Exclusiv. Educație performantă sau dictatura părinților? Fost ministru al Educației despre greșeala majoră a sistemului. Video

Dialogul Funeriu- Andronic- Turcescu a dus la comparații necesare între școala românească și felul în care se face școală pe alte meridiane, dar și la o radografie necruțătoare a ceea ce merge prost în educație. Deși toată lumea e de acord că educația e la pământ, iar reforma sa e absolut necesară, politicienii fac mereu aceeași eroare sistemică. Se întrec în a anunța noi și noi legi confuzante, însă omit răspunsul la o întrebare fundamentală, care este chiar miezul problemei: ce fel de educație ne dorim?

Dorințele copilului-rege sunt lege?

Fost ministru al Educației, fizicianul Daniel Funeriu a semnalat că deși sunt discuții aprinse legate de rolul mai mare pe care ar trebui să-l aibă părinții, personal nu este de acord, aducând propriile argumente. Bun cunoscător al sistemelor de educație din Franța și Germania, țări unde a locuit și a profesat, fostul demnitar atrage atenția că profesorul nu trebuie să fie doar un mediator al transmiterii informațiilor.

Se face o confuzie, consideră Daniel Funeriu, între profesorul care trebuie să se bucure de prestigiu profesional și moral, și noua direcție a puterilor sporite ale părinților, în care vede o posibilă nouă dictatură.

„Vrem o educație a autorității morale sau profesionale sau o educație decisă de părinți? (…) E o tendință pe care an numit-o stărbinism. Avem cu toții copii, sigur că starea de bine e importantă, dar atenție! Ce e educația? E dorința mea de a schimba lumea astfel încât să se plieze pe dorințele copilului-rege? Fac parte din generația celor mai plicticoși care consideră că educația trebuie să-l învețe pe copil cum e lumea, or lumea asta, știm cu toții, având în vedere dinamica geopolitică, va fi din ce în ce mai dură. Școala trebuie să le aducă copiilor niște adevăruri imuabile. Or acestea sunt științele deopotrivă umaniste și exacte­”, a explicat fostul politician.

Câtă educație oferă starea de bine?

Pe de altă parte, Daniel Funeriu a punctat că există o tendință tot mai mare de superficialitate a educației, văzută mai mult ca un instrument de formare de competențe, iar în ultimul timp de formare a stării de bine, dorită în special de părinți.

„Am alunecat gradual de la o școală care îți transmitea cunoștințe la o școală care zicea că nu mai transmitem cunoștințe, transmitem competențe. Acum se vrea o școală care să transmită o stare de bine (…) Competențe fără cunoștințe nu există”, a conchis invitatul.

