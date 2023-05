Exclusiv. Alexandru Andronescu, fostul iubit al fetei înecate în Lacul Snagov, mărturii în exclusivitate: „A tras-o ața. A fost teribilism!”

Zilele trecute, Alexandru Andronescu, un pasionat al sporturilor nautice, a organizat o petrecere între prieteni, pe malul Lacului Snagov, pe amplasamentul fostului club El Capitan. Motivul petrecerii? „M-am bucurat că un copil căruia i-am plătit tratamentul în Turcia i-a ieșit bine operația de tumoare. L-am ajutat cu 30.000 de euro, deși nu sunt un milionar. Acesta era motivul așa-zisei petreceri. Eram bucuros că a scăpat copilul cu viață”, a declarat, în exclusivitate pentru Evenimentul Zilei, Alexandru Andronescu.

Potrivit acestuia, el a avut o relație cu Ramona, fata moartă în Lacul Snagov, de aproximativ șase luni. Apoi el a avut niște probleme cu legea și a fost încarcerat timp de un an și jumătate.

„A tras-o ața. Au plecat cu skijet-ul din teribilism”

L-am întrebat pe Andronescu dacă a fost de față când Ramona și prietena sa au plecat cu skijet-ul, fără veste de dotare, pe Lacul Snagov. Acesta a declarat că fix în acele momente nu era. Fata se mai plimbase în ziua respectivă cu skijet-ul, dar de acea dată avea vestă de salvare. „Au făcut-o din teribilism. A tras-o ața”, a mai spus fostul iubit al Ramonei, fata înecată în Lacul Snagov.

Înmormântarea va avea loc la Galați

Înmormântarea Ramonei va avea loc la Galați, dar nu se știe încă data exactă a înmormântării, ne-a mai spus fostul iubit, care nu știe încă dacă va merge sau nu la funeraliile fetei. „Sunt împietrit de durere. Am iubit-o foarte mult”, a mai spus Andronescu.

Astăzi va avea loc, la Institutul de Medicină Legală Mina Minovici, autopsia Ramonei.

Nici acum nu mi vine sa cred ce s-a întâmplat. Avea un suflet extraordinar de bun. Era o fată bună”, a conchis Alexandru Andronescu, fostul iubit al Ramonei, fata înecată în Lacul Snagov.

Cine este Alexandru Andronescu?

Alex Andronescu s-a numărat, în 2021, printre concurenții emisiunii ”Românii au talent” unde a prezentat, în premieră la acea vreme, un număr spectaculos de flyboard, un sport pe care îl practică din 2014. Primele încercări de a se ridica prin propulsie deasupra apei le-a făcut pe lacul Snagov, iar ulterior a ajuns să concureze la campionatul mondial organizat în Franța.

Originar din județul Buzău, în prezent, Alexandru Andronescu locuiește la Ploiești, unde deține un salon de evenimente.

Femeile ar fi stat în picioare pe skijet

Pe skijet-ul condus de Ramona mai era o femeie în vârstă de 41 de ani care a reușit să se mențină la suprafață până ce martorii au salvat-o. Trupul fetei care a murit înecată a fost descoperit de pompierii militari, după trei ore de căutări, cu ajutorul unui sonar. Cadavrul era la aproximativ șapte metri adâncime, prins în vegetația subacvatică a lacului. Skijet-ul, probă la dosar, este în custodia poliției și va fi expertizat pentru a se stabili dacă răsturnarea sa ar fi putut fi urmarea unei defecțiuni.

Potrivit martorilor, cele două femei ar fi stat în picioare pe skijet, fără veste de salvare.

Ramona nu știa să înoate, deși era pasionată de sporturi nautice

O mare enigmă este faptul cum putea Ramona să fie pasionată de sporturi nautice, deși ea nu știa să înoate. Chiar și Alexandru Andronescu, fostul său iubit, spune că nu știa faptul că Ramona nu știe să înoate. „Noi am fost împreună doar din octombrie până în martie. Era frig, nu a fost vreme de înotat. Chiar nu știam acest lucru, că ea nu înoată. „Înainte cu aproximativ o oră am dat-o cu Fly boardul și chiar am întrebat-o dacă știe să înoate. Și mi a spus că nu știe. Nu am fost atent când s-a urcat ultima dată pe skijet cu prietena ei, fără veste. Dacă o vedeam nu o lăsam sa plece așa”, a conchis Andronescu.