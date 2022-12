Exclusiv EVZ Play. Fostul șef al SIE despre responsabilii pentru eșecul pe Schengen: „Președintele Iohannis nu s-a preocupat”

Generalul Silviu Predoiu, fost director al SIE, îl vede pe Klaus Iohannis drept principalul resposanbil pentru votul negativ primit de România la Consiliul JAI. În opinia sa, șeful statului a fost dezinteresat de acest subiect, iar acest lucru se datorează faptului că nu are un consilier pe politică externă. Silviu Predoiu a făcut un clasament oficialilor români responsabili pentru eșecul Schengen.

„Eu plec de la președintele Iohannis din mai multe puncte de vedere, nu s-a preocupat. Care a fost agenda de întâlniri dedicate, unde-i consilierul de politică externă? Nu mai are de trei ani de zile pentru că l-a numit ministru de externe. Îl are pe Aurescu cu două funcții. Ministerul de externe, în 2017, avea 3 secretari de stat, în prezent are 6, un subsecretar de stat, un agent guvernamental, plus direcții generale, plus direcții. La nivelul acesta de delimitare a competențelor trebuie să ai un secretar și un subsecretar care să se ocupe dedicat de acest subiect”, a arătat Silviu Predoiu în podcastul lui Ionuț Cristache de pe EVZ Play.

În continuare, general SIE i-a indicat pe ministrul de Interne, Lucian Bode, dar și pe ceilalți europarlamentari. El le-a găsit responsabilități mai reduse lui Siegfried Mureșan (PNL) și lui Victor Negrescu (PSD) despre care spune că se pricep la problemele europene, spre deosebire de restul care vorbesc doar la televizor.

„Ministerul de interne si toti ceilalti care vin, europarlamentarii noștri care știu să indice vinovați la televizor. Siegfried Mureșan și Victor Negrescu sunt puținii care se pricep. Dacă aveam un succes, era festival de declarații”, a precizat Silviu Predoiu.

Care a fost rolul serviciilor secrete

Pe de altă parte, fostul șef al serviciului de informații externe a precizat că această structură are capacitatea și competența să obțină date secrete anticipative cu privire la interesele României. Rolul SIE, a precizat el, este să informeze reprezentanții celor care decid.

„Este un efort de documentare dublat de un efort analitic. Se iau toți vectorii, toți membrii UE, se face o hartă a intereselor, care sunt posibilitățile ca statul X să aibă o poziție negativă, se face un calcul de probabilitati, se face o scară și se găsesc elementele de risc. Poți să spui că Austria are alegeri, iar partidul de guvernare are probleme.

În cei 11 ani de când ne jucăm de-a Schengen s-au opus pe rând, Germania, Franța. Deci se face un efort analitic și se stabilesc principalii vectori care trebuie supravegheati. Mi s-a părut că înainte cu câteva zile, au făcut o vizită în Croația, după care Croatia a anunțat că va lipi la teava de gaze pe Austria și Germania”, a explicat Silviu Predoiu.

Politicienii au confundat semnalele

În opinia sa, politicienii care s-au ocupat de acest subiect, de aderarea la Schengen, au confundat semnalele primite și nu au înțeles care este realitate și ce au de făcut pentru a obține un succes.

„Au confundat semnalele primite. Aveam nevoie de o victorie care să-i legitimeze și să-i așeze acolo unde trebuie. Este cazul să căutăm vinovații. Jocul este să-ți aperi interesele. Trebuie să avem un discurs clar, demn, răspicat. Toate acestea își pierd semnificația fără obiective. Îl vedeți pe Ciucă capabil, pe Ciolacu?”, a arătat Silviu Predoiu în podcastul lui Ionuț Cristescu.