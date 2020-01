Potrivit informațiilor care au ajuns în posesia Evenimentulul Zilei, tranzacția ar fi trebuit să se încheie, la Focșani, în jurul datei de 30 noiembrie 2019. Două societăți comerciale cu sediul în Focșani, reprezentate de un afacerist local, Niculae Țuțoi și Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA SA, au negociat tranzacția unui spațiu de depozitare și a unei suprafețe de teren, situate la marginea orașului Focșani pentru prețul de 1,6 milioane de lei.

Potrivit surselor Evenimentului Zilei, între cele două părți s-a încheiat un act notarial – promisiune de vânzare, în baza căruia a fost plătit un avans de 800.000 de euro. Una dintre clauzele actului notarial prevedea că în situația în care tranzacția nu se finalizează până în jurul datei de 30 noiembrie 2019, avansul se pierde în favoarea vânzătorului. Informația a fost confirmată de afaceristul Neculai Țuțoi, dar și de biroul de presă al MADR.

„Într-adevăr am intenționat să încheiem această tranzacție imobiliară. A fost o negociere, am stabilit un preț, în jur de 1,6 milioane de euro în care este inclus și TVA, însă cei de la Casa Unirea nu s-au mai prezentat în ziua în care trebuia să perfectăm actele. Este corect că s-a plătit un avans de 800.000 de euro, dar banii au fost virați direct băncii cu care lucrăm pentru a scoate de sub gaj livada și depozitul, astfel încât să le putem preda libere de sarcini”, a declarat Neculai Țuțoi pentru Evenimentul Zilei.

Afaceristul se declară nemulțumit

Tranzacția nu s-a încheiat la data convenită deoarece reprezentanții Casei de Comerț nu s-au mai prezentat la notariat. Drept urmare, avansul a fost pierdut în favoarea vânzătorului, respectiv cele două firme reprezentate de Neculai Țuțoi. De altfel, chiar dacă ar fi vrut să returneze banii, afaceristul n-ar fi avut de unde să-l fi dat fiindcă avansul a fost virat în contul unei bănci comerciale pentru a stinge datoria firmelor sale.

Deși este evident că are de câștigat de pe urma acestei situații, Neculai Țuțoi susține că lucrurile nu stau chiar așa. Deși a rezolvat o parte din problemele cu banca, scoțându-și terenul de sub ipotecă, faptul că nu a încheiat tranzacția nu îl avantajează. Drept pentru care, Țuțoi declară că este dispus să reia discuțiile cu reprezentanții Casei de Comerț și să încheie afacerea.

„Afacerile mele trec printr-o perioadă dificilă și am nevoie de bani pentru a le susține. De aceea era important să vând, ca să îmi rezolv problemele financiare. Acum, dacă ei s-au retras, până se clarifică situația, am intrat într-un blocaj. Terenul a revenit la mine, dar orice client cu care discut despre vânzare nu vrea să se implice din cauza unui potențial litigiu juridic cu Ministerul Agriculturii”, susține Neculai Țuțoi.

MADR confirmă informațiile Evenimentului Zilei

Într-un răspuns transmis evz.ro, biroul de presă al MADR a confirmat existența tranzacției de la Focșani, plata unui avans, dar a refuzat să ofere alte detalii, legate de sume și de împrejurările tranzacției, invocând necesitatea de a proteja interesele MADR.

„Pentru o corectă protejare a intereselor MADR, care este acționar unic la Societatea Națională «Casa Română de Comerț Agroalimentar UNIREA» SA, dar și în sensul art. 12 alin. (1) lit. c) din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare conform căruia se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor, prevăzut la art. 1 şi, respectiv la art. 111 informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurenţei loiale, potrivit legii”, se arată în răspunsul transmis Evenimentului Zilei.

Biroul de presă confirmă și existența unui impas în privința finalizării tranzacției, fără să indice cauzele acestuia. În schimb, răspunsul precizează că organele de conducere ale societății i-au indicat directorului general Adrian Izvoranu demersurile pe care trebuie să le întreprindă: „Adunarea Generală a Acționarilor și Consiliului de Administrație, prin raportare la situația juridică a promisiunii de vânzare – cumpărare, fiecare conform competențelor statutare, va dispune conducerii executive măsurile legale pentru deblocarea situației de fapt intervenită în cazul achiziției activelor din Focșani, județul Vrancea, prin raportarea permanentă la protejarea interesului acționarului unic MADR și la atingerea obiectivelor strategice ale societății”.

Directorul general Izvoranu a amuțit

Am încercat să obținem detalii despre tranzacție și despre motivele pentru care a fost suspendată, ca să nu zicem abandonată, de la Adrian Izvoranu, directorul general al Casei Române de Comerț Agroalimentar UNIREA. El a refuzat să ne răspundă chiar și la întrebările pe care i le-am formulat în scris și la care, conform Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, avea obligația să răspundă.

Pe de altă parte, surse din cadrul MADR, din apropierea ministrului Adrian Oros, ne-au declarat sub rezerva anonimatului că această afacere imobiliară și, de altfel, întreaga activitate a Casei Române de Comerț Agroalimentar UNIREA fac subiectul unor verificări ale Corpului de Control din minister.

Te-ar putea interesa și: