Doi oameni condamnați la moarte și executați de Gheorghe Moroșan (68 de ani) chiar sub ochii poliției pentru ”vina” de a se fi aflat în apartamentul care i-a aparținut asasinului și pe care, cu mai bine de un deceniu în urmă, acesta îl pierduse în favoarea unei firme.

Astăzi, familiile îndoliate au marcat despărțirea brutală de cei doi bărbați, așa cum o cer datinile creștinești, prin slujbe de pomenire ținute la mormânt, la căpătâiul celor măcelăriți de asasinul din Onești. Durerea și revolta se împletesc într-un singur fir: acela ca toți cei care se fac vinovați de această tragedie să plătească. Nu numai Gheorghe Moroșan, cel care a mânuit cuțitul.

Două parastase, pentru două vieți răpuse sub ochii poliției

Astăzi, pentru rudele celor doi bărbați uciși ca într-o execuție ISIS la capătul a cinci ore în care au fost ținuți ostatici cu mâinile legate la spate, a fost o zi extrem de răscolitoare. O zi cu o încărcătură emoțională specială în care, sfâșiați de durere, au organizat slujbe religioase de pomenire la căpătâiul celor doi bărbați. Un moment apăsător, greu ca un aer irespirabil, care i-a purtat în trecutul înecat în sânge și în urletele groaznice ale lui Silviu și ale lui Dan. Muncitorii care, sub privirile neputincioase ale forțelor de ordine – trupe speciale, polițiști, negociatori -, implorau ajutor în fața morții cumplite de care nu au scăpat.

Două parastase, pentru două vieți răpuse de un individ care acum este arestat, dar care și-a dus planul diabolic până la sfârșit ajutat și de felul în care s-a derulat operațiunea de salvare a celor doi muncitori.

„Era disperat…Cum să uit asta? Îl văd și îl aud de parcă a fost ieri”

Evenimentul zilei a stat de vorbă cu Paul, fratele lui Silviu Iștoan. De fapt, singura rudă apropiată, de sânge, pe care bărbatul ucis o mai avea. Între două investigații personale pe care le face cu avocatul său în speranța că poate da o mână de ajutor anchetatorilor, omul s-a ocupat – așa cum o cer datinile creștinești -, de parastasul singurului său frate pe care o mână criminală l-a răpus.

„Astăzi am comemorat trecerea a aproape 40 de zile de moartea lui Silviu. Creștinește, am făcut un parastas…Ceva mai mult decât discret, în familie. Eu, un văr, o mătușă, și un coleg de la serviciu, un inginer. Nu cel care a fost în acea zi în apartament înainte de a se producea nenorocirea…L-am plâns la mormânt, i-am evocat amintirea…Nu îmi revin și cred că nu-mi voi reveni niciodată…Eram jos, îl vedeam cum, bietul de el, era legat la mâini și era amenințat cu cuțitul de nenorocitul ăla. I-am auzit fiecare strigăt de ajutor…Era disperat…Cum să uit asta? Îl văd și îl aud de parcă a fost ieri”, ne-a povestit Paul Iștoan, fratele lui Silviu, unul dintre cei doi muncitori măcelăriți de Moroșan.

„Poliția zicea că e totul sub control…Uite cum s-au ocupat! Le facem parastase!”

Pășind printre amintiri sfâșietoare, Paul încercă în fiecare clipă a existenței sale să înțeleagă cum s-a putut întâmpla o asemenea tragedie. Și chiar sub ochii a zeci de polițiști antrenați să intervină. Polițiști care nu l-au lăsat să se apropie de balconul în care, la un moment dat, asasinul îi ținea ostatici pe cei doi electricieni. Poate, spune el, ar fi reușit ceva. Poate l-ar fi înduplecat în vreun fel pe criminal. Sau poate i-ar fi distras cumva atenția. Cine știe…

”I-am rugat să mă lase să mă apropii, dar nu m-au lăsat. Imi tot ziceau că se ocupă ei de tot, că totul e sub control. Poate alta era situația acum…Uite cum s-au ocupat! Le facem parastase! Fratele meu e în pământ! La fel și Dan (n.r. Dan Pătatu, cealaltă victimă a asasinului)….Și ei, polițiștii, dau acum vina unii pe alții. Au încercat chiar să acundă că l-au împușcat în timpul intervenției. Au zis că are coronavirus și au prins capacul sicriului în bolțuri, să nu umblăm. Dar noi nu ne-am lăsat și am demonstrat minciuna. Sunt revoltat de felul în care au încercat să acopere felul în care au intervenit atunci. Aia nu a fost operațiune de salvare”, ne-a mai spus Paul Iștoan.

„Criminalul a mai atacat două echipe”

Familia lui Iștoan arată cu degetul și înspre firma Chimcomplex care i-a trimis acolo pe cei doi muncitori să se ocupe de partea electrică a locuinței. Șefii societății au făcut asta, spune Paul, fratele lui Silviu, știind foarte clar că acel apartament este un loc extrem de periculos pentru oricine intră acolo. În susținerea afirmațiilor sale, Paul Iștoan amintește de alte două atacuri pe care același Moroșan le-a îndreptat în 2010 și 2012 asupra unor echipe de muncitori trimise acolode Chimcomplex.

”De aceea apartamentul a stat liber atâția ani. Pentru că nu-l puteau renova din cauza celui care mi-a ucis fratele. De două ori a atacat echipele care au fost acolo. Tot cu cuțitul. Dar, din fericire, lucrurile nu s-au terminat așa rău. Erau niște semne că acolo e o problemă. Trebuiau să facă ceva. Șefii de la Chimcomplex susțin că habar nu au de cele două atacuri, dar după fiecare dintre ele au fost înștiințați. Și ei, și poliția”, a completat Paul.