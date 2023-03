Exclusiv. A fost ținut captiv filosoful Mihai Șora? Cristoiu: Niște ticăloși de la servicii au creat o narațiune. Video

Mai exact, Tom Șora a acuzat-o pe scriitoarea Luiza Palanciuc că a blocat orice contact dintre el și tatăl său, cu care ajunsese să se vadă pe ascuns, ca în timpul protestelor din august 2018, la care Mihai Șora a fost foarte activ. Mai mult, acuză Tom Șora, stabilit în Germania, a aflat despre decesul filosofului de pe rețelele de socializare.

Acuzații grave la adresa văduvei filosofului

„Am aflat de moartea tatălui meu cu totul întâmplător. Și anume, o cunoștință a surorii mele a citit pe Facebook că a murit tata. Cu toții locuim în Germania. Și atunci, sora mea, sâmbătă seara, mi-a spus că a murit tatăl nostru. Deci nu am fost înștiințat că a murit. Am aflat întâmplător.

Relația noastră, a familiei noastre cu tatăl nostru, a fost sistematic împiedicată în ultimii zece ani. Nu am putut lua legătura cu el nici telefonic, nici prin mail, a fost blocată, nu puteam să dau telefon să vorbesc cu el, eram cenzurat. Am încercat de nenumărate ori în acești zece ani să iau legătura cu el, nu am putut”, a declarat Tom Șora public, chiar la ceremonia de înmormântare a faimosului său tată.

Mihai Șora, folosit de servicii în complicitate cu soția?

„Scena cu fiul lui că a aflat de pe Facebook de moartea mi se pare de neînchipuit”, a remarcat gazda podcastului. Jurnalistul și analistul politic Ion Cristoiu a confirmat că este vorba de o situație în care s-ar impune o anchetă.

„Nu vreau să mă amestec în viața personală. (…) Problema Șora este de anchetă parlamentară. La moartea lui noi avem câteva semnale politice. Unu: niciunul de la putere nu s-a înghesuit să scrie pe Facebook. Atenție, e foarte important. După asta te așteptai, cum spunea Victor Ciutacu, să vină toți tefeliștii. N-au mai primit ordin să vină. Trei: Sunt foarte multe mesaje, de exemplu astăzi Andrei Bădin a dat punctul de vedere al lui Petre M. Iancu. E devastator împotriva ei, cum l-a confiscat. Problema politică e în felul următor: niște șmecheri, niște ticăloși de la servicii, nu știu dacă sub oblăduirea lui Hellvig, au creat o narațiune, sigur cu ajutorul soției. Narațiunea e că avem un om de 100 de ani, i se rescrie trecutul. Până în 2017 nu prea a existat civic. În 2017, în bătălia lui Iohannis cu ciuma roșie PSD apare o narațiune”, a afirmat reputatul gazetar.

Acesta a mai subliniat că filosofului i s-a confecționat în mod artificial „o imagine de Soljenițîn al României. Este o ilegalitate. Să nu-mi vândă noii securiști o imagine confecționată. S-a creat un mit pe banii noștri. Accesările de milioane de pe Facebook erau plătite”, a mai punctat Cristoiu în studioul EVZ-Capital.