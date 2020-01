Paul Feroiu, polițistul declarat inapt de psiholoaga de la IPJ Gorj, după ce a invitat-o, alături de șefi, să participe la activitățile sportive, conform regulamentului, va fi reevaluat la Centrul de Psihosociologie al MAI.



Informația a fost dezvăluită în exclusivitate pentru evz.ro de Traian Berbeceanu, fostul șef de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Alba, în prezent director de cabinet al ministrului afacerilor interne Marcel Vela.

Polițistul Paul Feroiu a fost declarat inapt de psiholoaga IPJ Gorj după ce i-a transmis, atât ei cât și șefilor de structuri, să participe la activitățile sportive și la tragerile în poligon în calitatea sa de responsabil cu pregătirea fizică a cadrelor.

Culmea, decizia conducerii Poliției Gorj de a-l îndepărta din structurile trupelor de intervenție, la recomandarea psiholoagei, a survenit la finalul anului în care Paul Feroiu a fost desemnat cel mai bun luptător al Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) și a câștigat titlul de campion național la judo.

Deși a cerut reevaluarea, polițistului i-a fost refuzată, atunci, o nouă testare la Centrul de Psihosociologie al MAI.

Acum, însă, comisarul șef Traian Berbeceanu a declarat în exclusivitate pentru evz.ro, că raportul înaintat de Paul Feroiu, pe care l-a primit în audiență, face obiectul unei verificări a Corpului de Control.

„Cazul este în atenția Corpului de Control și este verificat cu prioritate. În următoarele zile ofițerii vor ajunge la Târgu Jiu” a declarat în exclusivitate pentru evz.ro Traian Berbeceanu.

Întrebat ce măsuri pot fi luate împotriva psihologului care a luat decizia de a-l declara inapt pe polițistul campion, în același an în care conducerea IPJ îl declara cel mai bun luptător SAS, Traian Berbeceanu a precizat:

„Nu pot să apreciez eu dacă a fost o evaluare subiectivă sau poate polițistul a fost testat într-un moment în care era obosit ori stresat….Trebuie să așteptăm rezultatul verificărilor efectuate de membrii Corpul de Control. În funcție de constatări și concluziile raportului, cu siguranță vor putea fi dispuse măsuri iar cei vinovați vor putea fi sancționați”.

Directorul de cabinet al ministrului Marcel Vela a adăugat că, la nivelul MAI, cei care pot contesta și pot lua măsuri față de decizia psiholoagei de la Gorj sunt șefii ei ierarhici, de la Centrul de Psihosociologie al MAI, „ca și în orice structură a ministerului”.

În schimb, Iulian Surugiu, președintele Sindicatului Național al Agenților de Poliție (SNAP), care l-a sprijinit pe Paul Feroiu și a reacționat public față de „abuzurile psihologilor”, este tranșant.

„Psihologul ar trebui să meargă să stea de vorbă cu polițiștii, să socializeze, să iasă la o cafea, să meargă cu ei în teren ca să poată observa ce îi frământă cu ce probleme se se confruntă, nu să stea în birou și, periodic, să le dea două-trei chestionare de completat”, a declarat, în exclusivitate pentru evz.ro, Iulian Surugiu.

Ca și polițist care a trecut prin încercări care i-au zdruncinat cariera și familia, Traian Berbeceanu a declarat în exclusivitate pentru evz.ro că l-a impresioant cazul campionului din Gorj, mai ales după ce a vorbit cu mai mulți șefi SAS din țară. „Vă spun că din partea tuturor am avut recomandări foarte bune pentru polițistul din Gorj. El va fi retestat la Centrul de Psihosociologie al MAI”, a subliniat Traian Berbeceanu.

Paul Feroiu este instructor de judo și de tir, iar anul trecut a făcut parte din comisia de examinare de la Școala de Agenți de Poliție din Câmpina.

Polițistul a primit, în toamna anului 2019, din partea psihologului avizul negativ și nu a mai putut să continue să lucreze la SAS și nici să se mai ocupe de pregătirea fizică a cadrelor.

Asta în condițiile în care, în luna octombrie 2019, IPJ Gorj se lăuda, printr-un comunicat, cu rezultatele obținute de Paul Feroiu:

„Agentul șef principal de poliție Feroiu Nicolae Paul, luptător în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale al IPJ Gorj, a obținut, joi, locul I la Campionatul Național de Judo, organizat de Ministerul Afacerilor Interne. Luptătorul a reușit să urce pe treapta întâi a podiumului, la categoria 90 de kilograme, după ce în finală a învins un sportiv din cadrul Inspectoratului de Jandarmi al județului Iași. Polițistul gorjean a obținut și anul trecut locul I, la Campionatul Național de Judo, organizat de Ministerul Afacerilor Interne, la Vaslui”.

În urma mediatizării cazului său, Paul Feroiu a transmis, prin intermediul SNAP, un mesaj în care ține să precizeze că nu IGPR l-a numit responsabil cu programele de pregătire a cadrelor, ci chiar conducerea IPJ Gorj.

„Bună ziua! Aș dori să vă scriu câteva rânduri, doresc să fac câteva mici corecturi la multele titluri apărute zilele acestea. Din respect pentru toți colegii mei, prietenii mei și pentru toată lumea de bună credință. Doresc să spun că nu sunt singurul sportiv bun sau profesionist din acest Minister al Afacerilor Interne. Sunt sute de sportivi foarte buni și sute de profesioniști, fie ei Polițiști, Jandarmi, Polițiști de Frontieră, Pompieri sau alte structuri, dar care nu au avut acest GHINION pe care îl am eu. Unora din ei chiar le multumesc din suflet, datorită lor m-am format ca sportiv și, de asemenea, ca polițist. După cum spuneam sunt marea majoritate foarte buni, iar unii, excelenți, de la care învăț și în continuare. Mai mult, doresc să fac o corecție, la IPJ Gorj nu antrenam luptători SAS, nu am cum, toți luptătorii SAS sunt foarte buni, în toate inspectoratele de poliție. În această structură, nu există buni și mai puțin buni. În această structură, suntem o echipă, ne ajutam și ne sprijinim în permanență pentru ca singurul rezultat sa fie pregătirea și profesionalismul la cele mai înalte standarde. De aceea cei mai vechi cu experienta ne-au sprijinit pe noi, cum noi, acum, îi sprijinim pe cei noi sa ajunga la profesionalism maxim. Multumesc celor mai buni ca mine de la care am de învățat, multumesc colegilor, multumesc tuturor de bună credință. Multumesc pentru atenție, am dorit să nu se înțeleagă alte lucruri, doresc să se înțeleagă lucrurile corect. Ultima corectură este legată de faptul că nu IGPR m-a numit cu aceste programe de pregătire, ci IPJ Gorj, pentru că acolo imi desfășor activitatea, programele au fost elaborate de IGPR. Vă mulțumesc tuturor și vă asigur de toată considerația mea!”.

