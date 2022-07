sursa foto. Facebook

Exclusiv. Crize peste crize, planeta e la răscruce. De ce se duce totul de râpă. Video

Un excelent editorial apărut în renumita publicație americană The New York Times a pus punctul pe i: lumea așa cum o știam se duce de râpă. Patru mari crize suprapuse sapă la temelia tuturor sistemelor. Trăsătura principală a lumii democratice de astăzi este aceea că e lipsită de lideri, scrie The New York Times. Robert Turcescu și invitații săi în podcastul EVZ Play au comentat fără rezerve starea planetei.