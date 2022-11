Exclusiv. E criză sau manipulare? Scriitorul Octavian Hoandră: O tagmă politică a vândut țara VIDEO

În viziunea jurnalistului Robert Turcescu și a invitaților săi, Bogdan Comaroni și Octavian Hoandră, criza prin care trece acum România este agravată de războiul din Ucraina, însă cauzele sale sunt mai profunde și își au rădăcina tot în țară. Asta în ciuda faptului că politicienii încearcă să ne manipuleze în direcția ideii că românii sunt victimele efectelor războiului, la fel ca toți europenii.

Turcescu: Suntem români pe datorie

Că lucrurile sunt foarte grave o dovedește o simplă plimbare pe orice bulevard din țară. Peste tot numai farmacii, săli de jocuri de noroc și bănci, plus un renumit lanț de supermarketuri aproape din 500 în 500 în metri. Moderatorul podcastului EVZ Play a atras atenția că politicienii iau românii de fraieri și aplică dubla măsură. În timp ce ni se recomandă să facem economii la gaze, energie electrică și să strângem cureaua, companiile de gaze și energie alături de bănci și marile rețele comerciale fac profituri colosale.

„Se fac foarte mulți bani pe prostia unor guverne. Suntem români pe datorie”, a remarcat moderatorul podcastului EVZ Play, Robert Turcescu, referitor la datoriile publice care sabotează economia și la distrugerea marilor obiective industriale.

„Industria pharma am văzut-o în pandemie ce bani a făcut, băncile le vedem acum ce bani fac. Toate astea de resurse naturale energetice care nu mai sunt ale noastre, noi luăm o redevență de… În primul an de vaccinare, Pfizer a făcut 38 de miliarde de euro profit. Numai în România, în primele 9 luni, 8 miliarde plus 2 miliarde de la OMV înseamnă 10 miliarde (n.r. – profit). Dacă mai adaugi alea de resurse pe energie electrică, pe Hidroelectrica, dacă pui și profitul de la supermarketuri, profitul în România pe 9 luni s-a realizat cât profitul Pfizer pe tot globul în primele 9 luni de vaccinare”, a completat jurnalistul Bogdan Comaroni.

Hoandră: Politicienii se îmbogățesc foarte rapid pentru că nu le mai pasă

În opinia jurnalistului și scriitorului din Cluj Octavian Hoandră, actuală criză care include mai multe tipuri de crize suprapuse (energetică, economică, politică, socială) este vina exclusivă a clasei politice, a cărei lăcomie nu mai ține cont de nimic. Criza este neîndoios, avertizează scriitorul, „unul dintre cazurile cele mai evidente cum o tagmă politică își vinde țara”, acesta aducând în discuție și celebra țeapă Caritas din deceniul 90, când serviciile secrete se îmbogățeau, până în momentul când a picat schema, „sărind peste rând”. De asemenea, distrugerea industriei de politicienii mai vechi sau mai noi este o altă cauză a crizei țării.

Cea mai mare vină a actualei clase politice este, apreciază Tavi Hoandră, lipsa de patriotism care explică sărăcirea țării. „Politicienii se îmbogățesc foarte rapid pentru că nu le mai pasă (…) S-a liberalizat prețul (n.r. – la energie) fără niciun motiv. Toți au amânat din Europa liberalizarea și toți au tras cu cărbunele, noi am ajuns să avem politicieni care își vând poporul.

Înainte politicienii erau mai rafinați când se îmbogățeau. Acum se îmbogățesc foarte rapid pentru că în prostia lor nu le mai pasă de nimic, își vând propriile popoare. România este unul dintre cazurile cele mai evidente cum o tagmă politică își vinde țara. Păi, măi, tu ajungi să-ți sărăcești propriul popor ca să îmbogățești 3 firme de stat? Noi privim cu un aer de normalitate lăcomia acestor băieți. Băiatul ăla de la Energie (n.r. 0 Virgil Popescu) degeaba face tot ce face?”, a remarcat editorialistul EVZ.

Transilvania are o dublă guvernare

De altfel, scriitorul a avertizat săptămâna aceasta, tot în studioul EVZ-Capital, că România nu mai are suveranitate, din moment ce Transilvania a fost acaparată într-o măsură alarmantă de Ungaria și politicile expansioniste ale lui Viktor Orban.

„Suntem o țară fanariotă. Elitele noastre și-au cumpărat locul care credeau că li se cuvine, locul în Europa. Ne-au vândut. (…) Nu mai avem demnitate, mândria de a ne reprezenta țara. Țara asta nu mai vrea nimic. Ungurii cumpără bucată cu bucată Transilvania”, a ripostat jurnalistul din Cluj în studioul EVZ-Capital.

Emisiunea integrală: