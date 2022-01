EXCLUSIV Cum l-a rezolvat sistemul pe renumitul profesor Burnei. „Am fost executat politic” (VIDEO)

În studioul Evenimentului Zilei, medicul Lucian Duță s-a întâlnit cu unul din cei mai dedicați medici pe care îi cunoaște: Profesorul Gheorghe Burnei. Medicul ortoped a fost discipolul marelui chirurg pediatru Alexandru Pesamosca, fiind remarcat de acesta încă din anul 3 de facultate. Pesamosca l-a avertizat pe viitorul medic că chirurgia pediatrică este extrem de grea, fiindcă există un factor emoțional puternic.

Chestionat de moderator dacă ia în calcul o presiune a sistemului politic în cazul dosarului său – care a rezultat în interdicția de a mai profesa la stat, din cauza unor acuzații de experimente de copii, pe care profesorul Burnei le-a negat permanent – invitatul a confirmat că simte această presiune.

„Am informații că în anumite laboratoare au fost luate deciziile dinainte”

„A fost o implicație politică, nu am fost numai eu, ci și alți profesori. Am fost executat politic. E un sistem politic care rămâne cu o pată. Am informații de la oameni că în anumite laboratoare au fost luate deciziile dinainte”.

Versiunea completă a podcastului poate fi vizionată aici: