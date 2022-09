Exclusiv. Exodul magistraților continuă, legile justiției au băgat spaima în sălile de judecată. Problema se extinde

Adina Daria Lupea, magistrat al Curții de Apel Cluj a fost unul dintre judecătorii pensionați. A decis să facă acest pas după ce a candidat la CSM și nu a reușit să obțină un post în Consiliu.

Explicațiile pentru care magistrații au început să se retragă

„Să știți că nu am multe cuvinte de spus acum, la final de drum. Am găsit pe net o postare de a mea preluată acum vreun an în care îmi număram ședințele de toamnă, cu sentimentul cert că vor fi ultimele de toamnă. (…) Eu nu am ascuns nimănui în acest timp voința mea de a ma pensiona, nici în campania pentru CSM cand am zis că ori, ori.

Poate asta m-a costat voturi și poate nu am fost eu foarte convingătoare în sensul că dacă aș fi fost aleasă chiar mai rămâneam în sistem 6 ani. Să fac ceva, să schimb ceva. (…) Aș fi rămas într-un sistem normal. Să zicem maxim cu 10 cauze pe ședință, fiind și instanța de apel care pronunța hotărâri definitive. Să ai timp de oameni, de dosare, să nu fii copleșit de volumul de muncă, să nu fii tracasat de plângeri și sesizări, aș fi rămas într-un sistem în care JUSTIȚIA să fie respectată. Însă nu e. M-aș întoarce cu tot dragul în niște vremuri normale, însă cred că acestea nu vor veni”, a spus magistratul.

Uu bilanț alarmant, înregistrat în acest an

De la începutul anului sute de magistrați au părăsit sala de judecată prin pensionare. Anul trecut peste 400 de magistrați au decis să iasă din sistem, după amenințările legate de vârsta de pensionare. Noile legi ale justiției vor isca un alt val spun specialiștii, în condițiile în care la INM nu e înghesuiala de candidați. Cert este că niciun decident politic sau din sistemul juridic nu ia vreo măsură legat de situația dată.