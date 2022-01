Exclusiv. „Don’ t look up” sau deșteptarea? De ce ne dezbină atât filmul anului. VIDEO

În opinia cunoscutei Irina Margareta Nistor, mult comentatul film Don’t look up al cineastului american Adam McKay, consacrat prin peliculele sale politice (cum ar fi Vice, distins cu mai multe premii Oscar), are mai multe merite. Satira sa provoacă și incită la dezbateri la nivel larg cu privire la criza de amploare prin care trece umanitatea. Pune punctul pe i printr-o cometă, însă cometa putea fi orice altceva, crede invitata.



Irina Margareta Nistor: Poate ne trezi m

„Don‘t look up mi-a plăcut foarte tare. E un film mult prea inteligent. Poate ne trezim. Nu ne lasă să ignorăm esențialul„, crede Irina Nistor, care atrage atenția că nu se consideră propriu-zis un critic. Cine iubește filmul cu adevărat nu poate fi un critic, ci un comentator, a nuanțat invitata jurnaliștilor Robert Turcescu și Dan Andronic în legătură cu profesia sa.

„ E un film de Oscar care ne enervează pe toți „

Deși e foarte criticat, în special prin jocul actorilor, Irina Nistor – care a lăudat-o pe Meryl Streep pentru intepretarea rolului său gândit ca un fel de Trump feminin – subliniază că fără îndoială vorbim de un film important, în care vede un candidat serios la premiile Oscar. „E un film de Oscar, fără discuție, dar e filmul care ne enervează pe toți. E făcut cu foarte multă ironie a la Gopo, o ironie deșteaptă„, a opinat interlocutoarea, care nu crede că ediția din 2022 a Oscarurilor va fi influențată de corectitudinea politică, spre deosebire de edițiile anterioare.

