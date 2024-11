Monden Bianca Drăgușanu, imagini de infarct. Vedeta și-a arătat formele în parcarea de la sala de sport







Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai apreciate prezențe feminine din showbiz, mai ales pentru formele ei apetisante. Dar pentru ele, vedeta trage de zor la sală de unde nu lipsește nici picată cu ceară. Imaginile video, mai jos

Formele Biancăi, aproape de perfecțiune

Blonda face ravagii chiar și atunci când merge la sală, mai ales că se prezintă în costumul aferent. Doar că acei colanți pe care îi poartă îi scot în evidență trupul aproape perfect. Desigur că acesta este obținut cu foarte mult efort, la sala de sport, dar fiecare secundă merită. Bianca a arătat în momentul în care scotocea prin portbagaj că formele ei sunt sculptate.

De altfel, vedeta și-a luat tot echipamentul și și-a văzut de treabă. Nu de alta, dar sala o aștepta, iar blonda nu sare de nicio sesiune. Mai ales că iubitului său, Gabi Bădălău îi mai fug ocazional ochii după câte o domnișoară.

Are grijă să fie singura din raza lui Bădălău

Așa că Bianca trebuie să dea clasă tuturor femeilor care i-ar putea intra în ochi iubitului. Vedeta este una dintre prezențele feminine din spațiul public care promovează un stil de viață sănătos. Sala, dar și modul în care mănâncă precum și ce mănâncă, sunt toate foarte atent administrate de vedetă. Așa că nici măcar în sarcină Bianca nu și-a permis să ia foarte multe kilograme în plus. Iar în secunda doi după ce a născut a mers la mall să caute corset pentru ca abdomenul ei să arate în continuare perfect.

Desigur că obiectul a ajutat, dar Bianca este trasă prin inel datorită efortului depus la sală. Pe de altă parte aceasta are o viață activă și o afacere de condus, drept urmare are unde să consume energie. Totodată blonda nu mănâncă dulciuri cu zahăr, astfel că și acest lucru ajută la menținerea siluetei ei. Cu toate acestea are grijă să aibă o dietă echilibrată. Aceasta a menționată că nu mai mănâncă doar o roșie, așa cum făcea pe vremuri.