Într-un mesaj postat pe Facebook de Sindicatul Național al Agenților de Poliție (SNAP), polițistul Paul Feroiu, cel mai bun luptător SAS din Gorj și campion al Poliției Române la judo, a transmis că a fost primit în audiență la ministrul afacerilor interne, Marcel Vela. Oficialul MAI ar fi dispus cercetarea cazului său.

Numit chiar de conducerea Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR) responsabil cu pregătirea fizică a cadrelor, agentul șef principal de Poliție Paul Feroiu, dublu campion la Judo, a lucrat, până anul trecut, în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale (SAS) al IPJ Gorj.

Acesta a fost pus la dispoziție pe motiv că nu ar fi obținut avizul psihologic.

Polțistul a dezvăluit că totul i se trage de la simplul fapt că „și-a permis” să o cheme pe psiholoaga unității dar și pe șefi la orele de pregătire fizică și la cele de tragere în poligon, așa cum prevede regulamentul.

Așa cum reiese dintr-un comunicat transmis evz.ro de Sindicatul Național al Agenților de Poliție (SNAP), polițistul a mai susținut două testări psihologice peste care a trecut cu brio, însă nu au fost luate în considerare de șefi.

În mesajul transmis SNAP, Paul Feroiu mulțumește tutror celor care l-au suținut și a descris cum au evoluat lucrurile, după îndepărtarea sa din structura SAS a IPJ Gorj:

„Vă salut și vă mulțumesc tuturor pentru SPRIJIN și cuvintele frumoase. Este o perioadă dureroasă din viața mea și a familiei mele și pentru că sunt persoane care își doresc să fiu dat afară din Poliție.

Doresc să fac mici corecturi. Sunt câteva lucruri expuse amestecat, iar pentru o mai bună expunere și pentru că POLIȚIȘTII și alte persoane să fie pe deplin lămurite, expun următoarele:

Am mers la spitalul Militar din Craiova, la specialiști în domeniu. Dumnealor au spus că nu am probleme să fiu trecut prin comisiile dumnealor, lucru confirmat spun dumnealor și de faptul că, inclusiv doamna PSIHOLOG de la IPJ nu a considerat acest lucru, dacă ar fi fost probleme, dumneaei ar fi avut obligația să mă trimită. Deci nu sunt probleme.

Aflând aceste lucruri, am fost sfătuit să merg la un Cabinet AVIZAT și Autorizat iar psihologul să îndeplinească două cerințe: să aibă Atestat de liberă practică și să aibă acreditare în domeniul Siguranței Naționale. Cerințe, pe care trebuie să le îndeplinească și psihologii din MAI și care sunt obligatorii.

Așa am făcut, am întrebat și am aflat că este un PSIHOLOG la Craiova care a lucrat pentru Aviație. La diferența de timp, am dat două teste, pe care le-am trecut.

Mulțumesc pe această cale, în primul rând, domnului Ministru VELA care a dispus domnului Director șef de cabinet Berbeceanu să preia imediat Raportul meu, să facă cele legale. De asemenea, domnului Surugiu, care m-a ajutat LOGISTIC, pentru că vreau să spun că am pierdut mult la salariu fiind la Dispoziție și în Medical.

DUREROS și acest lucru m-a făcut să merg în Audiență la domnul Ministru VELA este că mai trecusem prin aceste experiențe cu trimisul la PSIHOLOG, în alte două locuri în care am activat că polițist și în altă instituție din MAI.

PE ACEASTĂ CALE, DORESC SĂ MULȚUMESC OAMENILOR DIN SISTEMUL NOSTRU CARE ATUNCI ȘI-AU RESPECTAT DEMNITATEA ȘI ONOAREA DE OFIȚERI. LE MULȚUMESC. Va mulțumesc și vouă pentru atenție și răbdare, nu condamn pe nimeni. Sunt supărat că nu am avut a două șansă, cu toate că toată activitatea mea în Sistem a fost foarte bună alături de colegi, cu SPRIJINUL lor, fie că au fost OFIȚERI sau AGENȚI. Vă mulțumesc tuturor!”.

