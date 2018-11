Exclusiv EVZ! Noi înregistrări explozive din PSD! Despre „condamnatul politic” Liviu Dragnea, „tâmpitul” de Mihai Tudose, Legile Justiției și boicotarea referendumului

Astăzi vă prezentăm noi înregistrări din celebra întâlnire de la Găești a PSD-Dâmbovița la care a participat unul din cei mai virulenți contestatari ai președintelui partidului de guvernământ, Liviu Dragnea. Am intrat în posesia lor în urmă cu 48 de ore și am decis să le transcriem integral, cât mai corect posibil, ținând cont de calitatea sunetului. Bineînțeles că este vorba despre Adrian Țuțuianu, protagonistul unor dezvăluiri din ultimele săptămâni despre modul în care PSD este condus și despre dedesubturile care guvernează viața de partid. Trebuie spus că actualele înregistrări sunt spectaculoase prin modul în care dezvăluie discuțiile și negocierile dintre diversele grupări din partid. Opinia mea este că din cuprinsul acestora Adrian Țuțuianu, care va fi pus în discuția CEx din această săptămână, iese mult mai bine decât în precedentele. Trecând peste limbajul său colorat, opinia sa despre problemele penale ale lui Liviu Dragnea este în concordanță cu cea exprimată de partid. Potrivit acestuia, Liviu Dragnea este un condamnat politic. Dar haideți să vedem cum se discută lucrurile în PSD, pe diverse teme.





Ramaneti pe EVZ.ro pentru a asculta integral fisierele audio. Acestea vor fi publicate luni, la ora 12.00

Posibila condamnare a lui Liviu Dragnea

Un fragment care nu mai are nevoie de nici un comentariu.

Adrian Țuțuianu: Percepția publică este aia că Omul (n.n.Liviu Dragnea) are niște probleme și tot ceea ce faceți voi cu Justiția este pentru a-l salva pe el. Asta este percepția, iar opinia publică judecă după percepții. O temă care mă îngrijorează pe mine este următoarea: CE SE ÎNTÂMPLĂ DACĂ ÎL FAC (N.N. PE LIVIU DRAGNEA) AȘA CUM L-AU FĂCUT PE (N.N. ADRIAN) NĂSTASE. Ați văzut că-i dădeau termen la două săptămâni. La Năstase erau o mie de martori, la ăștia (n.n. procesul lui Liviu Dragnea) reaudiază tot, nu sunt alte documente (n.n. noi) și îl poate face când ți-e lumea mai dragă! Te trezești că în luna martie, anul viitor, că-i menține condamnare cu o zi. Nu de trei (n.n. ani) și șapte luni, (ci) de o zi. Pentru că fiind recidivă trebuie să execute doi ani plus o zi. Nu există nicăieri în lume ca un premier să fie condamnat. Dasta am spus noi că e cazul (n.n. ca Liviu Dragnea) să facă un pas în spate, în lateral (…) pentru că noi vom culege impactul, nu vă puteți închipui ce va fi în toată presa internă și externă.

Amnistia şi graţierea

Adrian Țuțuianu are un punct de vedere apropiat de cel al conducerii PSD, fiind convins că este nevoie de un nou început.

Adrian Țuțuianu: Trebuie făcut undeva un T-0 (n.n. un punct de început). Trebuie să putem spune că am curățat grădina, că putem să respirăm și să continuăm normal.

Șansele Guvernului Dăncilă de a rezista în 2019

Discutând scenariul politic care planează asupra sfârșitului de an, Adrian Țuțuianu le spune primarilor PSD că este posibil ca de la 1 ianuarie 2019 România să aibă un alt guvern. Pentru că președintele Klaus Iohannis nu ar dori ca Viorica Dăncilă să fie cea care va reprezenta România în cadrul președinției UE, deci ar urma mișcări politice majore. Această variantă a tot fost vehiculată, fiind speculată intens și posibilitatea ca alianța PSD-ALDE să se rupă, iar Călin Popescu-Tăriceanu să devină primministru. Variantă negată vehement de acesta în ultimele săptămâni.

Adrian Țuțuianu: (…) Cu excepția celor care sunt astăzi la Cotroceni și în servicii, care vor face ca de la 1 ianuarie noi să nu o avem prim-ministru pe Viorica Dăncilă. Al doilea: De ce ar dori PNL să fie la guvernare? România are o situație grea. (…)

Despre condamnarea lui Dragnea

Așa cum spuneam, Adrian Țuțuianu este de părere că procesul în care președintele PSD a fost condamnat cu suspendare reprezintă o decizie politică a justiției. O părere larg împărtășită în cadrul suporterilor social-democrați, ceea ce poate reprezenta un punct în plus în favoarea lui Adrian Țuțuianu.

Adrian Țuțuianu: Vă spun aici două chestiuni: DRAGNEA A FOST CONDAMNAT POLITIC, după părerea mea. Pe chestia asta PUTEAU SĂ NE CONDAMNE PE ORICARE DINTRE NOI, că am îndemnat oamenii la vot. Doi: nu știu ce este în dosarul ăsta, dar nu poți să-l bagi pe om în pușcărie doar că a (…)

O afacere urât mirositoare

Referindu-se la momentul în care era ministrul Apărării, Adrian Țuțuianu face referire la un contract transmis de unul din partenerii României prin care era „umflată” valoarea cu 300 milioane de euro.

O dezvăluire senzațională care pune în evidență interesele uriașe care sunt implicate în înzestrarea Armatei. Din păcate, Adrian Țuțuianu nu dă foarte multe detalii despre acest contract, iar din cercetarea surselor deschise nu am identificat un asemenea contract.

Adrian Țuțuianu: (…) UN PARTENER, PRIN MARTIE ANUL ĂSTA, dintr-o țară (…) mi-a trimis un antecontract. Și eu am cerut ălora care trebuie, date și informații despre ce alte afaceri de acest tip, ăla a mai făcut. AM CONSTATAT CĂ PROPUNEA O CHESTIUNE PRIN CARE STATUL ROMÂN ERA PREJUDICIAT CU VREO 300 DE MILIOANE DE EURO. Și am spus NU!

Despre demisia de la MApN

Evenimentul petrecut în septembrie 2017 a plecat de la un comunicat al MApN referitor la plata normelor de hrană pentru militari. Adrian Țuțuianu a susținut că anterior, timp de o săptămână, a avut mai multe discuţii cu ministerul Finanţelor, trei discuţii având loc chiar cu ministrul Mişa. Fostul ministru al Apărării a precizat că eroarea de comunicare s-a petrecut în sensul în care banii erau, însă nu putea să-i ia din execuţia bugetară de pe trimestrul 4 şi să-i treacă în cea de pe trimestrul 3, pentru că legea responsabilităţii fiscale interzice acest lucru, acesta fiind lucrul pe care „nu l-a explicat foarte bine”.

„În acea discuţie, premierul mi-a reproşat că nu i-am dat un telefon să-l informez. Vă spun sincer că nu m-am gândit că din această discuţie poate să iasă o demisie sau măcar o problemă de imagine pentru Guvern şi minister. Mi-a spus că trebuie să o rezolvăm într-un fel pentru că preşedintele partidului i-a cerut să vadă cum rezolvă această chestiune. (Premierul-n.r.) Mi-a sugerat că dacă eu nu plec, va trebui să mă demită. Şi atunci eu i-am spus cu demnitate, aşa cum sunt eu, l-am rugat să îmi dea două coli de hârtii, mi-am scris demisia şi atunci am plecat. Ăsta e tot episodul”, a declarat fostul ministru al Apărării Naţionale, Adrian Ţuţuianu în acele zile.

Acum vedem că lucrurile au stat cu totul altfel, fiind vorba de o gravă eroare a guvernului condus de Mihai Tudose. Plus o „gelozie” a lui Liviu Dragnea față de aparițiile sale televizate.

O voce din public: Domnule președinte când v-ați dat demisia de la Apărare. A fost o decizie personală sau una impusă? (…)

Adrian Țuțuianu: (neinteligibil) Dacă nu erați voi acuma, aici. Eu am plecat degeaba (n.n. de la Ministerul Apărării). Ce am spus eu în comunicatul ăla era corect. Exprima (sic) tot: dacă nu ai alocare bugetară… Îmi aduc aminte de TÂMPITUL DE TUDOSE (n.n. Mihai Tudose, fostul prim-ministru) care a semnat vineri (?) acuma, care-mi spune că ce nu aveam bani de la Bobiță (n.n. - Bogdan Stan, fost șef ANAF), trebuia să dea la Sănătate. Voi știți foarte bine că nu poți să iei banii de la investiții și să-i dai pe salarii. Demisia mea i-a obligat să facă rectificare bugetară la trei zile, că nu erau bani nici la Armată, nici la Interne, nici la alte ministere pentru salarii, nu vorbim de investiții.

Am plecat pentru că: Unu, începusem să am imagine foarte bună. Și mai multe persoane mi-au spus și acum, dar mi-au spus și atunci că de câte ori apăream la televizor zicea: Bă, iar este ăsta la televizor. Nu mai ai loc de el la televizor!

Mandatul împotriva lui Dragnea

Din acest fragment rezultă foarte clar că Adrian Țuțuianu a avut sprijinul organizației Dâmbovița atunci când s-a ridicat împotriva lui Liviu Dragnea.

Adrian Țuțuianu: Din cele 80 și ceva de persoane care au fost aici, peste 95 la sută s-au pronunțat în sensul în care nu se mai poate continua cu actuala conducere politică a partidului. Singurul om care a fost de altă opinie a fost Rovana Plumb.(…) Am făcut un CEx la care au participat toți, în care s-a discutat foarte clar (neinteligibil) nu am vrut să supun la vot, că într-un sfert de oră toată presa locală și centrală era plină de următorul anunț: s-au întâlnit pesediștii convocați de Țuțuianu la Târgoviște și au hotărât cu 700 de voturi să nu-l susțină pe Dragnea la conducerea partidului. Dar am avut mandat expres dat de majoritatea (…)

Adrian Țuțuianu: A doua chestiune. De ce am făcut gestul pe care l-am făcut? În primul rând că eu cred că este necesar, că dacă continuăm să nu fim atenți la evoluțiile din partid, s-ar putea să ajungem cum a ajuns Partidul Democrat Liberal sub conducerea lui Băsescu. Când toată lumea băga capul în pământ și când vorbeai cu Blaga sau cu Rădulescu, era șeful grupului de senatori, îți spuneau: du-te la Băsescu!

