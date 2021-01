Exclusiv EvZ. Ce s-a întâmplat cu cele două cadavre încurcate la morgă. Detalii din culisele IML

Cadavrele a doi cetățeni străini – un american și un francez, ambii decedați în România -, au fost încurcate de angajații de la morgă din motive care acum fac obiectul unei anchete de proporții.

Cumplita eroare, care a adâncit și mai mult durerea din sufletele celor două familii, a fost depistată când aparținătorii francezului au venit să-și ia mortul de la IML, dar au văzut că în sicriu era o altă persoană. Cel pe care ei ar fi trebuit să-l ducă acasă era însă deja incinerat , de o săptămână, de familia americanului care nu a observat macabra încurcătură!

Jurnalistul Evenimentului zilei a stat de vorbă cu mai multe persoane implicate în acest sistem pentru a înțelege ce s-a întâmplat, de fapt.

Ficare cadavru primește un umăr unic, un fel de CNP

De la bun început, trebuie spus că orice persoană moartă care ajunge în frigiderele de la IML – indiferent de cauza care i-a produs decesul sau dacă este identificată sau nu -, primește un număr unic.

Practic, e vorba de un element de bază al identificării ulterioare, un soi de CNP care este alăturat numelui și celorlalte date personale ale defunctului.

Acest număr irepetabil pe durata unui an este trecut într-un registru și mai apoi este ștanțat pe o bucată din plastic, pe o brățară care este prinsă de unul dintre degetele de la picoarele celui decedat. Fără nici un motiv anume, a fost ales piciorul drept.

”Până când iese pe poarta institutului (n.r. IML ”Mina Minovici”), acel om este idenficat cu ajutorul acelui număr de înregistrare care este unic. Nu sunt două numere la fel.

La predarea trupului către familie, sunt verifiate nu numai datele personale ale defunctului, ci și acel număr. Abia atunci, când totul corespunde – datele din registru și numărul unic -, se predă corpul familiei, aparținătorilor sau reprezentanților firmei de pompe funebre împuternicită să ia corpul”, ne-au explicat surse din cadrul IML ”Mina Minovici”.

Cele două cadavre fuseseră identificate… la gura frigiderului

Firește, conform procedurilor interne ale IML, atât cadavrul americanului – înregistrat la morgă în decembrie 2020 -, cât și cel al francezului – trecut în actele unității medicale în ianuarie 2021 -, au primit aceste numere de identificare.

Atunci, pe bună dreptate, se ridică fireasca întrebare: cum s-a putut produce o aemenea încurcătură morbidă? Cu atât mai mult cu cât, în ambele cazuri, a fost făcută identificarea uzuală și obligatorie a cadavrelor. Grea încercare peste care au trecut cunoscuți și rude ale celor doi bărbați decedați în România.

Persoane implicate în acest sistem ne-au dezvăluit că identitățile americanului și ale francezului au fost confirmate, procedural, la gura frigiderelor în care cei doi au fost depuși până când urmau să fie autopsiați și, mai apoi, ridicați de familie sau de împuterniciți ai acesteia.

”O fi zis unul: ”Bă, adu-l pe american!”. Și nimeni nu a verificat numărul mortului

Mergând pe firul logic, ceva s-a întâmplat după acea identificare, practic ultimul pas înainte ca trupurile fără viață ale bieților oameni să fie așezate în sicrie închise, sigilate, și să fie date familiei. Surse medico-legale vorbesc despre o nepăsare crasă afișată de angajații IML-ului care au în fișa postului manipularea cadavrelor între sala de autopsie, frigider și mașina mortuară.

”O fi zis unul: ”Bă, adu-l pe american!”, de exemplu. Sau pe francez, nu contează. Brancardierul s-a dus, a scos omul din frigiderul greșit, fără să se uite la bărățara de pe picior, și l-a dus unde i s-a cerut.

Nimeni nu a verificat numărul unic de pe brățară cu cel din registru și mortul care nu trebuie a plecat la altă familie. Asta a fost! Greșeală în lanț.

Puteau să-și dea seama că americanul avea un număr lung, peste 1500-1600, că era la sfârșit de an (n.r. decembrie 2021), iar francezul unul scurt, din două cifre, că fusese adus acum (n..r., ianuarie 2021).

Actele erau deja date, pentru că în cazul străinilor, documentele se eliberează anterior trupului pentru ca oamenii să aibă timp pentru formalitățile de repatriere (bilete de avion, rezervări, documente de transport). Așa că nu s-au mai uitat. Acolo s-a greșit”, au mai dezvăluit aceleași surse.

Americanul e la morgă, dar a fost incinerat în acte. Francezul a fost incinerat, dar apare în registre că este la IML

Cert este că, miercuri (n.r. 20 ianuarie), familia francezului a observat teribila încurcătură. Abia când aparținătorii bărbatului din Hexagon au fost puși în fața groznicei situații, în IML ”Mina Minovici” s-a dat alarma.

Foarte rapid s-a aflat că cel din sicriu este un american decedat în preajma Crăciunului și că francezul al cărui trup familia îl voia acasă, nu mai era la morgă! Bărbatul fusese luat de familia americanului și incinerat cu o săptămână mai devreme la Crematoriul Uman București, din Vitan Bârzești!

Trupul îi fusese ridicat de o firmă de pompe funebre împuternicită de familia celor de peste Ocean ai căror membri erau convinși, firesc pentru că anterior își identificaseră ruda la IML, că în sicriu e americanul lor.

Ca să evite costurile ridicate de transport, dar și eventualele măsuri restrictive impuse de pandemia de COVUD-19, oamenii au ales vaianta incinerării.

”Nu vom repatria urna cu cenușa bărbatului”

Sursele Evenimentului zilei vorbesc despre faptul că și familia francezului ar internționa, la rându-i, din considerente similare, să recurgă la incinerarea defunctului, oprită însă pentru moment până la clarificarea situației.

”Nu vom repatria urna cu cenușa bărbatului, care înțeleg că nu e americanul, până nu se clarifică situația. Așteptăm răspunsuri de la IML”

Familiei americanului i-ar fi fost imposibil să facă o ultimă identificare a cadavrului deoarece sicriul în care bărbatul a fost așezat a ieșit sigilat pe poarta IML ”Mina Minovici”.

Doar cei din interior, angajații de la morgă, ar fi putut face, pentru siguranță, acest lucru. Dar nu au făcut-o. Așa, în mașina mortuară a firmei de pompe funebre a fost urcat trupul francezului cu actele americanului mort. Bărbat care în acea zi a și fost incinerat.

”Noi doar am luat sicriul sigilat în care era trupul neînsuflețit. Am respectat toate procedurile, am avut împuternicire de la familie și de la ambasadă. Omul fusese identificat, nu ar fi trebuit să fie asemenea probleme. S-a întâmplat ceva când l-au pus în sicriu, s-au încurcat niște acte și apoi morții. Acum, noi nu vom repatria urna cu cenușa bărbatului, care înțeleg că nu e americanul, până nu se clarifică situația. Am cerut o adresă de la IML în care să ni se explice situația. Nu pe vorbe”, ne-au dezvăluit reprezentanți ai firmei de pompe funebre care a ridicat de la IML trupul francezului în loc de cel al americanului.

Cazuri similare se întâmplă din ce în ce mai des în toată țara

Asemenea situații extrem de dureroase pentru familii s-au tot întâmplat în ultima vreme. În mai multe locuri din țară, oamenilor le-au fost puși în sicrie, pentru a fi îngropați creștinește, morții altora.

Pare să fie o ”epidemie” fără leac ce cuprinde încet, încet, sistemul medico-legal. Pe nimeni nu pare să intereseze că respectarea unor proceduri absolut normale, de identificare a unui cadavru în baza unor elemente clare, duce la situații îngrozitoare care se așează și mai greu peste sufletele chinuite ale unor oameni care au pierdut pe cineva drag.