EXCLUSIV. Irinel COLUMBEANU s-a desparțit de iubita lui. MOTIVUL... Era de așteptat! PICANTERII MONDENE

Crema lumii mondene a comentat până la epuizare, în această vară, noua relație a lui Irinel Columbeanu cu tânăra Oana Cojocaru, originară din Bacău, la fel ca și fosta lui soție, Monica Gabor.





Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru anunțau public, acum două luni, că sunt împreună și dădeau naștere unor comentarii ba tragice, ba comice.

Motive erau: Iri a urmat tiparul propriu, consacrat în urmă cu mai bine de un deceniu: tânără de 18-19 ani, din Moldova, în cautare de afirmare – în special în modeling. Rețeta ar fi avut succes dacă tânăra Oana nu ar fi fost „cu capul în nori”, așa cum susțin cei din jurul cuplului.

Se pare că Irinel nu a reușit să clădească o relație solidă cu Oana, pentru că ea nu avea aspirații înalte. Nu voia nici carieră, nici studii extraordinare, ci doar să-și trăiască viața așa cum o fac și alți tineri de vârsta ei.

Oana a fost văzută deseori în cluburi, neînsoțită și nici nu i-a permis lui Irinel să o țină din scurt.

În concluzie, diferențele ireconciliabile pe care le-a motivat și în divorțul cu mama fiicei sale, Monica Gabor, au fost invocate și de data aceasta. Totodată, apropiații spun că au mai avut tentative să se despartă și s-au reîmpăcat: „Acum e un joc de-a șoarecele și pisica. Dacă unul dintre ei cedează, probabil că îi vom vedea din nou împreună”, ne-a spus un apropiat.

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Oana Cojocaru

Irinel Columbeanu a povestit cum s-au cunoscut: „Eram la un Festival al Modei Europene, iar în acea seară, de 27 de aprilie, eu participam în calitate de spectator și am remarcat-o pe Oana, care defila pe scenă. Eu am reținut că avea o fustă albă, lungă, și privirea mea s-a oprit la fustă, după care am trecut mai sus, i-am reținut chipul și în acea seară am mai rămas puțin. După care, fiind în acea seară și aniversarea președintelui Fashion TV s-a servit și un tort, am stat mai mult, încercând să aflu mai multe amănunte… Am invitat-o inițial și pe fiica mea să meargă, dar a zis că nu vine, era cât pe ce să nu mă duc nici eu.

A doua zi am făcut o postare pe Facebook-ul eu, intitulată «Moda și criptomonedele». Era un subiect controversat, iar la câteva zile am primit mai multe like-uri, printre care și de la o persoană pe nume Oana. Eu de obicei nu mă uit, dar așa s-a întâmplat atunci. Când am intrat pe profilul ei, am recunoscut că este chiar persoană pe care o căutăm. Deși nu îmi stă în obicei, dar am considerat că este politicos să îi cer prietenia și după vreo două ore am văzut că a acceptat-o, i-am dat un mesaj pe messenger prin care i-am mulțumit, iar apoi am continuat discuția”, a povestit Irinel Columbeanu la o emisiune TV.

