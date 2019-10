„Am 35 de ani cred, încă nu-i număr. Abia reușesc să număr copiii. Primul s-a născut acum 8 ani. După 2 ani, următorul. Și după încă doi ani, ultimul”, ne povestește Radu Buzăianu. Are două fete și un băiat. Se simte împlinit și susține că cea mai de preț avere și cea mai mare binecuvântare pe care ți-o poate da Dumnezeu se întrupează în copiii noștri.

Totodată, Buzăianu se mândrește și cu soția lui, Dana, femeia care l-a susținut în toate demersurile de a ajunge astăzi în fața publicului. „Ne-am cunoscut… Atipic! Eram în facultate. Prezentam un eveniment. Mi-a cerut numărul de telefon, m-a sunat și uitați-vă unde s-a ajuns”, glumește Radu în stilul lui caracteristic.

Cum e să fie tată de trei? Prezentatorul tv răspunde sincer: „Nu mai știu cum e să nu fiu. Am senzația că așa m-am născut, cu trei copii. Ei reprezintă ceva pozitiv, care mi se întâmplă seara când ajung acasă dupa o zi de luptă cu politicienii”.

Și poate că mulți se întreabă cum se descurcă având un serviciu solicitant, care îi cere să fie la curent cu toate evenimentele zilei: „Am foarte bine structurate atribuțiile. Ziua începe așa: o duc pe Harina la grădiniță, apoi mă opresc în Herăstrău. Dau senzația că alerg un sfert de oră, îmi place să-mi par sportiv. Ajung acasă, iau micul dejun și de aici năvălesc știrile. Că am păcatul acesta, trebuie să știu și să înteleg tot ce se întâmplă. Am remarcat că lumea apreciază, seara, când știu despre ce e vorba”.

Copiii par să moștenească inclinația spre lumina reflectoarelor

„Daria, cea mare, pare să fie atrasă de această lume. Dar nu știu dacă va ma fi cu luminile reflectoarelor când va fi ea să vrea să fie cineva în televiziune. Îmi ia telefonul, se înregistrează. Dar ca orice părinte care își înțelege meseria, nu o recomand copiilor. Și nici dumneavoastră, să încercați acasă!”, spune Radu Buzăianu.

A găsit timp și să publice o carte

Volumul cu interviuri realizate de Radu Buzăianu, în perioada în care era jurnalist de presă scrisă, se va regăzi de sâmbătă în librării. Se numeste “Pe Prispa Istoriei”.

„Prispa e un loc unde oamenii obișnuiau să stea de vorbă. Și îmi place ideea de istorie. Pentru că e ce ne leagă și ne explică pe toți. E o carte de discuții purtate în mulți ani. Cu oameni de o anumită talie: Cu istoricul Dinu C. Giurescu. Cu criticul literar, Dan C. Mihăilescu, neurochirugul Leon Dănăila, regizorul Dan Puric, actorul Dorel Vișan. Cu Gheorghe Zamfir. Oameni de genul acesta, cu un anumit conținut și capacitate de a răspunde la întrebările sub care trăim. Cartea asta e o latură a mea care probabil în timp va deveni cea care îmi va prelua conducerea. E o stare de deranj cu care conviețuiesc, aceea că în spațiul public trăim cu romanul nereușit. Și simt cumva nevoia să aduc aminte cine suntem. Și mai vreau un lucru. Să nu ne mai fie jenă cu noi. Să nu mai trăim sub impresia de mediocritate. Ea devine relaxantă de la punct. Părem sortiți puținului. Trăim în senzația că n-avem cum mai mult. Cartea e cumva și despre ce îl învață ortodoxia pe om că este sau dacă nu, trebuie să devina”, explică el.

