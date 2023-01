Exclusiv. Cui folosesc legile lui Predoiu, trecute pe șest în Parlament încă din anii 2000. Avocat Șerban Nicolae: Sunt foarte interesat să știu cine i-a scris textul. Video

Pornind de la un editorial pe care l-a scris pe tema mizei lui Cătălin Predoiu în contextul noului pachet de legi ale justiției, co-moderatorul Mirel Curea l-a invitat pe cunoscutul avocat să comenteze această controversă publică. Între Parlament și Cătălin Predoiu pare să fi fost o legătură

Mirel Curea: Dl. Predoiu mi-a trimis trei înaintași să-mi spună că n-am dreptate

Dan Andronic: Care e interesul lui Predoiu, că pe mine asta mă interesează?

Șerban Nicolae: Nu cred că e al lui (n.r. – draftul noilor legi). Îl cunosc de foarte multă vreme, el e civilist.

Dan Andronic: A avut un moment când a fost destul de vocal împotriva statului paralel, și a fost și partea ailaltă.

Șerban Nicolae: V-am spus puțin mai devreme că sunt foarte interesat cine a scris.

Mirel Curea: Stați o clipă, după ce am scris editorialul ăsta, dl. Predoiu m-a sunat. După ce mi-a trimis trei înaintași să-mi spună că n-am dreptate, mi-am anunțat șeful: vezi că se fac presiuni asupra mea. El știe ce telefoane să dea în situații de genul ăsta, bă, sunteți tâmpiți, vreți să-l enervați pe ăla… Așa face de fiecare dată. M-a sunat să ne vedem neapărat. O să-i explic că e păcat ca un băiat tânăr să se compromită cu securiștii în halul ăsta.

Șerban Nicolae: Textul în sine nu e greșit. Ceea ce-i lipsește e partea de control, partea de garanții.

Dan Andronic: Nu le-a citit nimeni și au fost aprobate

Jurnalistul Dan Andronic a remarcat că nu partea de garanții e problema, ci faptul că legile au fost aprobate pe șest acum ceva ani, în Parlament, cu complicitatea politicienilor.

Dan Andronic: Știți cu ce vă contrazic? Într-o noapte am avut curiozitatea și am citit toate rapoartele SRI date Parlamentului, aprobate de Parlament din 2007 până în 2015. Am găsit negru pe alb sintagma Binomul SRI-DNA, era acolo. După aia explicațiile echipelor mixte, apare acolo, ideea că ofițerii dădeau consultanță în materie de soluții penale, apare acolo. Toate lucrurile astea sunt aprobate de Parlament. Nu le-a citit nimeni și au fost aprobate.

Șerban Nicolae: Categoric. Te și expuneai dacă încercai să deschizi discuția.

Dan Andronic: Vorbim de check and balances. Care check and balances. Oamenii ăia au scris: vedeți că facem cercetare penală. Parlamentul a zis, foarte bine, bravo.

Șerban Nicolae: Nu eram în Parlament, dar asta vreau să spun. Nimeni nu le citea, nimeni nu le dădea atenție până când au ieșit la iveală. Nu se lăudau cu ele?