EVZ Special Exclusiv. Daniel Funeriu, despre reformele din Educație: Foarte mulți miniștri vin cu cârpeli. Video







O nouă ediție a podcastului „Esențial” a fost difuzată astăzi pe canalul de YouTube „Hai România!”. Invitatul de astăzi a fost Daniel Funeriu, fost ministru al Educației în perioada 2009-2012. Subiectele dezbătute au fost cele legate de sistemul educațional din România și ce se întâmplă cu acesta în prezent.

În cadrul discuției de astăzi, Daniel Funeriu vorbit despre noul pachet de Legi ale Educației. El a oferit mai multe detalii și a explicat pe larg nevoile României în ceea ce privește educația.

Cheia educației în România este coerența

Daniel Funeriu a precizat: „România nu are neapărat nevoie de reforme în educație. România are nevoie de coerență în educație. Cred că una dintre cele mari greșeli care se face în spațiul public și pe care o auzim foarte des este că fiecare ministru vine cu reforma lui. Ați auzit fără îndoială această expresie. Aceasta este o chestie care este falsă.

Foarte mulți miniștri vin cu cârpeli, foarte puțini au venit cu un plan coerent. Și dacă Legea pe care am dat-o s-a numit Legea Miclea-Funeriu este pentru că ea a fost rezultatul unui demers. Probabil unic în istoria post-decembristă a României. S-a făcut un diagnostic de către Comisia Prezidențială condusă de Mircea Miclea. Acel diagnostic a fost trecut prin filtrul unor numeroase dezbateri publice, deliberări mai degrabă. Apoi, când am ajuns ministru am trecut acea Lege. Deci, Legea 1 a fost un efort coerent. Nu a fost un efort de cârpeală în care să punem acolo ce considerăm bun.”

„Ar fi fost foarte bine să nu se distrugă ceea ce s-a făcut”

În continuare, Daniel Funeriu a ținut să menționeze faptul că ar fi fost bine ca ceea ce s-a făcut să nu fie distrus de către cei care au urmat. El a spus că: „Ar fi fost foarte bine să nu se distrugă ceea ce s-a făcut, să rămână la soluțiile găsite atunci. Nu s-a făcut acest lucru pentru că aceste soluții loveau de exemplu interese financiare ilegitime educației. Cum ar fi, de exemplu, șpăgile la Bacalaureat, șpăgile la examene, plagiatele, doctoratele luate pe bandă rulantă.”

De asemenea, invitatul explică în cadrul podcastului ce reprezintă în esență o anumită lege, în acest caz cea din domeniul educației. „O lege este mai mult decât un ansamblu de măsuri tehnice. O lege dă o orientare generală societății. Ori legea pe care am dat-o în 2011 exact asta a făcut. A făcut câteva lucruri esențiale pentru societate. Unu, nu-ți mai poți fura statul în viață. Nu mai poți fura la Bacalaureat. Nu mai poți fura în general la examene. Nu se mai acceptă, nu se mai tolerează furtul academic, plagiatele. În 2011, 1,5% dintre români știau ce este acela plagiat. Astăzi, grație eforturilor care au fost începute atunci, acea lege a dat o orientare generală societății. Ceea ce este mult mai valoros și mai important decât o serie de măsuri administrative, pe care azi un Guvern le ia, mâine celălalt Guvern le elimină.”

Daniel Funeriu și-a exprimat opinia și vizavi de noul pachet de Legi ale Educației adoptat anul trecut. „Nu va aduce nicio schimbare la clasă” a menționat acesta în cadrul podcastului.

