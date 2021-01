Ministerul proiectat de PMP și condus de Plus. Aceasta este zestrea uriașă care va fi gestionată de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării condus de un lider al Plus.

Ironia politică a sorții. Proiectul de creare a ministerului aparține PMP al lui Traian Băsescu.

PMP a ratat cu mai puțin de un procent pragul electoral la alegerile parlamentare din decembrie 2020. Proiectul, nu. A fost însușit și pus în practică de coaliția de guvernare alcătuită din PNL, USR-Plus și UDMR în decembrie 2020.

Cu o modificare, criticată de mediul universitar și academic. Liderii coaliției au transferat domeniul Cercetare de la Ministerul Educației, la Ministerul Digitalizării. Proiectul PMP, mulat pe cerințele ferme ale Uniunii Europene, viza

strict domeniul high-tech. Și se intitula Ministerul Inovării, Digitalizării și Inteligenței Artificiale.

Ministrul Plus al Digitalizării, mandatarul financiar al USR

Ministrul Digitalizării, Ciprian Teleman, este un new entry în politică. Propus de USR-PLUS în această funcție. Este șeful organizației Plus din Ilfov, consilier județean al partidului lui Dacian Cioloș în Ilfov. A câștigat bani din cursuri de coaching, mentoring, inteligență emoțională și managementul stresului pentru companii precum și din business-uri financiar contabile și de audit.

Teleman a candidat și ca senator la alegerile parlamentare din decembrie 2020 dar nu a avut noroc.

Una dintre firmele sale, Accountess Profile SRL, controlată în proporție de 80% de soția sa, Mihaela Teleman, .a fost mandatarul financiar al USR pentru alegerile prezidențiale din 2019 dar și pentru alegerile locale din 2020. Cei doi soți Teleman au încasat anul trecut dividende în valoare de aproape 540.000 de lei de la această firmă.

Ciprian Teleman a susținut că nu ar fi fost nici un conflict de interese în acest caz deoarece el este membru al PLUS, nu al USR, iar anul trecut a ieșit din acționariatul firmei. Are studii universitare de geologie și a fost timp de opt ani

cercetător științific la Institutul Național de Geologie.

6,7 miliarde de euro va gestiona ministerul condus de Teleman

Demnitarul Plus și-a asumat o miză imensă: aproape 6,7 miliarde de euro vor fi sub directa lui decizie de ministru. Acesta este suma prevăzută de Uniunea Europeană pentru digitalizarea României cuprinsă în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de 30,4 miliarde de euro.

Din cei 6,7 miliarde de euro stabiliți digitalizării, minim 70% trebuie alocați pe proiecte până în anul 2023.

“Sunt bani pe care îi putem cheltui cu noimă ori îi putem irosi pe prea puține reușite și pe prea multe proiecte fie prost gândite, fie de care nu beneficiază cetățenii ci doar companiile care câștigă licitații pe criterii des discutabile. Nu zic doar eu asta. Vorbesc numeroasele dosare și arestări cu iz IT din ultimii ani, cu acuzații de luare de mită de milioane de euro. Uneori, ca-n filme: 800.000 de euro cash, încasați prin parcări subterane. Nu glumesc.” a comentat Teleman în cadrul unei dezbateri organizare de comunitatea tech UPGRADE 100 la care au participat reprezentanți ai firmelor din domeniul IT.

Klaus Iohannis este văzut de ministrul Plus ca “sponsorul puternic” al domeniului IT

„Spaţiul digital guvernamental actual este o improvizaţie. Situaţia asta de haos are nevoie de un sponsor puternic. Eu simt din partea Administraţiei Prezidenţiale că ar putea să fie acest sponsor care să pună lumea la masă şi cuvântul de ordine să fie ”Trebuie să avem o Românie digitală”. Aşa cum a fost făcut un pact transpartinic pentru a adera la NATO şi la UE, avem nevoie de acelaşi pact transpartinic care să pună problema unei strategii de ţară din care să facă parte aceeaşi înţelegere transpartinică în privinţa digitalizării. Pentru că… digital or die” a declarat ministrul la dezbaterea cu firmele de profil.

Ciprian Teleman s-a declarat un susţinător al parteneriatului public-privat pentru accelerarea digitalizării României și a spus că doreşte să deschidă datele publice prin API-uri care să le permită companiilor private să opereze cu acestea. Și mai are o ambiție. Ca toate firmele care vor face afaceri cu ministerul Digitalizării să devină “mărci de prestigiu la fel cum se întâmplă cu companiile care lucrează cu Casa Regală a României”, potrivit declarației sale.

Promisiunea lui Teleman: digitalizarea Bucureștiului până în luna iunie 2021. Interoperabilitatea celor șapte administrații locale din București, respectiv cele șase primării de sector și Primăria Generală a Capitalei va fi făcută până în luna iunie, s-a angajat Teleman, care a spus că astfel vor dispare cozile de la ghișee.

„Aceasta este o etapă din proiectul mare privind reforma digitală a României. Una din direcțiile proiectului, autostrăzile digitale, înseamnă o infrastructură care va lega toate instituțiile statului astfel încât ele să poată transfera date fără întreruperi” și-a expus ministrul, viziunea.

Banii europeni au creat mari tensiuni în coaliție. Progresiștii doreau să fie “stăpânii inelelor”

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) în valoare de 30,4 miliarde de euro oferit României de UE a provocat mari tensiuni între miniștrii coaliției de guvernare fapt pentru care președintele Iohannis a trebuit să intervină.

Inițial, ministrul Fondurilor Europene, ministrul USR Cristian Ghinea, cu acordul vicepremierului Dan Barna, s-a instituit ca unic factor de decizie a împărțirii banilor către celelalte ministere de linie. După intervenția șefului statului și a premierului Cîțu au fost incluși în decizie și ministrul de Finanțe precum și Secretarul General al Guvernului.

PNRR este destinat în special redresării mediului privat grav afectat de criza economică generată de pandemie dar și dezvoltării României. Condiția fermă a UE a fost ca 20% din PNRR să fie destinați digitalizării (6,7 miliarde de euro) și 37%, investițiilor în “economia verde”.

Din cei 30,4 miliarde de euro, 13,7 miliarde de euro sunt granturi și 16, 6 miliarde de euro sunt credite cu dobândă preferențială.