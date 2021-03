Deoarece criminalul este un arestat cu regim special, dat în consemn, care oricând poate crea probleme uriașe, polițiștii se conformează și îi îndeplinesc cererile. Evenimentul zilei a aflat în exclusivitate ce face în arest asasinul din Onești.

Amenințări cu moartea și mesaje ciudate lansate din spital

Gheorghe Moroșan a șocat o țară întreagă cu ferocitatea de care a dat dovadă atunci a măcelărit doi oameni – pe electricienii Silviu Iștoan și Dan Pătatu -, care, în mintea sa bolnavă, au fost găsiți ”vinovați” de faptul că el și soția sa, Aurelea, au pierdut apartamentul în favoarea unei firme. Chiar și de pe patul de spital, de unde amenința cu moartea personalul medical sau lansa mesaje ciudate cu referire la răzbunări, criminalul a continuat astfel să îngrozească. Să demonstreze că, pentru el, viața unor semeni nu înseamnă absolut nimic.

Poate că, pentru a scăpa de o condamnare pe viață, ucigașul ce are aproape 70 de ani merge pe cartea nebuniei care l-ar putea transforma în pacientul unui spital de boli nervoase. Sau poate chiar este un individ ce are crima în sânge și care s-a dezlănțuit odată cu asasinarea celor doi bieți electricieni pe care i-a masacrat sub ochii poliției la finele a cinci ore în care i-a ținut ostatici. Doar expertiza psihiatrică va lămuri acest lucru, procedură medico-legală care încă nu a fost declanșată.

Moroșan, închis într-un ”duplex” de detenție

De vreo săptămână, Moroșan este ”locatarul” arestului IPJ Bacău unde a fost transferat după ce medicii și-au dat acordul. Inițial, a împărțit o celulă aflată la etajul unu cu alți doi infractori, dar de vreo două zile, ucigașul a fost mutat din rațiuni de securitate într-o altă cameră, de la etajul al doilea al arestului, cameră unde are un singur vecin de pat. De fapt, este vorba de un soi de ansamblu de două celule care comunică între ele și care sunt despărțite de o baie comună la care au acces cei din acest ”duplex” de detenție. În celula vecină, mai sunt doi arestați.

”Așa e modelul arestului. O celulă, o baie, o celulă. Cei din cele două celule care comunică între ele au acces la acea baie. Într-o cameră sunt doi arestați, în cealaltă, care e identică, tot doi. E un fel de ”duplex” de detenție deservit de un grup sanitar. Într-un asemenea loc, care este foarte aproape de birourile polițiștilor, a fost mutat Moroșan. Orice ar face, timpii de reacție ai gardienilor sunt extrem de mici penru că sunt lângă celula lui. Și oricum, fiind dat în consemn, are om la ușă”, ne-au dezvăluit surse judiciare

Criminalul a obținut programări la ”Cardiologie”, la ”Interne” și la ”Chirurgie plastică”

Faptul că ajuns în arest, nu l-a dezbărat pe Moroșan de obiceiul pe care l-a deprins în perioada de spitalizare în care a fost tratat ca un pacient : acela de a-i fi verificată zilnic starea de sănătate. De aceea, nu trece o zi fără ca asasinul, care i-a ucis pe cei doi muncitori ca-ntr-o execuție ISIS, să nu ceară să fie consultat de medicul arestului. Și, după ce doctorul unității îi dă un verdict, de regulă unul liniștitor, criminalul vine cu pretenții suplimentare. Cere să fie dus și la spital! La Bacău, acolo unde a stat trei săptămâni și, pare-se, că i-a cam plăcut. Ba îl doare inima, ba are palpitații, ba vrea să-i fie examinate rănile suferite prin împușcare. În cele șapte zile de arest, asasinul a fost dus până acum de trei ori la spital, pentru diverse controale.

”Mâine dimineață (n.r. marți, 30 martie), Moroșan are programare la cardiologie. A fost consultat de medicul arestului căruia i-a spus că îl doare inima, că are palpitații. Doctorul i-a spus că nu are nimic, dar el a cerut examen medical complex. Cine riscă să nu-l ducă? Așa, a obținut o programare la cardiologie. Asta e a treia ieșire din arest în ultima săptămână, de fapt în singura săptămână de când e în arestul IPJ Bacău. A mai fost la control la ”Interne” și și ”Chirurgie plastică”. Aproape zilnic bate în gratie și cere medic. Urmează consultul în arest și, inevitabil, o programare telefonică la Spitalul Bacău. Se joacă cu poliția că știe că nimeni nu riscă să-l nu-l bage în seamă”, ne-au mai spus sursele citate.

Pentru o asemenea plimbare a criminalului până la spital, este folosită una dintre mașinile arestului și cinci polițiști pentru escortă: trei agenți de la arest și doi ”mascați” de la Serviciul de Acțiuni Speciale (SAS). Firește, fiecare ieșire din arest este trecută în registru și este echivalentul unor rapoarte semnate de șefii IPJ Bacău.

Moroșan e necăutat, mănâncă de la cazan și nu a întrebat nici măcar o dată de soția lui, Aurelea

De când e în arest, Moroșan – care acum este pe același etaj doi cu soția sa, Aurelea – arestată sub acuzația de a-i fi fost complice -, nu a primit nici o vizită. Și, prin urmare, nici un pachet. Așa că, fără mofturi mănâncă ce i se pune în farfurie, de la cazan. Chiar dacă a comis două crime îngrozitoare și a demonstrat că este extrem de violent, în arest asasinul nu este un tip conflictual. Vorbește doar întrebat și nu e curios ce face soția lui, închisă într-o celulă vecină cu a lui, aflată pe același hol. Când vine vorba de crimele comise, Moroșan – al cărui fizic pare că s-a mai ”înmuiat” puțin -, se arată dispus să pedepsească oricând și pe alții care ar sta în calea recuperării ”apartamentului groazei”.