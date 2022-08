Exclusiv. Cauzele conflictului PSD-PNL. Lider PSD: Virgil Popescu putea să facă mult mai mult. Video

Criza economică, cea energetică, din ce în ce mai multe zone de maximă încordare care tind să degenereze în conflicte armate, sunt numai câteva dintre subiectele care au fost abordate de jurnalistul Mirel Curea, împreună cu invitatul său în podcastul Contrapunct TV.

Alexandru Petrescu a fost ministru al Comunicațiilor și al Economiei din partea PSD, părăsind Guvernul în anul 2019. De atunci activează în mediul privat antreprenorial, pentru care îl recomandă studiile finalizate în Marea Britanie și o consistentă experiență dobândită la Londra ca director adjunct al unui importante bănci britanice.

Petrescu: Există clash-uri dure în coaliție din cauza lui Virgil Popescu

Putând face comparația între pulsul economiei românești și cea de afară, fostul demnitar a fost rugat de gazda emisiunii să comenteze de ce prestația dezastruoasă a ministrului Energiei, Virgil Popescu, este încă tolerată de coaliția de guvernare.

„Coaliția are o mecanică internă. (…) Lucrurile nu se întâmplă cum noi am vrea în partea social-democrată. Există niște clash-uri dure la nivelul coaliției din cauza lui. Cu ministrul Popescu sau fără ministrul Popescu, vom merge în aceeași direcție”, a admis social-democratul.

Chestionat de Mirel Curea cum de nimeni nu vede în cadrul coaliției că liberalul care deține portofoliul Energiei are alte interese decât cele ale statului român, fiind vinovat în mare măsură de criza facturilor care a dat frisoane multor români iarna aceasta, dar fiind foarte suspectă și insistența lui de a închide diverse unități de producție (în condițiile în care Germania își redeschide minele), fostul ministru al Economiei a declarat: „El are instrumente la dispoziție, are ceva ce nu mulți au avut, timp, aici este problema. Sunt lucruri pe care le-ar fi putut face”, a observat Petrescu.

Nu doar Bruxelles-ul e de vină

Potrivit fostului demnitar, ministrul Energiei putea acționa și în favoarea corporațiilor, dar și a populației dacă își respecta mandatul. „Putea să fie aplaudat și de corporații și de populație”.

În context, invitatul a precizat că bani existau pentru o soluție la criza energetică, investiţiile confirmate pentru România fiind de 1.391,6 milioane de euro. De la Bruxelles au fost alocate aproximativ 2,4 miliarde de euro pentru 7 țări europene inclusiv România în scopul accelerării tranziției la energia verde în sectorul energetic, industrial și al transporturilor. „Nu e Bruxelles-ul de vino în toate, avem și noi un rol”, a completat politicianul, în contextul în care statul român a primit sume uriașe de bani de la UE, însă realizarea obiectivelor asumate prin PNRR în acest domeniu e neclară.

