Exclusiv. Ce șanse au pacienții români la un transplant? Reputatul chirurg Narcis Copcă despre progresele făcute în chirurgia transplantului. Video

Între serviciile medicale de ultimă oră se numără și medicina de transplant, devenită o ramură indispensabilă pentru pacienții, deoarece salvează vieți.

Spitalul Clinic „Sfânta Maria” este singurul centru din România acreditat pentru realizarea transplantului pulmonar. Prof. univ. dr. Narcis Copcă este renumit pentru operațiile sale extrem de dificile de transplant și performanțele profesionale extraordinare. Până în prezent eminentul chirurg și echipa sa au realizat 60 de transplanturi generale și 12 pulmonare. Medicul care conduce acest centru de specialitate s-a luptat pentru realizarea transplantului de plămâni în România.

Cum a reușit să ia Spitalul “Sfânta Maria” finanțare de la stat

Astfel, în cadrul podcastului Contrapunct EVZ moderat de jurnalistul Mirel Curea, renumitul medic a oferit detalii despre odiseea înființării Centrului Național de Transplant de la Sf. Maria, care după o serie de amânări și tergiversări a fost în sfârșit aprobat pentru finanțare la nivelul Primăriei Sectorului 1. Centrul realizează transplanturi pentru români cu finanțare locală.

„Am reușit acum 7-8 ani să creez un parteneriat. În decembrie ne-am găsit tăiați și a fost băgat un spital mult mai important, Buftea sau Neamț sau o parcare de la Universitate. Între timp s-a creat un punctaj, punctajele. Până la urmă că iată, infrastructură nu se face, consilierii de la sectorul 1, și vă spun din tot spectrul politic, au revotat bugetarea Centrului Național de Transplant de la Sf. Maria. Sunt convins că a fost conștiința fiecăruia, când exasperați de lipsa de acțiune la nivel guvernamental, de aceste aritmii în comportament guvernamental, au reușit să dea dovadă că administrația locală înțelege mai bine necesarul operației din București„.

Moderatorul Mirel Curea a remarcat că abordarea greoaie a autorităților centrale arată că se ignoră „importanța socială a unui astfel de centru”.

S-a specializat în transplant testând pe porci

Invitatul este un pionier al transplantului în România, începând să testeze acum două decenii acest tip de operație extrem de grea pe mai multe loturi de porci cumpărați din fonduri proprii. Inițiativa i-a atras dezaprobarea multor colegi de breaslă, mărturisește reputatul chirurg.

„Când am încercat să fac primele transplanturi au fost văzute ca lucruri novatoare, lucruri periculoase. (…) Eram cel mai simpatic manager de spital (n.red. – Sfânta Maria) pentru că făcusem ceva schimbări. Din punct de vedere chirurgical eram golden standard, apendicită, hernie, colon, varice. În momentul în care am fost dotați de Primăria Bucureștiului și am putut să luăm echipamente medicale, am avut tendința să trec la următorul stadiu, care în chirurgia generală se cheamă chirurgia hepato-bilio-pancreatică. Amcumpărat 40 de perechi de porci pentru că mergeam la profesorul Tănase la Veterinară. Luam ficatul de la un porc și îl transferam la celălalt. Din acel moment, jumătate din șefii de catedră din București pur și simplu nu m-au mai salutat. Am parcurs vreo doi ani în Germania, am făcut cursuri, studii și am ajuns la nivelul de a face transplant hepatic. (…) Am început să operez în Hanovra”, povestește Narcis Copcă.

Cum a blocat invidia a blocat 10 milioane de euro pentru transplant

Jurnalistul Mirel Curea a amintit că după o operație efectuată de medicul Copcă, au existat multe reacții în presă și în mediul online, chiar unii medici, care insinuau că pacientul respectiv va muri. „Bine ați făcut că n-ați anunțat dinainte că realizați primul transplant. Treceau zilele și erau supărați că nu moare. Am rămas consternat. Nu mai zic, când l-ați reușit pe al doilea, al treilea s-au făcut că se uită în altă parte. O abjecție ieșită din comun. E speranța oricărui cetățean”, a comentat moderatorul.

Invitatul a mărturisit că s-a confruntat cu invidie din partea colegilor de breaslă, care au dat înapoi banii primiți de la stat pentru transplanturi, o sumă impresionantă, cerând ca dr. Copcă să nu mai opereze .

„Nenorocirea a fost că mi-am dat seama că am deranjat colegi din zona chirurgiei toracice. La chirurgie toracică e o tagmă greu de priceput și de noi specialiștii. Au dat înapoi 10 milioane de euro fiindcă nu știau să facă transplant. I-au dat înapoi ca să nu facă transplant pulmonar și să nu facă nici ăla. Au luat-o ca pe o chestie personală”.

În aceeași intervenție, medicul a mărturisit că în prima perioadă când realiza transplanturi avea la ușă Poliția Omoruri. „Am aflat ulterior că era pregătită de cătușe, vă dați seama? Totuși, noi am pus suflet în a ne servi concetățenii. Să ajungi într-o țară să creezi nou cu procuratura la ușă?”, a remarcat dr. Narcis Copcă în studioul EVZ-Capital.

