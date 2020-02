Filmul sud-coreean ”Parasite”, de Bong Joon Ho, a primit premiul Oscar pentru cel mai bun film, la cea de-a 92-a ediție a galei Academiei americane de film. Este primul film din această țară care ajunge să fie recompensat cu celebrul premiu. Pelicula a mai primit premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj internațional, alt Oscar cel mai bun scenariu original, iar regizorul Bong Joon-ho a primit premiul Oscar pentru regie.

Criticul de film Irina Margareta Nistor nu crede că merita așa multe premii. Dar, publicul și criticii au fost cuceriți. ”Este un film care a cucerit și Europa – doar a luat Palme d’Or-ul – și sigur că merita premiul pentru cel mai bun film într-o limbă străină, dar patru premii, dintre care cele mai importante, în condițiile în care niciunul dintre nu a fost nici măcar nominalizat pare cam bizar, nu-i așa? Adică e ca și cum ar fi un film făcut exclusiv de regizor cu el însuși. Pare straniu…

Apoi, aproape toate filmele care au intrat în discuție și care au luat câte un premiu sunt de o cruzime specială, fie că e vorba de o cruzime psihică pe finalul vieții lui Judy Garland (Renee Zellweger a primit premiul Oscar pentru cea mai bună actriţă, pentru rolul din ”Judy”), fie că e vorba de cruzime și la propriu și la figurat la Joker (Joaquin Phoenix a fost recompensat cu Oscar pentru cel mai bun actor în rol principal pentru interpretarea din Joker), fie că este vorba de Once upon a Time … in Hollywood, unde e partea mai violentă a lumii cinematografice (asasinarea actriței Sharon Tate), iar Povestea unei căsnicii/Marriage Story e mai degrabă povestea unui divorț.

Iar englezii au rămas pe dinafară, dacă tot au ieșit din UE, au ieșit și de la Oscar. Cam asta e cu 1917, care e un film absolut remarcabil și care trebuie văzut”, a spus criticul de film Irina Margareta Nistor la Rfi.ro.

