși că scrisoarea trimisă lui Dan Barna este un semnal de alarmă care trebuie luat în seamă.

„Nu-i poți ignora totuși, pentru că acolo sunt semnatari și deputați și președinți de filiale importante din București, de sectoare și membri simpli, sunt destul de mulți. Și atunci, efectiv e un semnal de alarmă important, care ar trebui să ne dea de gândit”, a declarat, Stelian Ion, pentru EVZ. În calitatea sa de membru în Biroul Națioanl al USR, Stelian Ion va pune subiectul în atenția conducerii partidului.

„Eu însumi nu am fost de acord cu acele sancțiuni și am votata împotriva lor. Nu le consider nici oportune, nici potrivite. Inoportune sunt pentru că ne aflăm într-o perioadă înainte de alegeri, în care trebuie să ne mobilizăm filialele și toți oamenii. Să îi avem alături, nu să-i ostilizăm și să facem ca unii dintre colegii noștri să fie demoralizați și eventual să și plece din partid. Nu trebuie să mergem pe linia asta”, a explicat deputatul USR.

Stelian Ion se poziționează împotriva lui Dan Barna și în privința calendarului de fuziune USR cu PLUS. Conform ultimelor decizii, congresul de fuziune se discută să aibă loc în luna august, mai exact înainte de alegerile locale. Listele de candidați se vor întocmi în comun, subiect care va fi dezbătut la congresul de fuziune. Noua formațiune politică nu va putea fi însă înscrisă, la timp, în registrul partidelor politice.