Exclusiv. Democrații primesc o lovitură sub centură: Tucker Carlson se aliază cu Elon Musk: „Și sistemul vrea să scape de Biden”. Video

Decizia care a bulversat America a fost luată la cererea președintelui FoxCorp, magnatul Rupert Murdoch. Cunoscut ca un conservator radical și apropiat al fostului președinte Donald Trump, vedeta Tucker Carlson a realizat emisiunea de la ora de maximă audiență a canalului de televiziune aproape un deceniu. Potrivit analiștilor politici, emisiunile lui Carlson stabilesc frecvent agenda conservatorilor și, prin extensie, a Partidului Republican.

Asalt pe toate fronturile al republicanilor

Moderatorul podcastului HAI România, Robert Turcescu, a remarcat că Tucker Carlson s-a repliat destul de repede după lovitura primită de la Fox News și își consolidează imaginea de influencer care spune tot ceea ce nu se poate spune în America din cauza valului de corectitudine politică.

„Se întâmplă lucruri interesante în America. Ieri seară a apărut după foarte multă vreme Donald Trump la CNN. Se mai întâmplă un lucru extraordinar de interesant. Tucker Carlson se mută pe Twitter, trebuie să admitem că e o lovitură foarte tare pe care o dă Elon Musk cu platforma Twitter. În felul ăsta are o vedetă de prim rang. Tucker vine cu niște milioane de urmăritori. Sunt din ce în ce mai mulți creatori de conținut care iau în calcul să-și activeze puternic conturile de Twitter. Mutarea lui Tucker Carlson pe Twitter a produs o mare emoție, toată lumea așteaptă producțiile lui. Pare să fie totuși un asalt al republicanilor, pe toate direcțiile, în încercarea de a-l debarca pe Joe Biden din visul ăsta al lui de a deveni încă o dată președintele Statelor Unite. Cred că și sistemul cam vrea să scape în momentul de față de Biden”, a afirmat gazda podcastului HAI România.

Televiziunile mari se prăbușesc peste Ocean

Jurnalistul Bogdan Comaroni a remarcat că această știre vine să confirme o tendință foarte puternică în America, și anume că publicul devine tot mai interesat de zona online și podcasturi, de unde se informează un segment puternic al electoratului american.

„Și-au dat seama că influența la zona de vot e mult mai puternică în online. Televiziunile mari din Statele Unite sunt deținute de democrați sau de elita globalistă, care finanțează din spate Partidul Democrat și interesele democrate ca să bage agendele progresiste în lucru. Atunci te duci pe Twitter pentru că cel puțin în aparență, Elon Musk s-a bătut pentru libertatea cuvântului. Viitorul va fi în zona podcasturilor și a zonei new media. Ca și în România, toți s-au mutat în online. Sunt niște zone de influență fantastice, în timp ce televiziunile în Statele Unite se prăbușesc. Plecarea lui Tucker Carlson a dus din nou Fox sub audiența CNN. Fox avea o audiență aproape dublă față de CNN în zona talk-show-urilor politice. Televiziunile din America se prăbușesc, dacă le compari audiențele cu cele de acum 5 ani, sunt undeva la sub o treime (…)”.

Tucker Carlson și Elon Musk și-au unit forțele

De menționat că marți, 9 mai, în momentul anunțului video despre viitoarea sa colaborare cu Twitter, faimosul jurnalist american a declarat, citat de BBC: „Nu poți avea o societate liberă dacă oamenilor nu li se permite să spună ceea ce cred ei că este adevărat”. „Twitter nu este un site partizan, toată lumea are voie aici și credem că este un lucru bun”, a continuat acesta, mulțumindu-i în același timp miliardarului Elon Musk.

La rândul său, Elon Musk a redistribuit videoclipul lui Carlson, împreună cu următoarea precizare: „Pe această platformă, spre deosebire de strada cu sens unic, oamenii sunt capabili să interacționeze, să critice și să respingă orice se spune. De asemenea, vreau să fiu clar că nu am semnat niciun fel de înțelegere. Tucker este supus acelorași reguli și recompense precum toți ceilalți creatori de conținut”.

