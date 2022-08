Exclusiv. Generalul Alexandru Grumaz: „Eu nu am tras la Revoluție, pentru că nu știam ce se întâmplă”. Video

Generalul Alexandru Grumaz, sociologul Mirel Palada şi jurnalistul Robert Turcescu au discutat la podcastul EVZ-Play despre Dosarul Revoluției şi manipularea din spatele invaziei ruse din Ucraina. Totodată, Turcescuși cu invitații săi au făcut o radiografie a confuziei totale din jur, a manipulării – deseori mizerabile -, a informaţiilor livrate publicului despre starea lumii în care trăim şi accentuarea teribilă a crizelor de tot felul cu care ne confruntăm.

Întrebat dacă este de părere că exista vreun interes ca armata română să fie considerată ca singura vinovată în dosarul legat de Revoluția din 1989, care se judecă de peste 30 de ani, generalul Alexandru Grumaz a spus că „toate părțile au fost implicate”, specificând că în unitatea din care făcea parte nu s-a tras „niciun cartuș”.

„Starea de nemulțumire era accentuată în rândurile militarilor”

„În hărmălaia aceea din 89 toate părțile au fost implicate – și Armata – au tras unii în alții. A fost o situație foarte complicată. În unitatea în care am fost nu s-a tras niciun cartuș. Eu nu am tras, pentru că am considerat la un moment dat că nu știam ce se întâmplă, nu am tras niciun cartuș. (…) Și eu am dat declarații la parchet, ca alții. Eu știu cinci secunde din filmul Revoluției, care nu contează.

La vremea respectivă eram căpitan, nu ne avansase Ceaușescu, starea de nemulțumire era accentuată în rândurile militarilor. E o chestiune care se încearcă și acuma cu pensiile speciale. (…) Oamenii au ieșit în stradă, nu au ieșit pentru că i-a trimis cineva în stradă, au ieșit pentru că erau nemulțumiți de întregul sistem la momentul respectiv”, a explicat generalul.

Revenind asupra subiectului principal, legat de vinovații din Dosarul Revoluției, Robert Turcescu a făcut o comparație între Revoluția din 1989 și ceea ce se întâmplă în prezent în Ucraina, în ceea ce privește manipularea informațiilor livrate către populație.

„Suntem la 33 de ani de la Revoluție, încă mai judecăm dosarul Revoluției, încă mai căutăm vinovați, încă mai vrem sa îl băgăm în pușcărie pe Iliescu, dumneavoastră, domnule general, deși erați cu unitatea în Drumul Taberei și nu știați ce se întâmplă, cum să cred informațiile care îmi vin mie dinspre Ucraina, cu ce se întâmplă pe front, în condițiile în care am trăit și noi pe terenul nostru un război și încă analizăm și ne întrebăm dacă a fost o revoluție, a fost o lovitură de stat, cine sunt criminalii? Și acum mă pun pe mine să mă întreb dacă bomba care s-a tras a fost ucraineană sau rusească”, a conchis Robert Turcescu.