Ada Meseșan: Într-un guvern de coaliție era inevitabil să nu se ajungă la conflicte. Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu a urmărit din prima zi să se profileze drept lider al tuturor demnitarilor progresiști fie ei din administrația centrală sau locală. Atitudinea lui permanent obstrucționistă aduce beneficii de imagine celor de la USR-PLUS? Cum se reflectă comportamentul lui asupra guvernării? Dar asupra ministerului Sănătății?

Vlad Voiculescu îi trage în jos pe toți cei din coaliția de guvernare

Bruno Ștefan: Un ministru care generează scandal mai ales într-o guvernare pe timp de criză provoacă doar daune. Și nu doar asupra colegilor lui de la USR-PLUS sau a asupra celor de la PNL și UDMR. Ci mai ales asupra publicului! Oamenii nu mai înțeleg nimic. După ce că sunt afectați pe toate planurile de restricțiile impuse din cauza pandemiei sau de frica față de covid mai sunt agresați și de scandalurile iscate de ministrul Sănătății.

Vlad Voiculescu, ministrul PLUS al Sănătății este piatra de moară de gâtul Guvernului de coaliție. Îi trage în jos pe toți. Și pe cei de la USR-PLUS, și pe PNL și pe UDMR. Pentru că el este o sursă permanentă de conflict. Nu s-au grăbit să-l mai susțină în ultimul timp nici măcar progresiștii lui.

Iată, premierul Cîțu s-a raliat cu ministrul USR Drulă de la Transporturi în bătălia cu sindicatul sulfuros și abuziv al lui Ion Rădoi. Cu Voiculescu nu a putut pentru că acesta s-a certat și cu Cîțu și cu toată Comisia care gestionează vaccinarea la nivel național. Comisie care a fost statuată anul trecut la Cotroceni, în ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, nu într-un birou obscur din Palatul Victoria. Lui Vlad Voiculescu puțin îi pasă. El generează conflicte mai departe.

Să-l ia acasă cei de la USR-PLUS și să-l înscăuneze propagandistul de serviciu. Ministerul Sănătății are nevoie de un ministru puternic, serios și cu expertiză.

Ada Meseșan: Cine îl poate înlocui? A putut fi înlocuit un premier, Ludovic Orban în decembrie 2020. Nu poate fi schimbat un ministru? Din ce spun ceilalți miniștrii, Vlad Voiculescu are o replică pe care le-o repetă des: “Dacă plec eu, plecați cu toții acasă“.

Progresiștii vor să bage țara în lockdown total

Bruno Ștefan: Evident, Klaus Iohannis l-ar putea da la o parte. Dar nu l-a dat. Voiculescu s-a contrat până și cu el. L-a criticat pe Iohannis pe FB referitor la carantinarea școlilor, supărat că președintele nu a susținut închiderea școlilor. Vede toată lumea că intenția celor de la USR-PLUS este să închidă toată țara, ca anul trecut, un lockdown complet. Iohannis și premierul Cîțu se opun. Dar progresiștii insistă. Ei vor să închidă tot. Asta este politica lor. Este o disonanță totală care dă peste cap și sistemul de educație și pe cel economic și pe cel social.

Iohannis trebuie să arate că el este Vodă și să intervină

Klaus Iohannis îl poate înlătura pe Vlad Voiculescu. De ce nu o face, nu știu. Mă așteptam ca șeful statului să fie mai prezent nu doar să privească “cu îngrijorare”. Să arate că este Vodă pentru că prezența președintelui este foarte importantă în perioadă de criză. Cum să închidem iar țara? România este ca o navă în furtună și toți trebuie să tragem în direcția bună. Lipsa de intervenție a lui Iohannis este gravă și pentru opinia publică. Navigăm prin furtună cu o navă fără comandant. Place sau nu, Traian Băsescu când era președinte ieșea în fiecare zi în perioada de criză economică și le vorbea românilor, le spunea ce se întâmplă și ce măsuri se iau. O făcea cu toate riscurile de imagine.

Vlad Voiculescu este un om de circ, nu de expertiză

Vlad Voiculescu este un om de circ, nu de expertiză. Și dacă începe să-și pună în practică și interesele imobiliare despre care presa a scris că le are referitor la dărâmarea unor spitale pentru terenul valoros pe care stau acestea sau despre construirea de spitale cu bani împrumutați de la bănci cu garanție guvernamentală pentru a fi construite de firme din Austria cu care are el legături, atunci vor exploda și anchetele penale. Un om, cu cât este mai expert în domeniul său, cu atât nu face scandal. Nu are nevoie de confirmarea gloatei.

Ada Meseșan: Pe cine vedeți cel mai pregătit să preia ministerul Sănătății?

Bruno Ștefan: Pe doctorul Șerban Bubenek. Este în Top 10 cele mai importante personalități din România care fac bine țării. Este un om drept, cinstit, cu viziune. Este directorul spitalului C.C. Iliescu și șeful Societății Române de Anestezie și Terapie Intensivă. Este manager și profesionist în politici medicale, profesor universitar dar și un chirurg de vârf. Ce se poate mai mult? Și țara îl are pe omul de circ Vlad Voiculescu, ministru al Sănătății mai ales în perioadă de pandemie!

Un guvern alcătuit din oameni ca doctorul Bubenek mi-aș dori nu numai eu. Cred că toți românii. Să se facă un guvern din personalități în domeniu. L-aș vedea pe Daniel Funeriu ministru al Educației. Este un reformist vizionar care, vă spun ca profesor, a făcut lucruri foarte bune în mandatul lui scurt de la minister. La Cultură l-aș vedea pe Patapievici. Dar cine are nevoie de specialiști? Miniștrii actuali sunt niște caricaturi. Am ajuns să spun că Sorin Cîmpeanu, ministrul actual al Educației este un expert prin comparație cu grozăvia numită Monica Anisie, ministrul anterior lui.

Ada Meseșan: Pe lângă modelul Vlad Voiculescu cei de la USR-PLUS au patentat și modelul Ana Pauker prin consiliera locală a USR din Timișoara, Ana Munteanu. Este un ghinion al progresiștilor că au promovat astfel de personaje sau acesta este profilul agreat?

Progresiștii au o ideologie marxist-revoluționară ca tipar mental

Bruno Ștefan: Este modelul preferat. Și ca cei doi sunt mulți alții. Nu-i cunoaștem noi, încă. Dacă Ana Munteanu este pusă alături de Vlad Voiculescu se va vedea că sunt aproape la fel. Cei de la USR-PLUS sunt interșanjabili. Au o ideologie marxist-revoluționară ca tipar mental. Și acest tip de oameni ajung la putere și spun că fac reforme. Când, de fapt, ideea lor de bază este “dărâmăm tot”, iar în loc pun subprodusele de natură neomarxistă. Capitalismul, meritocrația și democrația trebuie aruncate obligatoriu la gunoi alături de cultură, istorie și credință.

Să vedeți ce este la organizația USR-București. Ministrul Economiei, Claudiu Năsui, șeful organizației și-a plantat o prietenă alături de el, la conducere. Din cauza lor o mulțime de membri ai USR au migrat la organizația USR-Ilfov când au simțit pe pielea lor ce agresivi sunt cei doi cu cei care au și alte opinii sau când au văzut ce relații și înțelegeri au ei cu oameni de afaceri dubioși. Au structuri din serviciile secrete în spate, se simt puternici dar ei sunt de fapt niște pioni manevrați. Și cam așa este în foarte multe dintre filiale județene ale progresiștilor. Au și oameni de calitate, dar ei sunt ignorați sau goniți.

Ada Meseșan: După șapte ani de deținere a puterii, PSD este în Opoziție. Dar a rămas cel mai mare partid parlamentar, iar Marcel Ciolacu amenință cu prima moțiune de cenzură.

PSD a pierdut și mai poate pierde parlamentari către PMP

Bruno Ștefan: Are și PSD demonii săi. Marcel Ciolacu dă țintit mesajele că PSD ar putea ajunge în curând la guvernare, doar pentru a-și ține oamenii aproape, să nu mai dezerteze. Există suspiciuni și liderii PSD știu bine asta, că ar urma să mai plece parlamentari din partid pentru a crea un grup parlamentar sub sigla PMP care nu a mai intrat în Legislativ. Așa au procedat și cei cinci sau șase parlamentari ai PSD care au plecat la PPU-SL, partidul neparlamentar al lui Dan Voiculescu.

Despre rupturi din PSD se vorbește de mai mult timp. Vom vedea ce se întâmplă. Eu nu spun că așa va fi, spun ce se vorbește pe scena politică. Cât este el de mare, PSD este presat de AUR să joace. Cei de la AUR duc o politică continuă în teritoriu, în rândul oamenilor, nu stau în Parlament să doarmă. Iar sondajele de opinie arată că AUR crește în timp ce PSD stagnează sau, în funcție de casa de sondare, crește ușor.

Ada Meseșan: Concret, spuneți că PSD are probleme cu fidelizarea parlamentarilor fiind în Opoziție.

Bruno Ștefan: Are. Și nu numai cu parlamentarii săi. PSD nu mai deține resurse ca atunci când era la guvernare și domina tot ce mișca în România. Pesediștii au fost decuplați major de la banii publici, cu excepția zonelor unde au primari și președinți de Consilii Județene. Ce mai are PSD. O zestre importantă, mare, de clienți politici introduși de ei în anii de guvernare prin toate instituțiile statului în poziții avantajoase și bine plătite.

Zestrea PSD în Opoziție: clienții politici angajați la stat

O parte dintre acești pesediști sunt acum periclitați. Ei riscă să fie înlăturați prin restructurările în sistemul bugetar central și local cerute insistent de premierul Cîțu pentru a reduce masa enormă de angajați la stat. De aceea Marcel Ciolacu lansează mesaje de tip “moțiune de cenzură” sau “revenim în curând la guvernare”. Sunt creațiile unor lideri din partid iar Marcel Ciolacu este purtătorul principal de zvonistică pentru a întreține moral armata de clienți bugetari ai PSD.

Dacă Guvernul face reformele cerute de Cîțu măcar în ceea ce privește reducerea numărului uriaș de bugetari atunci se curăță instituțiile de o parte din clienții politici plantați de PSD de-a lungul anilor. Acum vorbim de clienții PSD. Despre cei ai altor partide în frunte cu cei ai PNL vorbim când le va veni rândul.

Dacă nu se face reformă și clienții politici ai PSD scapă atunci aceștia rămân în instituții și-și așteaptă stăpânii politici să revină cât mai repede la putere așa după cum le promite Marcel Ciolacu. Lor le dau liderii PSD mesajele glorioase pe care le auzim în ultimul timp. Șefii PSD au nevoie să-și țină aproape această armată de funcționari care să le spună și ce se întâmplă în instituțiile unde au fost plasați.

Guvernarea PNL, USR-PLUS, UDMR nu se va rupe

Tot liderii PSD declară public că această coaliție de guvernare se va rupe inevitabil, tot ca mesaj de încurajare prin rezistență a clientelei politice înșurubată în instituțiile de stat.

Eu spun că guvernarea nu se va rupe. Nu se va rupe nici colaborarea PNL cu USR-PLUS pentru cântecul de sirenă al PSD. PNL pare condamnat la o călătorie guvernamentală cu USR-PLUS, iar liberalii sunt determinați să o ducă până la capăt.

Ada Meseșan: Știți ce strategii aplică PSD în Opoziție?

PSD vrea un Guvern minoritar liberal susținut în Parlament de el

Bruno Ștefan: Vă spun ce am auzit de la liderii politici din Parlament despre acest aspect. Strategii de manipulare profitând și de relațiile tensionate dintre PNL și progresiști: “Ludovic Orban, Dan Barna și Dacian Cioloș vor fi înlăturați de la conducerile partidelor lor”. Sau: “Florin Cîțu și USR-PLUS vor fi scoși de la guvernare și în locul lor se va pune un guvern minoritar al PNL susținut în Parlament de PSD”. Acesta este fondul mesajului lui Marcel Ciolacu, “revenim în curând la guvernare, până la sfârșitul anului”.

Faptul că PSD își dorește cu adevărat un guvern minoritar PNL, pe care să-l sprijine din Parlament pe modelul Cabinetului Tăriceanu din anii 2007-2008, și că ar vrea împingerea AUR și USR-PLUS spre periferia Legislativului pe ideea că sunt niște partide extremiste, nu este o surpriză. Este un calcul politic specific unui partid de Opoziție. Dar greu de crezut că se va realiza așa ceva.

PSD este specialistul clasei politice în manipulare

Intenția PSD este de a crea impresia că țara este neguvernabilă, ca în timpul guvernării CDR din anii 1996-2000 și că doar guvernările PSD au adus stabilitate politică.

În plus, PSD încearcă crearea unor falii: una, în interiorul PNL, alta, între PNL și USR-PLUS cu mesajul “Orban îl vrea pe Dacian Cioloș la șefia partidului creat din fuziunea USR și PLUS și îl preferă pe Cioloș drept contracandidat la prezidențialele din 2024.” Și încă o falie, între USR și PLUS: “Dacă Dan Barna își rupe gâtul la șefia USR-PLUS fuzionat, Cătălin Drulă, ministrul Transporturilor vrea să candideze el la alegerile prezidențiale din 2024 pe modelul Băsescu: se bate cu sindicatele din transporturi pentru a se profila pe public drept un luptător.”

La astfel de strategii, PSD a stat întotdeauna cel mai bine dintre toate partidele. Asta face PSD. Politica divide et impera.

