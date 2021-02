Şi femeile versate cad pradă metodei „Lover boy”

După care ori le pun să facă prostituție pentru ei, ori pur şi simplu le prostesc să le dea toţi banii pe care îi au. Fără ca măcar victima să-i fi văzut vreo dată faţă-n faţă.

Se trage, ca la vânătoare de zburătoare. Cu alice. Indiferent care este vânatul. Bani să iasă. Fete tinere, pe care naivitatea le face să creadă toate balivernele care le sunt turnate. Femei divorţate sau văduve aflate în depresie, care caută un umăr de bărbat pe care să plângă. Femei căsătorite care au o viaţă de familie mizerabilă şi caută să evadeze din ea.

Femei trecute bine de vârsta a doua sau a treia care sunt convinse că până atunci şi-au ratat viaţa şi acum, la bătrâneţe, şi-au găsit sufletul pereche. Marea dragoste. O lume populată cu beţivi, indivizi violenţi, femei victime, promiscuitate, sărăcie, dar şi copii care au de suferit. Toate acestea şi fiecare pe rând, poate face o femeie să cadă foarte uşor în plasa unui lover boy care să o exploateze şi să o jefuiască.

În ultima vreme însă, în această plasă nu cad numai victimele, hai să le spunem „clasice”, pe care le-am enumerat deja. Ci şi femei „versate”. Care ele, la rândul lor, au făcut bărbaţi naivi să se îndrăgostească de ele şi i-au muls de bani. Femei care au practicat prostituţia, cu toate pericolele care le pândeau şi de la care numai la naivitate nu te-ai fi aşteptat. Şi totuşi, se întâmplă.

Metoda manelistului care vrea să-şi revină. Şi femeile versate cad pradă metodei „Lover boy”

Metoda de racolare este simplă şi se realizezaă în general pe reţelele de socializare. Victimele sunt acostat la întâmplare. Cele care îşi deschid sufletul, şi ulterior punga, sunt abordate direct. Li se toarnă o poveste siropoasă, mai ceva ca în telenovelele indiene. Bărbatul care are nevoie de un mic împrumut de la femeia acostată este foarte chipeş pe facebook.

De multe ori în uniformă de militar american. Varianta facebook a lui Rambo. Are o mică problemă financiară şi o roagă pe victimă să-i trimită nişte bani, ca să şi-o rezolve. Nu pentru el, neapărat. Ci pentru ei amândoi, pentru că după ce problema se rezolvă, el va câştiga mulţi bani, va veni să o ia şi vor trăi împreună până la adânci bătrâneţi pe o plajă cu palmieri.

Desigur că problema financiară a bărbatului de pe facebook nu se rezolvă din prima, aşa că este nevoie de un alt împrumut, ceva mai mare. Apoi de un altul. Şi tot aşa, până ce victima îşi dă singură seama că a fost păcălită. Ba încă unele dintre ele continuă să creadă în povestea care le-a fost turnată, deşi, nemaiavând bani să le trimită iubiţilor, aceştia nu le mai caută. „Poate nu poate, săracul. Chiar e la ananghie”.

De cele mai multe ori, povestea se încheie trist. Cu femeia căzută în depresie şi banii duşi pe apa sâmbetei care curge de regulă tocmai până în Nigeria. Din păcate, astfel de întâmplări pot duce la un deznodământ tragic. Recentul caz al Angelei din Petrila este un exemplu. Mai mult ca sigur că femeia de 62 de ani a fost escrocată de un astfel de „lover boy”. I-a dat toţi banii din casă. Plus ce a mai împrumutat de pe la prieteni. Când şi-a dat seama că a fost păcălită, s-a spânzurat. Familia ei nu vrea, deocamdată, să creadă că s-a sinucis. Poliţia a deschis un dosar pentru moarte suspectă.

Lavinia, fata versată care s-a îndrăgostit

În ultima vreme, se observă faptul că peştii care păcălesc femeile şi le scot la produs, sunt manelişti. Sau, mai corect, aşa zişi manelişti. De fapt nişte indivizi care nu au nimic de-a face cu cântatul. Rag câteva melodii împrumutate de pe la alţii şi-şi spun „artişti”. În fapt, prin această artisticăreală de doi bani, urmăresc două lucruri: să-şi racoleze mai uşor victimele şi să-şi justifice existenţa, provenienţa banilor.

Lavinia C., din Buzău, nu era nici pe departe o femeie naivă. Acum este trecută bine de 30 de ani. În urmă cu mai mult de 10 ani, gonită de acasă de sărăcie, a plecat în Spania. A nimerit la Barcelona. Nu o face pe nevinovata. Recunoaşte sincer că a plecat pentru a se prostitua. A avut noroc. Nu a fost nevoită să treacă prin chinurile prin care trec astfel de fete. Şi-a găsit repede un protector. Un cetăţean suedez, mai în vârstă decât ea, care s-a îndrăgostit de ea.

Peştele era mulţumit. O mai cârpea din când în când, când nu era mulţumit de cât producea. Dar alte rele nu-i făcea, pentru că îi aducea un venit constant. Spre deosebire de alte fete, cărora peştii le luau toţi banii, Lavinia C. a reuşit să strângă în toţi acei ani o sumă considerabilă. Peste 80.000 de euro. Bani cu care voia să înceapă o viaţă nouă. Să lase trecutul în spate. Visa să se mărite. Să aibă o casă a ei. Un bărbat pe care să-l iubească şi să-l îngrijească. Să facă copii. Să uite de tot ce fusese urât în viaţa ei.

Cu gândurile astea s-a întors în România. Ca să o ia de la capăt. Când a apărut el.

Un manelist obscur, de care nu a auzit nimeni. L-a cunoscut pe facebook. Acesta i-a spus tot ceea ce voia ea să audă. Că este specială. Că o va lua de nevastă, deşi avea acasă o concubină. Dar o lasă pentru ea. Că vor face o casă. Aproape că ajunseseră să se certe pe câte etaje va avea construcţia.

Iar Lavinia C., cea trecută dur prin viaţă, a căzut în plasă. Ea pretinde că s-a îndrăgostit de manelistul falit din cauza pandemiei, care altminteri rupea scenele. Nici nu are importanţă dacă s-a îndrăgostit cu adevărat, sau pur şi simplu a văzut în el bărbatul lângă care să îmbătrânească. I-a dat nişte bani. Îi spusese că îl caută cămătarii şi dacă nu plăteşte repede datoria, îl taie. Ca să fie mai convingător, a dus-o la părinţii lui acasă. A prezentat-o ca pe viitoarea soţie. I-a spus că are un teren şi pe el să înceapă, din banii ei, să construiască o casă. Au şi început construcţia. Totul, asezonat cu cuvinte frunoase, citate din telenovelele turceşti şi scrise agramat pe mesaje.

Pasul al doilea. Revenirea la cea mai veche meserie

Banii pentru viaţa nouă la care visa Lavinia C. alături de manelist se cam terminaseră. Atunci el a trecut la pasul al doilea. I-a propus să meargă din nou în străinătate, să înceapă iar să se prostitueze. Nu mult. Pe o perioadă limitată. Până mai fac rost de bani ca să-şi continue visul şi până trece pandemia, de va rupe el iar scenele şi va veni cu teşchereaua plină acasă. Poate că o va face chiar artistă. Să danseze în clipurile cu melodiile lui.

Lavinia C. a acceptat. Şi au plecat împreună în Belgia. Aici, reţeaua de prostituţie era bine înfiptă, nu mai era loc pe piaţa sexului, aşa că nu au avut succes. Cu o singură fată la produs, fără protecţie, manelistul a decis să schimbe ţara. Au plecat din nou în Barcelona, unde ea era cunoscută şi ştia cum merge treaba. Au stat acolo o vreme. El îi găsea clienţii şi o ducea şi o aducea cu maşina de la aceştia.

Îi lua toţi banii pe care îi producea., Doar erau banii lor. Pentru viitorul comun. Când s-au mai întremat, manelistul a decis că a sosit vremea să încerce din nou pe cont prorpiu. Aşa că au plecat în Anglia. Manelistul a decis ca de data asta să lucreze profesionist. A dus-o la un atelier foto, unde i s-au făcut nişte poze provocatoare, pentru un album de prezentare. Cu toate astea, nu le-a mers nici în Anglia, aşa că s-au întors acasă.

Şi aşa s-a rupt lanţul de iubire. Lavinia C încearcă acum, prin tribunale, să-şi recupereze o parte din banii pe care i-a dat. Şi să uite tot.