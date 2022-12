Exclusiv. În ce fază este războiul și care sunt adevăratele intenții ale lui Zelenski. Hoandră „S-a ajuns într-un loc din care nu se mai pot întoarce” – Video

După 300 de zile de la începutul războiului în Ucraina, Volodimir Zelenski a efectuat o vizită istorică în SUA. Robert Turcescu consideră că acest eveniment a avut loc „într-un moment în care lucrurile sunt complicate”.

Lui Robert Turcescu i-a atras atenția o analiză făcută de CNN și care este prezentată pe larg și de către EvZ.ro: „O vizită făcută într-un moment în care lucrurile sunt complicate. În zona europeană lumea se gândește la pace, dar Zelenski spune că războiul va continua. Lumea spune că a obosit, economiile merg greu, iar Zelenski îi cere lui Biden bani mai mulți. Am citit o analiză făcută de CNN unde vorbesc de discuții care au avut loc, discuții despre condiții de pace. Zelenski spune că singura variantă este cu rușii afară din țară, dar în condițiile acestea nu va exista pace. Mă declar năucit, am sperat că americanii vor face eforturi de a-l calma (pe Zelenski n.r.). Vedem angajarea SUA în conflict, am putea spune chiar că avem o intrare a Americii în război.”

Hoandră: „Putin va ieși criminal și Zelenski va trebui să se întoarcă la o țară distrusă de ruși”

După ce Biden și Zelenski s-au întâlnit în SUA, analistul de politică externă Octavian Hoandră a avut o concluzie: „Putin va ieși criminal și Zelenski va trebui să se întoarcă la o țară distrusă de ruși”.

„Eu sunt cumva stupefiat, dar nu aveam mari așteptări. Vizita de frumusețe în America le era datorată… americanii le-au trimis o grămadă de bani, dar pot fi păcăliți ușor. Problema e că dacă se termină războiul el va avea două victime clare: Putin care va ieși criminal și Zelenski care va trebui să se întoarcă la o țară distrusă de ruși și de felul în care el conduce, cu decrete, arestări, interziceri de partide. Se va pune în slujba unui oligarh. Nu cred că nici Putin nici Zelenski nu-și doresc pacea.”, a spus Octavian Hoandră în podcast-ul EVZ Play.

De ce s-a dus, de fapt, Zelenski în SUA

Prima ieșirea a președintelui Ucrainei din țară după izbucnirea războiului vine și cu o întrebare extrem de importantă: „Ce urmărește, da fapt?”.

„De ce s-a dus Zelenski la Washington? Fie s-au dus liderii lumii la Kiev fie au avut loc discuții telefonice. Este pentru prima dată când Zelenski vorbește cu Biden și nu la graniță, în București sau Varșovia, ci la Washington în vizită. În ce fază a războiului suntem? Trebuie să fie niște semnificații.” , a mai spus Robert Turcescu.

Însă, Octavian Hoandră este de părere că războiul este departe de final și că Europa va avea foarte mult de suferit: „Se schimbă politica și în America. America este divizată, sunt unii care întreabă ce-i cu banii luați de Biden din Ucraina, de Hunter Biden? Biden i-a zis să vină în America să le mulțumească că le trimit rachete. E o perioadă de Crăciun, lumea e atentă la vizite. Tot ce era deja de discutat s-a discutat. Aici e vorba de recuzită și teatru prost pentrvu americanul de rând căruia îi bate inima. Congresmenii sunt naivi, dar pe această naivitate se construiesc marile industrii de armament, Europa va cădea economic din toată această mașinațiune cu prelungirea războiului. Eu cred că se va prelungi și că mare perdant în afara bieților oameni din Ucraina va fi Europa. Se va ajunge la o încleștare uriașă pe prostia noastră cu Green Dealul, cu sărăcia Europei.”

Hunter Biden, Ucraina și finalul războiului

Hoandră este de părere că în America se conturează o slăbire a fostului Congres și se vrea captarea atenției americanilor de rând și a congresmenilor. „Americanii sunt naivi”, subliniază analistul de politică externă.

„Pentru puterea din America de acum este mult mai important cum vor ieși cu fața curată din scandalul Hunter Biden și cu problema scurgerii de bani din Ucraina prin politicieni americani cu criptomonede din Ucraina. E mult mai important decât scandalul nostru european cu Ursula von der Leyen cu vaccinurile.

Nu ne dăm seama de magnitudinea scandalului Hunter Biden și Bankman Fried. Au implicații majore și pot duce la alegeri anticipate. Cum vrei să eviți acest scandal imens? Aducând bani în război, spunând că lupți pentru securitate globală, mulți americani sunt spălați pe creier și cred că America este protejată de Zelenski”, a mai spus Comaroni.

Octavian Hoandră consideră că Putin va continua războiul din Ucraina fără să facă pași înapoi. Mai mult, el este de părere că „băieții proști care conduc lumea au ajuns într-un punct de unde nu se mai pot întoarce”.

„Eu nu sunt analist de politică externă. Eu sunt instinctual. Ce văd eu ca spectacol uman este că băieții aceștia foarte proști care conduc lumea au ajuns într-un loc din care nu se mai pot întoarce. Din ce am văzut din laptopul lui Hunter Biden mi se pare un tip bazat, dar nu ar trebui să facă politică. Toată anvergura războiului l-a salvat pe Biden. Au creat un hiatus în care să dea arme, să fie salvatorul planetei, mai ales după ce s-au retras cu coada între picioare rușinos. El câștigă timp, dar timpul se duce din clepsidră. Pentru el pacea este o prostie, nu mai are niciun motiv să fie pe ecrane și să se facă de rahat în direct. Europa este în alt mare rahar cu sancțiune acestea. Înțeleg că trebuie să iei atitudine în fața unui cotropitor. Putin nu mai da înapoi pentru că el este pierdut total, dacă dă înapoi îl arestează și-l condamnă. Nici America, nici Europa nici Rusia nu e pe locul de a face pace. Ce pace a existat pe lumea asta fără compromisuri?”, a mai spus Octavian Hoandră.