Exclusiv. Grindeanu, politica și Biblia. Care e adevărul despre remanierea Guvernului. Relația cu Emil Boc. Video

Sorin Grindeanu spune că, de fapt, nu a existat niciodată vreo discuție despre remaniere în ședințele de coaliție la care a participat, și a precizat că a fost prezent la aproape toate. Informația vine să confirme știrea publicată de Evenimentul zilei luni, când ministrul Apărării, Vasile Dîncu, a declarat, tot la podcastul România lui Cristache, că nu s-a pus problema înlocuirii sale, deși astfel de știri au circulat cu insistență în presă.

Adevărul despre remaniere

„Remanierea văd că e o temă repetitivă în ultima vreme. E atributul premierului. Dacă vine în coaliție și spune că trebuie schimbat ministrul X sau Y, doar așa se poate face. Dar până acum în ședințele de coaliție nu a fost această temă, și am participat la majoritatea”, a declarat vicepremierul.

„Tot timpul e loc de mai bine. Dacă Nicolae Ciucă va simți nevoie să facă schimbări pe anumite domenii, sunt convins că va face acest lucru”, a adăugat Grindeanu.

El a spus că, deocamdată, colaborează foarte bine cu partenerii din PNL, atât cu premierul Nicolae Ciucă, cât și cu primarul Clujului, Emil Boc.

„Am primit 2 miliarde în plus la rectificare, unul pentru investiții directe, altul va avea diverse întrebuințări, la CNAIR și alte autorități din subordinea ministerului”, a mai spus ministrul Transporturilor.

Întrebat dacă proiectul de construire a metroului la Cluj va continua sau nu, pe fondul anunțului primarului Clujului, Emil Boc, cu privire la suspendarea licitației publice. „Se face. Am discuții dese cu domnul Emil Boc, se face, pentru că e pe fonduri PNRR”, a spus Grindeanu.

El a precizat și când ar putea să fie gata trenul subteran în orașul de la poalele Feleacului. „Termenul e 2026. La modul în care a colaborat cu noi și se ține de acest proiect dl. Boc, sunt optimist că se va face”, a încheiat subiectul ministrul Transporturilor.

Directorii din subordine, înlocuiți cu Ordonanța 109

Sorin Grindeanu a făcut mărturisiri și cu privire la presiunile din zonele politice sau de afaceri la care este supus un ministru. „La mine poate vină să facă lobby cât vor și să vină cine vrea. Tocmai de aceea eu cred ca e un semnal bun că semnăm contractele pe Buzău-Focșani, pe A7. După mult timp sunt primele contracte care nu au fost contestate. A cîștiagat o companie romaneasca pe lotul 2, nu a contestat nimeni – nu au avut motive de contestație”, a declarat ministrul, la podcastul EvZ Play.

„În minister unii dintre funcționari sigur că au rămas la fel, e cu bune și cu rele, nu e diferit de alte ministere. M-am ferit de fiecare dată de întrebarea cu „câți kilometri de autostradă faceți?”, pentru că nu pot să prevăd. Voi da un raport în care voi spune ce s-a întâmplat în anul acela, ce nu e bine, ce nu e bine”, a promis ministrul.

El spune că nu vrea să identifice vinovați pentru situația deplorabilă a infrastructurii din România. „Îmi place să conduc, sunt un utilizator al infrastructurii. Jumătate din timp a fost PSD la guvernare, jumătate ceilalți. Noi nu am reușit să cheltuim fondurile europene. Acum se aplică regula N+3. Este prima dată când vom cheltui mai repede. România va rămâne cu bani necheltuiți, dar pe infrastructură mare, undeva în luna mai a anului viitor, vom termina banii. Și asta pentru că am semnat foarte multe contracte, și pe rutier, și pe feroviar”, a declarat Grindeanu.

Cele trei surse de bani pentru infrastructură

„Ne aflăm la intersecția a trei surse de bani, exercițiul bugetar trecut, exercițiul bugetar viitor și PNRR. Și acești bani ne obligă să facem infrastructură. Am semnat contracte de 5 miliarde de eruo, maximul într-un an până acum a fost de 1,7 miliarde. Proiectul meu e să ajung la peste 8 miliarde până la sfârșitul anului. Nu poți construi dacă nu ai parteneri, companii care să contruiască infrastructură”, a precizat ministrul Transporturilor.

El a anunțat și schimbarea tuturor șefilor din transporturi. „Voi aplica ordonanța 109 pentru toate companiile de stat. Vor fi selelctați directorii generali pe criterii de performanță”.

Biblia buclucașă

„Am considerat necesar să merg să impulsionez și să marchez acest moment, pentru Autostrada A7, care se face din fonduri PNRR. Unul dintre colegii de la PSD, înainte de a începe procedura birocratică, a venit și mi-a adus Biblia. Venind acest dar din partea Mitropolitului Moldovei l-am rugat pe colegul meu să-i transmită mitropolitului recunoștința mea. Am văzut că e Biblie. Am văzut că e numele meu pe ea înainte de a intra la declarațiile de piesă. Eu nu fug de a-mi arăta religia, am privit ca pe un semn de preocupare a Mitropolitului Moldovei pentru infrastructura din această provincie”.