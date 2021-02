Polițiștii au intrat în vizuinile uneia dintre cele mai puternice și mai bine organizate rețele de traficanți de stupediante din București. Membrii clanului ”Cocalarilor” își coordonau afacerile din locuri mai puțin obișnuite: se instalaseră, cu de la sine putere, în case foarte vechi, abandonate și dărăpănate, pe care proprietarii nu le-au mai revendicat. Imobile pe care le-au transformat în ”cartierul general” al rețelei care vindea droguri aduse din Europa și Turcia. În timpul acțiunii, în urma căruia au fost luați pe sus 23 de traficanți, dar și 50 de consumatori, polițiștii au descoperit droguri în cele mai neobișnuite locuri, cu ajutorul câinilor special antrenați.

”Bazarul” de droguri din casele părăsite

Fără ca cineva dintre autoritățile administrației locale a sectorului 2 să bage de seamă, rețeaua formată din membrii clanului ”Cocalarii” a ocupat abuziv, în timp, foarte multe case din strada Icoanei, o zonă centrală a Capitalei. Și nu doar pentru a locui ilegal acolo, ci pentru a vinde și a depozita droguri, în special etnobotanice, cunoscute sub denumirea de ”legale”. Pentru acestea toxicomanii plăteau 15 lei pentru un plic, iar pentru heroină – 30 de lei bila. Dar, din oferta traficanților nu lipseau nici canabisul – ce putea fi cumpărat pentru 50 de lei gramul – și nici metadona – vândută cu 10 lei pastila.

Metatadona, luată din farmaciile de la noi. Ramificații în Turcia, Olanda și Spania

Investigațiile ofițerilor antidrog de la BCCOA București au scos la iveală, în lunile în care au monitorizat activitatea traficanților, faptul că ”Cocalarii” erau în România o verigă foarte puternică a unei rețele mult mai mari cu ramificații în Turcia, în Olanda și în Spania.

Singurul drog pe care gruparea ce acționa din casele abandonate îl procura din România erau pastilele de metadonă pe care le obțineau cumva din rețeaua farmaceutică. Cel mai probabil cu complicitatea unor angajați.

Stupefiante comandate la kilogram, aduse pe ”roți” sau în colete

„Heroina era adusă din Turcia, etnobotanicele, adică așa-zisele „legale”, din Olanda, iar canabisul din Spania. Din informațiile noastre, metadona era procurată din rețeaua farmaceutică de la noi, prin deturnare. Oricum, cercetările continuă atât pentru a vedea cum a ajuns metadona din farmacii pe piața neagră, cât și pentru a le stabilil legăturile cu traficanții din celalalte țări de unde aduceau drogul. Stupefiantele erau comandate la kilogram și erau aduse în România fie cu autoturismele, fie în colete. În investigațiile care continuă vom colabora pe linie internațiională cu autoritățile antidrog din mai mule țări”, ne-au explicat surse judiciare.

Zeci de toxicomani veniseră la cumpărături, după doza zilnică

Operațiunea antidrog, începută acum mai bine de patru luni – cea mai mare acțiune din acest început de an – a fost finalizată, marți la prânz când ofițerii BCCOA au luat cu asalt acele case vechi, dărăpănate și abandonate, pe care traficanții le transformaseră în ”cartierul general” al rețelei. Razia a vizat zece asemenea imobile din care au fost luați pe sus 23 de traficanți din gruparea clanului ”Cocalarilor”, dar și 50 de toxicomani care veniseră, ca la magazin, să-și ia doza zilnică. Toți sunt acum martori în acestă investigație de anvergură.

Ari și Zonga, cei mai buni câini-antidrog din România

Ajutoare le-au fost și doi câini special antrenați în căutarea stupefiantelor, cei mai buni din România – labradorul Ari (șapte ani) și ciobănescul german Zonga (cinci ani). Cu ei, ofițerii bucureșteni antidrog au descoperit supefiante în cele mai neobișnuite locuri.

„La acțiune am folosit și doi câini antrenați în căutarea de stupefiante. La astfel acțiuni este nevoie de asemenea ajutoare pentru că animalul nu se înșală. Găsește drog în orice loc. Așa am descoperit stupefiante în locașuri speciale făcute în mobilier, în pardoseală, îngropate sub parchet, dar și asupra unora dintre traficanți. Luați prin suprindere, unii avau drogul prins de corp, cel mai probabil pentru că urmau să iasă pe stradă cu el. Alții, câteva femei, ascunseseră stupefiantul, pus în prezervative, în vagin”, ne-au mai dezvăluit aceleași surse.

Din 23 de traficanți, 11 au fost arestați preventiv

Traficanții, cei mai mulți recidiviști, cunoscuți ca fiind foarte violenți, sunt cercetați pentru săvârșirea infracțiunulor de trafic de droguri de mare risc și de etnobotanice și pentru constituirea unui grup infracțional organizat. Dintre cei 23 de membri ai rețelei, 11 au fost arestați preventiv pentru 30 de zile.

Pentru a putea duce la bun sfârșit acestă acțiune, ce s-a întins pe o perioadă de aproximativ patru luni, ofițerii BCCOA au infiltrat polițiști sub acoperire în rețeaua de traficanți de droguri a clanului ”Cocalarilor”, au organizat nu mai puțin de 42 de flagrante și i-au filat pe dealeri sute de ore.