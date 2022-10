Exclusiv. Nori de fum din Ucraina peste Delta Dunării. Doru Bușcu: „Nu se putea respira!” – Video

„Am trăit un episod pe pielea personală, eram la pescuit în Delta Dunării și s-a înălțat o coloană de fum, au fost semnele unui bombardament, sirene, peste graniță. Și ne gândeam că noi pescuim aici și oamenii ăia poate mor. Aveam un sentiment de neputință. S-a ridicat o coloană de fum de 2 kilometri. Ne-am gândit că a fost bombardat un depozit de muniție. Și în amurg așa s-a răspândit fumul de-a lungul graniței cu noi pe 10-15 kilometri. Dimineață când ne-am trezit să mergem iar la pescut, nu se putea respira. Era un fum, era beznă din cauza fumului.”, mărturisește redactorul-șef Cațavencii.

„Și am sunat la ISU Tulcea. Voiam să știu ce respirăm. Adică murim sau stăm în casă cu șanse ceva mai mari? Și am întrebat, că e un episod aici, un eveniment. Mi-au zis că nu știm nimic. Se schimbase vântul. Păi din estimările mele trebuie să fie câteva zeci poate chiar sute de hectare acoperite de fum. Semnalaseră mai multe localități. Am spus că nu se poate respira. N-a știut să ne spună nimic. A spus că ne sună înapoi.”, a povestit Doru Bușcu.

„Ce se întâmplase? Ucrainenii dăduseră într-adevăr foc la miriște. Dar ca să ardă, puseseră păcură. De ce? Ca să deruteze probabil bombardamentul și avioanele rusești care puteau să lovească niște depozite de muniție. Fumul ăla deja nu mai era fum de stuf. Era fum amestecat cu păcură care putea să fie dăunător. Putea, nu să ucidă, dar să avarieze pulmonar câteva mii de oameni. Nu s-a întâmplat nimic. Nimeni nu a spus nimic. Nimeni nu a informat populația. Într-un județ de frontieră!”, se arată șocat redactorul-șef Cațavencii.