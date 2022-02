EXCLUSIV. De ce frânează România rutele alternative de energie? OMV și Romgaz la aceeași masă, statul le bate pe umăr (VIDEO)

Invitații lui Robert Turcescu și Dan Andronic în podcastul dedicat radiografiei unei crize deopotrivă economică și socială cum nu s-a mai văzut de la Revoluție au fost deputatul PSD Radu Popa și specialistul în energie Dian Popescu.

Companiile de stat fac un profit sălbatic: un miliard de euro la Romgaz

Aceștia au arătat că vina pentru criză o are în primul rând statul, care a permis înțelegerea tacită dintre producătorii de energie în direcția unui monopol fără precedent, ale cărui efecte se resimt sub forma facturilor uriașe din buzunarele românilor. După cum se știe 80% dintre companiile producătoare de energie sunt deținute de stat.

Însă ce aduce nou această criză este profitul imens al acestor companii. Romgaz, de exemplu, va încheia anul cu un profit colosal, de un miliard de euro, la care o companie privată doar visează. În orice caz, statul încasează un miliard de lei în fiecare zi de când a debutat criza energetică.

Liberalizarea s-a făcut în stil românesc

Fostul liberal Dian Popescu a descris una dintre cauzele majore ale actualei crize energetice, pe care în mod realist nu putem spera să o depășim prea curând. Este vorba de felul în care s-a făcut liberalizarea pieței de energie. Un argument principal pe care politicienii și specialiștii din industria energiei l-au adus înainte de liberalizare a fost acela că piața trebuie să fie una europeană și nereglementată, deoarece ar aduce doar beneficii. Câțiva ani mai târziu, România se află printre statele cele mai afectate de criza energetică europeană.

Pe de altă parte, conform analizelor explicate în timpul podcastului, criza facturilor din energie vine din criza prețurilor resurselor, care vor continua să crească până la toamnă, deși România are o producție proprie însemnată de gaze. „Cifra de afaceri din energie și gaze în România, anul trecut, a fost de 30 miliarde euro. Adică jumătate din bugetul României”, a punctat Popescu.

Directorul OMV și directorul Romgaz, la aceeași masă

Un alt aspect grav al crizei, potrivit lui Dian Popescu, vine din felul în care decidenții se fac că încurajează concurența, când de fapt stopează rutele alternative de import de gaze și tolerează înțelegerea dintre companiile private și companiile de stat.

„Romgazul deține 50% din gazele României, OMV 50%. Ei ar trebui să fie concurenți, că dacă nu, e cartel. Am ieșit public și am zis că România nu are rute alternative de import de gaze, trebuie să avem altele decât Ucraina, Isaac etc. Acum avem o problemă. Virgil Popescu a plecat în ultimul ceas în Azerbaidjan. A stat la masă cu directorul OMV, directorul Romgaz și ambasadorul României. Ăștia sunt concurenți?”, se întreabă Dian Popescu. Întrebarea sa sună retoric, însă contextul în care e pusă nu face decât să întărească gravitatea situației în care se află economia României.

