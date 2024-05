Sport Exclusiv. Miodrag Belodedici, ipostaze rare. Ce face fostul fotbalist într-o parcare cu plată







Exclusiv. Fostul fotbalist, Miodrag Belodedici a fost surprins de paparazzi EVZ într-o ipostază mai puțin obișnuită. După ce și-a parcat mașina la o locație cu plată, acesta a mers să caute și unde plătește. După ce a găsit panoul a stat minute în șir să reușească să plătească parcarea.

Semn că lucrurile nu mers tocmai brici, iar indicațiile de pe panou nu sunt cele mai ușor de pus în aplicare. Dar fostul fotbalist nu a renunțat. Nu a plecat din fața panoului până când nu a reușit să plătească ca un cetățean responsabil ce e.

Fostul fotbalist sancționat contravențional

Dacă la parcare sportivul este foarte atent, când e vorba de conducere sub influența alcoolului, acesta nu a mai fost la fel. Drept urmare, a fost testat pozitiv cu etilotestul la un control în trafic.

„M-au oprit când am ieșit de la petrecere, de la restaurant. Au stat acolo și au așteptat. Am plecat frumos, mergeam încet, cât era? 4.00 dimineața”, a spus Belodedici.

„La etilotest, valoarea a fost de 0,08. Vă dați seama cât de beat eram? Am fost sancționat contravențional, iar la Poliție am stat două ore. Le-am spus 'Bă, băieți, eu nu sunt beat! Uitați, stau într-un picior! Merg, sunt normal, am băut un pahar”, a mai adăugat el.

Fostul fotbalist ieșea tocmai de la dineul dat în cinstea Generației de Aur.

Fiica lui a fost prezentă la meci

Acolo a fost prezent alături de iubita lui, Cornelia, pe care nu prea o afișează în mod public. De altfel nici acum nu a făcut-o el, ci Loredana Groza, cea care a postat imaginile.

Miodrag Belodedici are și o fată care se numește Zandalee și care a asistat la meciul generației de Aur. De altfel, tânăra a povestit că a fost pentru prima dată când l-a văzut pe tatăl său în teren. Și că este foarte mândră de el pentru că joacă foarte bine.