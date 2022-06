EXCLUSIV. Culisele „execuției” lui Cristian Tudor Popescu la UM Digi 24. Dezvăluirile lui Victor Ciutacu. Video

„A pus darea lui afară de la DIGI sub semnul nobil-superior al prostului care spune că a fost dat afară de la un club de box, pentru că dădea prea tare cu pumnul. A fost dat afară, pentru că este neam-prost!”, a scris Mirel Curea în editorialul său. „Nu te duci în casa unui om, pentru ca în timp ce-i mănânci mâncarea și îi bei băutura, să-ți bați joc de gazda care din greșeală a scăpat o farfurie pe jos. Dacă nu-ți place ceva pe la ăia care te îndoapă și adapă, te ridici și pleci, Popescule. Dacă poți, în liniște, pe șest, ca unul care a trișat la poker și se șutește de la masă tiptil, să nu se prindă fraierii”, a comentat jurnalistul EVZ.

Victor Ciutacu, concediat fără motiv de CTP de la Adevărul

Realizatorul TV Victor Ciutacu l-a cunoscut bine pe Cristian Tudor Popescu, care i-a fost șef la cotidianul Adevărul, de unde l-a dat afară pe motiv că i s-a desființat postul. Jurnalistul a narat felul cum a fost dat afară de CTP și de fostul director Dumitru Tinu, deși din punct de vedere al competenței nu existau motive să i se impute ceva. În altă ordine de idei, Ciutacu a admis că dacă reușești să îl scoți pe Popescu „din carapace”, se poate discuta cu acesta cât se poate de logic.

În opinia lui Mirel Curea, Digi 24 este fără discuție o UM (unitate militară), context în care toată istoria plecării jurnalistului capătă alte conotații.

Turcescu: Are un talent extraordinar de a poza în victimă

Moderatorul Robert Turcescu, care admite că CTP este un foarte bun jurnalist, chiar cu „momente de sclipire”, acesta din excelează în egală măsură în multă ipocrizie și apariții publice foarte atent regizate. Citând în cheie persiflantă mai multe postări recente ale lui Popescu, Turcescu a explicat pentru publicul EVZ Capital care sunt secretele prin care jurnalistul reușește să mențină permanent atenția asupra sa.

„Ne spune mereu ce dramă trăiește. (…) Are un talent extraordinar de a poza în victimă” a subliniat jurnalistul EVZ.

Ciutacu: CTP avea statut privilegiat la Digi

În aceeași intervenție, realizatorul de la România TV a comentat motivele de culise ale plecării intempestive a lui Cristian Tudor Popescu de la Digi. În realitate, „el a avut un statut mai mult decât privilegiat”.

„Lumea trăiește cu impresia că CTP era un angajat obișnuit care stătea într-un program de 8 ore, sau cât avea el contract și l-a dat patronul nenorocit afară, fără să respecte nimic din ceea ce trebuia să respecte. CTP era un colaborator extern, nu era angajat la postul respectiv. Era plătit ori pe drepturi de autor, ori pe PFA. Contractul lui CTP expira la sfârșitul lunii trecute. (…) Contractele în televiziune se fac pe termen determinat, un an de zile cu prelungire și așa mai departe. CTP avea probabil contract pe un an de zile, care se reînnoia, dacă doreau părțile, la fiecare sfârșit de an. În timpul acelui contract, care s-a derulat pe foarte mulți ani de zile, el a avut acolo un statut mai mult decât privilegiat, încât și-a permis să facă ce vrea în postul lor”, a explicat Ciutacu în podcastul EVZ Play.